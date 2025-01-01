Công việc Điều hành tour

Nhu cầu tuyển dụng điều hành tour ngày càng tăng cao vì nước ta đang phát triển kinh tế du lịch mạnh mẽ vì có nhiều danh lam thắng cảnh nổi tiếng và nền văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc. Các doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng số lượng lớn lao động nhiều năm kinh nghiệm với mức lương từ 6.000.000 - 40.000.000 VNĐ/tháng.

1. Nhu cầu tuyển dụng việc làm điều hành tour

Điều hành tour là những người trực tiếp lên kế hoạch cho các chuyến đi tham quan du lịch cả trong và ngoài nước. Công việc chủ yếu của những người này là điều phối giữa các bộ phận để đảm bảo du khách được trải nghiệm dịch vụ nghỉ ngơi và vui chơi thoải mái.

Theo báo cáo của Bộ KH&ĐT, du lịch đang là điểm sáng phục hồi nền kinh tế, có tác động lớn tới nhiều lĩnh vực. Việt Nam là nước có tiềm năng phát triển kinh tế du lịch mạnh mẽ vì có vô số địa điểm tham quan, các danh lam thắng cảnh nổi tiếng và nền văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc. Mỗi năm ngành du lịch nước ta cần tới gần 40.000 lao động nhưng lại chỉ có 14.000 sinh viên ra trường. Điều này cho thấy số lượng sinh viên được đào tạo khá thấp khiến nhu cầu nhân lực ngày càng cao.

Nắm bắt xu thế, nhiều cơ sở giáo dục đại học và cao đẳng trên cả nước liên tục mở các ngành đào tạo liên quan đến ngành du lịch như Quản lý dịch vụ du lịch và lữ hành, ngành Quản trị khách sạn, Việt Nam học - Văn hóa du lịch, Hướng dẫn du lịch, Quản trị lữ hành… thu hút nhiều sinh viên đăng ký. Điều này càng chứng tỏ việc làm điều hành tour trở thành nghề hot trên thị trường.

Có tới hàng trăm tin đăng tuyển dụng điều hành tour trên các trang web tìm việc làm mỗi tháng. Nhiều doanh nghiệp đang khát nhân lực phục vụ cho ngành này. Dù số lượng lao động của việc làm điều hành tour lớn nhưng những ứng viên được đào tạo bài bản chưa nhiều, dẫn đến tình trạng khan hiếm lao động trình độ cao.

Việt Nam phát triển mạnh ngành du lịch kéo theo nhu cầu tuyển dụng điều hành tour tăng cao

2. Mức lương trung bình của việc làm điều hành tour

Theo thống kê, thu nhập của việc làm điều hành tour phụ thuộc khá nhiều vào kinh nghiệm, trình độ và quy mô công ty. Dưới đây là mức lương chi tiết mà doanh nghiệp đưa ra khi tuyển dụng điều hành tour:

Mức lương theo vị trí cấp bậc:

Tuyển dụng điều hành tour Mức lương dao động (VNĐ/tháng) Thực tập sinh điều hành tour nội địa/quốc tế 6.000.000 - 8.000.000 Trợ lý điều hành tour nội địa/quốc tế 9.000.000 - 12.000.000 Nhân viên điều hành tour nội địa/quốc tế 10.000.000 - 15.000.000 Chuyên viên điều hành tour nội địa/quốc tế 15.000.000 - 18.000.000 Trưởng phòng điều hành tour nội địa/quốc tế 20.000.000 - 25.000.000 Phó giám đốc điều hành tour nội địa/quốc tế 25.000.000 - 30.000.000 Giám đốc điều hành tour nội địa/quốc tế 30.000.000 - 40.000.000

3. Tuyển dụng điều hành tour theo loại tour

Nhiều doanh nghiệp lựa chọn phương thức tuyển chọn nhân viên tour theo loại tour mà công ty đang đầu tư kinh doanh. Ứng viên có thể ứng tuyển vào vị trí điều hành tour nội địa hoặc tour quốc tế tùy thuộc vào trình độ chuyên môn.

