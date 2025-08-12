Tuyển Điều hành tour Công ty TNHH Emoi Việt Nam Travel làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu

Mức lương 10 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 1 Lô 4E Trung Yên 10B Cầu Giấy, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Điều hành tour Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

• Nhận booking , triển khai và theo dõi tour.

• Đặt dịch vụ: khách sạn, nhà hàng, xe, vé tham quan, HDV…

• Làm việc với nhà cung cấp, theo dõi chi phí, thanh toán sau tour.

• Phối hợp cùng các bộ phận để đảm bảo tour vận hành suôn sẻ.

Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

YÊU CẦU:

• Có kinh nghiệm điều hành tour là lợi thế.

• Giao tiếp tốt, cẩn thận, chủ động và có tinh thần trách nhiệm.

• Ưu tiên ứng viên có thể đi làm ngay.

Tại Công ty TNHH Emoi Việt Nam Travel Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập hấp dẫn: Lương cứng + thưởng chuyên cần + hoa hồng tour (tổng thu nhập trung bình 10- 20 triệu/ tháng, có thể cao hơn tùy theo hiệu quả công việc; Lương cứng: 7.000.000 - 9.000.000);

- Thời gian làm việc từ 9:00 - 18:00 từ thứ 2 - thứ 6, 2 thứ 7 trong tháng (nghỉ trưa 1h30p)

- Thử việc: 85% lương + hoa hồng, thưởng;

- Được hưởng các chế độ phúc lợi, BHXH theo luật lao động, lương tháng thứ 13;

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Emoi Việt Nam Travel

