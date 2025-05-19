Tuyển Điều hành tour CÔNG TY TNHH DU LỊCH VICTORIA làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 7 - 20 Triệu

Mức lương 7 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Đà Nẵng: 192 Phạm Văn Đồng, An Hải Bắc, Sơn Trà, Quận Sơn Trà

Mô Tả Công Việc Điều hành tour

- Liên hệ với các nhà cung cấp dịch vụ như nhà hàng, khách sạn, xe, điểm tham quan... đưa ra phương hướng hợp tác nhằm lấy được giá và dịch vụ tốt nhất.

- Thiết kế chương trình du lịch, lập bảng tính giá theo chương trình du lịch.

- Báo giá, sắp xếp các dịch vụ tốt và phù hợp nhất theo yêu cầu của mỗi đoàn khách.

- Quản lý, theo dõi và cập nhật hệ thống nhà cung cấp dịch vụ: Vé máy bay, Landtour, Hướng dẫn viên.

- Điều hành và xử lý phát sinh các tour du lịch được phân công.

- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Trưởng phòng tour và Ban Giám Đốc.

Yêu Cầu Công Việc

- Không yêu cầu kinh nghiệm

- Tuổi tác: Nữ sinh năm 2000 - 2003

- Tiếng Anh tối thiểu 5.5 IELTS hoặc trình độ tương đương.

- Tốt nghiệp Đại học Chuyên nghành: Du lịch, marketing, kinh tế...

- Nhanh nhẹn, chịu khó, chịu được áp lực công việc

Tại CÔNG TY TNHH DU LỊCH VICTORIA Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương + thưởng tương xứng với năng lực: LC: 7.000.000 + KPIs, thu nhập up to 15.000.000

- Phúc lợi hấp dẫn: du lịch hàng năm, ngày hội gia đình, sinh nhật, 8/3, 20/10,...

- Tham gia đào tạo nghiệp vụ và kỹ năng chuyên môn, được tham gia tất cả các hoạt động phong trào (thể thao, văn nghệ, từ thiện,...) của Công ty để thể hiện đam mê và phát huy sở trường của mình.

- Môi trường làm việc hòa đồng, thân thiện, chuyên nghiệp.

- Có cơ hội thăng tiến trong nghề nghiệp.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DU LỊCH VICTORIA