3.1. Điều hành tour nội địa

Nhân viên điều hành tour nội địa là những người chuyên chịu trách nhiệm lên kế hoạch các tour du lịch trong nước, các danh lam thắng cảnh tại các địa phương.

Công việc chính:

Cập nhật dữ liệu báo giá về dịch vụ vận chuyển, lưu trú, dịch vụ hướng dẫn viên cho các tour nội địa.

Lên kế hoạch các chương trình tour trọn gói, combo các dịch vụ trong nước.

Thực hiện tổ chức tour, cung cấp các dịch vụ theo hợp đồng từ phòng sale.

Phối hợp với kế toán, bộ phận kinh doanh để quyết toán các tour đã hoàn thành.

Thực hiện công việc theo kế hoạch của cấp trên.

3.2. Điều hành tour quốc tế

Nhân viên điều hành tour quốc tế là những người chịu trách nhiệm lên kế hoạch các tour du lịch, thăm các danh lam thắng cảnh tại nước ngoài.

Công việc chính:

Xây dựng, quản lý hệ thống thông tin danh bạ nhà cung cấp về vé máy bay và các tour nước ngoài.

Lên kế hoạch, dự toán các chi phí phát sinh của tour nước ngoài.

Điều hành và giám sát tour khởi hành có thể là ghép đoàn hoặc đi riêng.

Phối hợp với bên kế toán và phòng sale để quyết toán các tour đã thực hiện.

Báo cáo kết quả với cấp trên.

4. Tuyển dụng điều hành tour theo loại ngôn ngữ

Việc làm nhân viên điều hành tour hiện đang là ngành nghề hot trên thị trường. Do đó nhu cầu tuyển dụng công việc này khá cao, tạo ra nhiều cơ hội việc làm cho những ứng viên có kinh nghiệm đặc biệt là những người có khả năng ngoại ngữ.

Nhân viên điều hành tour cần có khả năng ngoại ngữ để giao tiếp với khách hàng

4.1. Điều hành tour tiếng Anh

Tiếng Anh là ngôn ngữ quốc tế và gần như được dùng ở tất cả các nước. Đối với ngành du lịch, biết tiếng Anh là yêu cầu bắt buộc. Một số doanh nghiệp kinh doanh ngành lữ hành đều yêu cầu nhân viên phải biết tiếng Anh để có thể làm việc với các nhà cung cấp dịch vụ hay khách hàng nước ngoài.

4.2. Điều hành tour tiếng Trung

Nhu cầu tuyển dụng điều hành tour biết tiếng Trung tăng trưởng vượt trội nhiều năm nay tại nước ta. Có khá nhiều khách du lịch từ đất nước Vạn Lý Trường Thành ghé thăm Việt Nam, do đó nhu cầu nhân lực giỏi giao tiếp bằng tiếng Trung cũng tăng theo.

4.3. Điều hành tour tiếng Nhật

Việt Nam là đất nước có nhiều doanh nghiệp của Nhật đầu tư phát triển kinh doanh. Người dân đất nước mặt trời mọc cũng thường xuyên tới nước ta vừa để khảo sát vừa du lịch. Đây là cơ hội để những ứng viên có khả năng thành thạo tiếng Nhật được thể hiện tài năng. Các doanh nghiệp lữ hành cũng đầu tư nhân sự có chuyên môn về lĩnh vực này.

4.4. Điều hành tour tiếng Hàn

Vài năm nay, người dân Hàn Quốc tích cực sang Việt Nam du lịch từ sau khi các ngôi sao thần tượng ở nước này thường xuyên review về chi phí giá cả khá rẻ lúc tới nước ta. Từ đó, nhu cầu tuyển dụng điều hành tour biết tiếng Hàn tại Việt Nam tăng cao đáng kể để phục vụ lượng khách hàng này.

