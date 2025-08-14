Tuyển Điều hành tour PAN AMERICAN TRAVEL làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu

Mức lương 15 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 233 Đồng Khởi, Bến Nghé, Quận 1, Quận Ba Đình

Mô Tả Công Việc Điều hành tour Với Mức Lương 15 - 30 Triệu

- Hoàn thiện sản phẩm (Chương trình tour, Giá chào bán) các Tour Outbound vé lẻ, Tour Outbound khách đoàn.

- Tiến hành gửi request cho nhà cung cấp (nhà hàng, khách sạn, land tour, quote, bảo hiểm..), đàm phán giá cả và điều kiện dịch vụ, thống nhất nhà cung cấp.

- Tiến hành gửi request nội bộ (vé máy bay) để thống nhất và chốt book vé cho khách hàng.

- Thực hiện xác nhận series booking, đề xuất và tiến hành đặt cọc, xuất vé, giải quyết các phát sinh xảy ra trong quá trình thực hiện tour.

- Phân tích dịch vụ và tư vấn cho phòng kinh doanh chọn được dịch vụ tốt nhất cho khách hàng.

- Trực tiếp thực hiện khâu chuẩn bị cho các đoàn như lập danh sách đoàn, hoàn tất thủ tục visa, vé máy bay,.. theo dõi lịch khởi hành chính xác và góp ý vào quá trình điều Hướng Dẫn Viên (HDV) cho các Tour mình phụ trách với Ban lãnh đạo.

- Chịu trách nhiệm bàn giao tour và đảm bảo cung cấp thông tin chính xác cho HDV.

- Xử lý và phản hồi tất cả các báo cáo Tour từ HDV.

- Trong thời gian quy định, hoàn tất việc quyết toán tour theo bộ hồ sơ lưu trữ của công ty.

- Hỗ trợ xây dựng sản phẩm tour mới theo yêu cầu.

- Các công việc khác theo sự phân công của Ban giám đốc.

Với Mức Lương 15 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành Du lịch;

- Có kiến thức tốt về sản phẩm du lịch, giá cả và chất lượng dịch vụ;

- Có mối quan hệ tốt & hiểu biết nhiều về các nhà cung cấp sẽ là 1 lợi thế;

- Khả năng tổng hợp thông tin, đánh giá; Kỹ năng giao tiếp, khéo léo trong việc xử lý tình huống phát sinh; sức khỏe tốt, chịu được áp lực công việc;

- Kỹ năng tổ chức và giám sát công việc; Có kỹ năng làm việc độc lập và làm việc nhóm;

- Thành thạo tiếng Anh 4 kỹ năng

- Nghiêm túc thực hiện nội quy, quy định của công ty trong nội bộ, hoặc đối với khách hàng, đối tác;

- Kinh nghiệm ít nhất 2-3 năm trở lên ở lĩnh vực du lịch Inbound hoặc Outbound. Đã từng tiếp xúc các thị trường cao cấp như Mỹ, Canada, Châu Âu, Úc, New Zealand là một lợi thế;

- Có khả năng đi công tác theo yêu cầu công ty.

Tại PAN AMERICAN TRAVEL Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập: Lương 14,000,000 - 20,000,000 VND/tháng + Thưởng hiệu suất

- Hưởng đầy đủ chế độ phúc lợi theo quy định công ty và các chế độ theo quy định Nhà nước

- Làm việc trong môi trường trẻ, năng động, thân thiện, chuyên nghiệp và liên tục cải tiến.

- Chế độ đào tạo kỹ năng nghề nghiệp, cơ hội học tập, nâng cao chuyên môn.

- Du lịch và Teambuilding hàng năm, công tác nước ngoài.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại PAN AMERICAN TRAVEL

