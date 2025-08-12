Tuyển Điều hành tour Công ty TNHH Emoi Việt Nam Travel làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu

Tuyển Điều hành tour Công ty TNHH Emoi Việt Nam Travel làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu

Công ty TNHH Emoi Việt Nam Travel
Ngày đăng tuyển: 12/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 11/09/2025
Công ty TNHH Emoi Việt Nam Travel

Điều hành tour

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Điều hành tour Tại Công ty TNHH Emoi Việt Nam Travel

Mức lương
10 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 1 Lô 4E Trung Yên 10B Cầu Giấy, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Điều hành tour Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

MÔ TẢ CÔNG VIỆC:
• Nhận booking , triển khai và theo dõi tour.
• Đặt dịch vụ: khách sạn, nhà hàng, xe, vé tham quan, HDV…
• Làm việc với nhà cung cấp, theo dõi chi phí, thanh toán sau tour.
• Phối hợp cùng các bộ phận để đảm bảo tour vận hành suôn sẻ.

Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

YÊU CẦU:
• Có kinh nghiệm điều hành tour là lợi thế.
• Giao tiếp tốt, cẩn thận, chủ động và có tinh thần trách nhiệm.
• Ưu tiên ứng viên có thể đi làm ngay.

Tại Công ty TNHH Emoi Việt Nam Travel Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập hấp dẫn: Lương cứng + thưởng chuyên cần + hoa hồng tour (tổng thu nhập trung bình 10- 20 triệu/ tháng, có thể cao hơn tùy theo hiệu quả công việc; Lương cứng: 7.000.000 - 9.000.000);
- Thời gian làm việc từ 9:00 - 18:00 từ thứ 2 - thứ 6, 2 thứ 7 trong tháng (nghỉ trưa 1h30p)
- Thử việc: 85% lương + hoa hồng, thưởng;
- Được hưởng các chế độ phúc lợi, BHXH theo luật lao động, lương tháng thứ 13;

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Emoi Việt Nam Travel

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Emoi Việt Nam Travel

Công ty TNHH Emoi Việt Nam Travel

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Biệt thự 1, Lô 4E, Trung Yên 10B, Cầu Giấy, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