4.5. Điều hành tour tiếng Nga

Hàng năm, lượng khách quốc tế nói tiếng Nga đến Việt Nam luôn tăng trưởng đều đặn để nghỉ dưỡng và trú đông, kéo theo nhu cầu tuyển dụng nhân sự biết tiếng Nga cũng tăng theo. Nhiều địa phương quyết định đầu tư lao động có khả năng giao tiếp bằng tiếng Nga để đẩy mạnh phát triển du lịch địa phương.

5. Khu vực tuyển dụng việc làm điều hành tour nhiều nhất

Du lịch là ngành đang phát triển mạnh mẽ tại Việt Nam vì nước ta có nhiều danh lam thắng cảnh nổi tiếng cùng các di sản văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc. Sau đại dịch COVID-19, nhu cầu tuyển dụng nhân sự phục vụ lĩnh vực này ngày càng tăng đặc biệt là tại các thành phố lớn nơi có nhiều điểm tham quan thú vị.

5.1. Tuyển dụng điều hành tour tại TP. HCM

Theo thông tin từ Sở Du lịch TP. HCM, đầu năm 2024 có tới hơn 1 triệu lượt khách quốc tế ghé thăm thành phố, tăng hơn 33,5% so cùng kỳ năm 2023. Ngoài ra, tại Sàn giao dịch việc làm ngành du lịch TP. HCM năm 2024 có sự góp mặt của hơn 25 doanh nghiệp dịch vụ du lịch.

Điều này kéo theo nhu cầu tuyển dụng điều hành tour trong nước và quốc tế tại thành phố tăng cao. Các nhà tuyển dụng tích cực đưa ra chế độ đãi ngộ tốt cho các ứng viên với mức lương dao động từ 10.000.000 - 18.000.000 VNĐ/tháng.

5.2. Tuyển dụng điều hành tour tại Đà Nẵng

Đà Nẵng hiện là thành phố tiềm năng được những nhà đầu tư trong nước và quốc tế thuộc lĩnh vực du lịch đặc biệt quan tâm. Năm 2023, thành phố có tới 16 khu, điểm du lịch; 1.285 cơ sở lưu trú với hơn 46.000 phòng, tăng 1.104 cơ sở so với năm 2010. Đây cũng là nơi tập trung nhiều khách sạn du lịch và nghỉ dưỡng cao cấp với các thương hiệu quốc tế.

Điều này cho thấy sự phát triển vượt trội của ngành lữ hành tại Đà Nẵng, kéo theo cơ hội việc làm cho nhân viên điều hành tour. Lao động thuộc lĩnh vực ngành nghề này có kinh nghiệm chuyên môn sẽ nhận được chế độ đãi ngộ khá tốt với mức lương từ 11.000.000 - 20.000.000 VNĐ/tháng.

5.3. Tuyển dụng điều hành tour tại Hà Nội

Hà Nội đang xây dựng kế hoạch, triển khai quảng bá hình ảnh du lịch Thủ đô nhằm giới thiệu các điểm du lịch tại thị trường quốc tế. Do đó, các công ty du lịch tại thành phố đang tích cực đầu tư nhân lực để phục vụ cho ngành nghề này. Rất nhiều doanh nghiệp lữ hành đầu tư vào nhân lực và tài lực để phục vụ cho định hướng của thành phố phấn đấu năm 2025 đón trên 30 triệu lượt khách du lịch với trên 7 triệu lượt khách quốc tế và tổng thu từ khách du lịch là trên 130 nghìn tỷ đồng.

Hiện tại, nhiều công ty đưa ra mức lương hấp dẫn cho nhân viên điều hành tour có kinh nghiệm dao động từ 10.000.000 - 18.000.000 VNĐ/tháng.

