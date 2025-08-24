Tuyển Điều hành tour Compass Travel Vietnam làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Điều hành tour Tại Compass Travel Vietnam
- Hà Nội: 74 Cửa Bắc, Trúc Bạch, Ba Đình, Quận Ba Đình
Mô Tả Công Việc Điều hành tour Với Mức Lương 15 - 20 Triệu
COMPASS TRAVEL tìm kiếm Chuyên viên Điều hành Tour Inbound giàu kinh nghiệm, có khả năng làm việc độc lập và phối hợp hiệu quả với các bộ phận liên quan, đảm bảo mang đến trải nghiệm dịch vụ xuất sắc cho khách hàng và đối tác quốc tế.
Mô tả công việc:
Phối hợp với Sales triển khai các tour theo đúng yêu cầu khách hàng.
Liên hệ và làm việc với các nhà cung cấp dịch vụ: khách sạn, nhà hàng, xe vận chuyển, hướng dẫn viên…
Giao tiếp trực tiếp với khách/đối tác nước ngoài để xử lý yêu cầu và các phát sinh trong suốt hành trình (100% bằng Tiếng Anh).
Theo dõi và giám sát chất lượng dịch vụ, đảm bảo sự hài lòng của khách hàng.
Xử lý tình huống phát sinh nhanh chóng, hiệu quả.
Quyết toán tour sau khi tour kết thúc.
Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tối thiểu 1 năm kinh nghiệm điều hành tour inbound.
Kỹ năng tổ chức, quản lý thời gian và giải quyết vấn đề tốt.
Trung thực, tỉ mỉ, trách nhiệm cao, có tinh thần làm việc nhóm.
Tại Compass Travel Vietnam Thì Được Hưởng Những Gì
Phụ cấp trách nhiệm: 5 triệu/ tháng
Thưởng hiệu quả công việc: 1 – 3 triệu/tháng
Phụ cấp ăn trưa 50.000đ/ngày và điện thoại
% hoa hồng: 1-2 triệu / tháng
Đóng BHXH, lương tháng 13
Du lịch, team building hàng năm
Đào tạo nâng cao chuyên môn & kỹ năng mềm
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, lộ trình thăng tiến rõ ràng
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Compass Travel Vietnam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
