Tuyển Điều hành tour CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ DU LỊCH VẬN TẢI LỮ HÀNH QUỐC TẾ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Điều hành tour Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ DU LỊCH VẬN TẢI LỮ HÀNH QUỐC TẾ
- Hồ Chí Minh: 40N đường HT05, phường Hiệp Thành, Quận 12, Quận 12
Mô Tả Công Việc Điều hành tour Với Mức Lương 8 - 15 Triệu
Chuẩn bị tour: nắm được số lượng khách -> điều xe; đàm phán giá cả dịch vụ với các đối tác như: nhà hàng, khách sạn, khu du lịch, địa điểm tham quan...
Lĩnh vực event: soạn đồ, vật dụng, đạo cụ theo mỗi chương trình
Thiết kế chương trình rút gọn của chuyến đi , trực tiếp làm việc với hướng dẫn viên du lịch để tiến hành chuyến đi theo kế hoạch lịch trình định sẵn.
Phối hợp với hướng dẫn viên và các bộ phận khác để đưa ra những điều chỉnh hoặc xử lý các tình huống phát sinh trong chuyến đi.
Soạn file điều hành và các vật dụng cần thiết như: nón, nước suối, khăn lạnh...theo đúng số lượng đoàn tham quan, áo cho hướng dẫn viên.
Lập báo cáo hoạt động hàng tuần, hàng tháng và đề xuất các phương án mới để nâng cao hiệu quả và phát triển dịch vụ của công ty.
Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp trình độ từ Trung cấp trở lên các chuyên ngành Du lịch, Quản trị Khách sạn, Quản trị Lữ hành, Kinh doanh hoặc lĩnh vực liên quan.
Cẩn thận, chịu khó, có tinh thần trách nhiệm.
Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ DU LỊCH VẬN TẢI LỮ HÀNH QUỐC TẾ Thì Được Hưởng Những Gì
Phụ cấp công tác phí, được đi tour thực tế các tuyến điểm trong nước và quốc tế
Ngày Lễ, Tết có chế độ thưởng hợp lí cho nhân viên
Có cơ hội thăng tiến, môi trường làm việc chuyên nghiệp, trọng dụng nhân tài
Được đào tào về kỹ năng và nghiệp vụ
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ DU LỊCH VẬN TẢI LỮ HÀNH QUỐC TẾ
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