Các doanh nghiệp có nhiều yêu cầu khi tuyển dụng điều hành tour

6. Mô tả chi tiết công việc của nhân viên điều hành tour

Nhân viên điều hành tour là người làm việc trong văn phòng chủ yếu. Nhưng, khối lượng công việc mà họ đảm nhận khá lớn và không kém bất kỳ công việc nào khác trong ngành du lịch. Dưới đây là công việc chi tiết của nhân viên điều hành tour:

Nghiên cứu và tìm kiếm các điểm đến, khách sạn và các hoạt động giải trí, ăn uống để ghép thành một tour thú vị phù hợp với khách hàng.

Điều phối các hoạt động của tour du lịch như đón khách, di chuyển, thăm quan.

Đảm bảo về lịch trình tổ chức, phương tiện đi lại của du khách từ nơi khởi hành đến địa điểm du lịch.

Điều hành tour cũng thực hiện đặt phòng khách sạn, nơi lưu trú cho khách.

Hỗ trợ khách hàng khi chọn tour và giải đáp các thắc mắc cho du khách.

Xử lý các sự cố trong tour du lịch, phối hợp với hướng dẫn viên để giải quyết hiệu quả.

Tối ưu hóa ngân sách để giảm thiểu chi phí, tăng doanh thu.

Duy trì quan hệ với các đối tác như khách sạn, nhà hàng và công ty vận chuyển hàng khách.

Thực hiện báo cáo tháng, quý, năm gửi lên cấp trên.

7. Yêu cầu của nhà tuyển dụng đối với việc làm điều hành tour

Các nhà tuyển dụng luôn mong muốn có thể tìm được ứng viên có trình độ chuyên môn và kinh nghiệm trong lĩnh vực điều hành tour. Vậy những kỹ năng cần có khi bạn muốn ứng tuyển vào vị trí nhân viên điều hành tour là gì?

Yêu cầu chuyên môn:

Tốt nghiệp cao đẳng và đại học chuyên ngành du lịch, marketing hoặc kinh tế.

Có khả năng nói được nhiều thứ tiếng ưu tiên tiếng Anh, tiếng Trung, tiếng Nga, tiếng Hàn…

Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực điều hành tour.

Yêu cầu về kỹ năng

Kỹ năng tổ chức: Nhân viên điều hành tour cần lên kế hoạch cho các hoạt động du lịch như đặt phòng, lịch trình nên yêu cầu có kỹ năng tổ chức và quản lý công việc.

Kỹ năng giao tiếp: Làm việc trong lĩnh vực dịch vụ, nhân viên điều hành tour cần có khả năng giao tiếp với nội bộ công ty, với các đối tác hoặc khách du lịch.

Có thể chịu được áp lực: Công việc của nhân viên điều hành tour khá lớn nên áp lực công việc cao. Nếu có khả năng chịu được áp lực, bạn mới có thể làm việc hiệu quả.

Khả năng xử lý tình huống: Trong quá trình làm việc, điều hành tour, những vấn đề phát sinh là khó tránh khỏi, nhân viên điều hành tour cũng có thể chịu sự phàn nàn của khách nên cần có khả năng xử lý tình huống và giải quyết vấn đề.

Tóm lại, nhân viên điều hành tour có trách nhiệm đảm bảo chuyến đi của du khách có thể suôn sẻ và vui vẻ, mang đến nhiều trải nghiệm tuyệt vời. Do đó, bạn cần có những kiến thức chuyên môn và kỹ năng cần thiết để có thể trở thành một điều hành tour chuyên nghiệp.

Nhìn chung, trước sự phát triển vượt trội của ngành du lịch tại nước ta, nhu cầu tuyển dụng điều hành tour đang ngày càng có xu hướng tăng từ vài năm nay. Đây là cơ hội cho các ứng viên có kinh nghiệm chuyên một, tốt nghiệp từ các trường đào tạo bài bản. Nếu đam mê du lịch và mong muốn tìm được một công việc có mức lương hấp dẫn, bạn có thể thử sức trở thành một nhân viên điều hành tour.