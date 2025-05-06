Tuyển Điều hành tour CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ DU LỊCH VẬN TẢI LỮ HÀNH QUỐC TẾ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ DU LỊCH VẬN TẢI LỮ HÀNH QUỐC TẾ
Ngày đăng tuyển: 06/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 06/06/2025
Điều hành tour

Mức lương
8 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 40N đường HT05, phường Hiệp Thành, Quận 12, Quận 12

Mô Tả Công Việc Điều hành tour Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

Chuẩn bị tour: nắm được số lượng khách -> điều xe; đàm phán giá cả dịch vụ với các đối tác như: nhà hàng, khách sạn, khu du lịch, địa điểm tham quan...
Lĩnh vực event: soạn đồ, vật dụng, đạo cụ theo mỗi chương trình
Thiết kế chương trình rút gọn của chuyến đi , trực tiếp làm việc với hướng dẫn viên du lịch để tiến hành chuyến đi theo kế hoạch lịch trình định sẵn.
Phối hợp với hướng dẫn viên và các bộ phận khác để đưa ra những điều chỉnh hoặc xử lý các tình huống phát sinh trong chuyến đi.
Soạn file điều hành và các vật dụng cần thiết như: nón, nước suối, khăn lạnh...theo đúng số lượng đoàn tham quan, áo cho hướng dẫn viên.
Lập báo cáo hoạt động hàng tuần, hàng tháng và đề xuất các phương án mới để nâng cao hiệu quả và phát triển dịch vụ của công ty.

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Không yêu cầu kinh nghiệm, sẽ được hỗ trợ đào tạo thêm
Tốt nghiệp trình độ từ Trung cấp trở lên các chuyên ngành Du lịch, Quản trị Khách sạn, Quản trị Lữ hành, Kinh doanh hoặc lĩnh vực liên quan.
Cẩn thận, chịu khó, có tinh thần trách nhiệm.

Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ DU LỊCH VẬN TẢI LỮ HÀNH QUỐC TẾ Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập từ 8 - 15 Triệu/Tháng
Phụ cấp công tác phí, được đi tour thực tế các tuyến điểm trong nước và quốc tế
Ngày Lễ, Tết có chế độ thưởng hợp lí cho nhân viên
Có cơ hội thăng tiến, môi trường làm việc chuyên nghiệp, trọng dụng nhân tài
Được đào tào về kỹ năng và nghiệp vụ

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ DU LỊCH VẬN TẢI LỮ HÀNH QUỐC TẾ

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ DU LỊCH VẬN TẢI LỮ HÀNH QUỐC TẾ

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ DU LỊCH VẬN TẢI LỮ HÀNH QUỐC TẾ

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 120/2 Đường TCH 36, Khu phố 6, Phường Tân Chánh Hiệp, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

