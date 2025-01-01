Giới thiệu Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ La Bàn

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ LA BÀN – Lĩnh vực du lịch: La Bàn Tour _Thương hiệu tổ chức tour du lịch hàng đầu tại Đà Nẵng và cả nước. TixGo: Kênh bán dịch vụ du lịch trực tuyến, dễ dàng, tiết kiệm. VnTix: Ứng dụng quản lý sản phẩm vé tham quan định dạng Qrcode của hệ thống Sunworld và Vinwonder toàn quốc. – Tầm nhìn: Trở thành công ty hàng đầu tại Đà Nẵng cũng như Việt Nam ở lĩnh vực Du lịch Luôn tiên phong sử dụng tối đa công nghệ trong vận hàng và cung cấp dịch vụ để dẫn đầu thị trường CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ LA BÀN CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ LA BÀN – Lĩnh vực du lịch: La Bàn Tour _Thương hiệu tổ chức tour du lịch hàng đầu tại Đà Nẵng và cả nước. TixGo: Kênh bán dịch vụ du lịch trực tuyến, dễ dàng, tiết kiệm. VnTix: Ứng dụng quản lý sản phẩm vé tham quan định dạng Qrcode của hệ thống Sunworld và Vinwonder toàn quốc. TixGo: Kênh bán dịch vụ du lịch trực tuyến, dễ dàng, tiết kiệm. VnTix: Ứng dụng quản lý sản phẩm vé tham quan định dạng Qrcode của hệ thống Sunworld và Vinwonder toàn quốc. – Tầm nhìn: Trở thành công ty hàng đầu tại Đà Nẵng cũng như Việt Nam ở lĩnh vực Du lịch Luôn tiên phong sử dụng tối đa công nghệ trong vận hàng và cung cấp dịch vụ để dẫn đầu thị trường Trở thành công ty hàng đầu tại Đà Nẵng cũng như Việt Nam ở lĩnh vực Du lịch Luôn tiên phong sử dụng tối đa công nghệ trong vận hàng và cung cấp dịch vụ để dẫn đầu thị trường Thu gọn