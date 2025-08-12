Tuyển Điều hành tour Công ty TNHH Emoi Việt Nam Travel làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Điều hành tour Tại Công ty TNHH Emoi Việt Nam Travel
Mức lương
10 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Số 1 Lô 4E Trung Yên 10B Cầu Giấy, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Điều hành tour Với Mức Lương 10 - 20 Triệu
MÔ TẢ CÔNG VIỆC:
• Nhận booking , triển khai và theo dõi tour.
• Đặt dịch vụ: khách sạn, nhà hàng, xe, vé tham quan, HDV…
• Làm việc với nhà cung cấp, theo dõi chi phí, thanh toán sau tour.
• Phối hợp cùng các bộ phận để đảm bảo tour vận hành suôn sẻ.
Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
YÊU CẦU:
• Có kinh nghiệm điều hành tour là lợi thế.
• Giao tiếp tốt, cẩn thận, chủ động và có tinh thần trách nhiệm.
• Ưu tiên ứng viên có thể đi làm ngay.
Tại Công ty TNHH Emoi Việt Nam Travel Thì Được Hưởng Những Gì
- Thu nhập hấp dẫn: Lương cứng + thưởng chuyên cần + hoa hồng tour (tổng thu nhập trung bình 10- 20 triệu/ tháng, có thể cao hơn tùy theo hiệu quả công việc; Lương cứng: 7.000.000 - 9.000.000);
- Thời gian làm việc từ 9:00 - 18:00 từ thứ 2 - thứ 6, 2 thứ 7 trong tháng (nghỉ trưa 1h30p)
- Thử việc: 85% lương + hoa hồng, thưởng;
- Được hưởng các chế độ phúc lợi, BHXH theo luật lao động, lương tháng thứ 13;
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Emoi Việt Nam Travel
