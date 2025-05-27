Tuyển Điều hành tour CÔNG TY TNHH DU LỊCH QUỐC TẾ FOREST VIỆT làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 50 Triệu

Mức lương 10 - 50 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 4 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: số 2 Lê Văn Thiêm, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Điều hành tour Với Mức Lương 10 - 50 Triệu

- Lên chương trình, tính giá tour

- Thực hiện công tác phát triển thị trường tại vùng được giao

- Đàm phán thương mại, hoàn tất các thủ tục để ký kết hợp đồng với khách hàng và nhà cung ứng dịch vụ (nhà xe, khách sạn, nhà hàng...)

- Các công việc khác theo sự phân công của quản lý trực tiếp.

Với Mức Lương 10 - 50 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tiếng trung thành thạo,nghe nói đọc viết tốt, HSK 4 trở lên

- Ưu tiên có kinh nghiệm về du lịch hoặc đam mê du lịch

- Tốt nghiệp đại học các chuyên ngành, ưu tiên ĐH QG HN , ĐH HN,..

- Có khả năng giao tiếp tốt, thuyết phục khách hàng, đối tác

- Sử dụng word, excel cơ bản

- Chăm chỉ, cầu tiến, chủ động trong công việc

- Trung thực, nhiệt tình, trách nhiệm trong công việc.

Tại CÔNG TY TNHH DU LỊCH QUỐC TẾ FOREST VIỆT Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương: thỏa thuận+ thưởng hoa hồng lợi nhuận. Tổng thu nhập: từ 10 - 50 triệu

- Thưởng tháng 13, thưởng cuối năm, thưởng Lễ, Tết theo quy định Công ty.

- Môi trường làm việc năng động, có lộ trình thăng tiến và khung năng lực rõ ràng

- Được đóng BHXH, BHYT theo quy định Công ty.

- Chế độ hiếu hỉ, nghỉ lễ/phép năm đầy đủ theo quy định.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DU LỊCH QUỐC TẾ FOREST VIỆT

