Tuyển Điều hành tour CÔNG TY TNHH DU LỊCH VICTORIA làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 7 - 20 Triệu

CÔNG TY TNHH DU LỊCH VICTORIA
Ngày đăng tuyển: 19/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 30/06/2025
CÔNG TY TNHH DU LỊCH VICTORIA

Điều hành tour

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Điều hành tour Tại CÔNG TY TNHH DU LỊCH VICTORIA

Mức lương
7 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Đà Nẵng: 192 Phạm Văn Đồng, An Hải Bắc, Sơn Trà, Quận Sơn Trà

Mô Tả Công Việc Điều hành tour Với Mức Lương 7 - 20 Triệu

- Liên hệ với các nhà cung cấp dịch vụ như nhà hàng, khách sạn, xe, điểm tham quan... đưa ra phương hướng hợp tác nhằm lấy được giá và dịch vụ tốt nhất.
- Thiết kế chương trình du lịch, lập bảng tính giá theo chương trình du lịch.
- Báo giá, sắp xếp các dịch vụ tốt và phù hợp nhất theo yêu cầu của mỗi đoàn khách.
- Quản lý, theo dõi và cập nhật hệ thống nhà cung cấp dịch vụ: Vé máy bay, Landtour, Hướng dẫn viên.
- Điều hành và xử lý phát sinh các tour du lịch được phân công.
- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Trưởng phòng tour và Ban Giám Đốc.

Với Mức Lương 7 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Không yêu cầu kinh nghiệm
- Tuổi tác: Nữ sinh năm 2000 - 2003
- Tiếng Anh tối thiểu 5.5 IELTS hoặc trình độ tương đương.
- Tốt nghiệp Đại học Chuyên nghành: Du lịch, marketing, kinh tế...
- Nhanh nhẹn, chịu khó, chịu được áp lực công việc

Tại CÔNG TY TNHH DU LỊCH VICTORIA Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương + thưởng tương xứng với năng lực: LC: 7.000.000 + KPIs, thu nhập up to 15.000.000
- Phúc lợi hấp dẫn: du lịch hàng năm, ngày hội gia đình, sinh nhật, 8/3, 20/10,...
- Tham gia đào tạo nghiệp vụ và kỹ năng chuyên môn, được tham gia tất cả các hoạt động phong trào (thể thao, văn nghệ, từ thiện,...) của Công ty để thể hiện đam mê và phát huy sở trường của mình.
- Môi trường làm việc hòa đồng, thân thiện, chuyên nghiệp.
- Có cơ hội thăng tiến trong nghề nghiệp.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DU LỊCH VICTORIA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH DU LỊCH VICTORIA

CÔNG TY TNHH DU LỊCH VICTORIA

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số nhà 10, ngách 8/191/48 đường Lê Quang Đạo, Phường Phú Đô, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

