Tuyển Dược sĩ/Bán thuốc Công ty Cổ phần Thủy Sản Bến Tre làm việc tại Bến Tre thu nhập 8 - 18 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Dược sĩ/Bán thuốc Tại Công ty Cổ phần Thủy Sản Bến Tre
Mức lương
8 - 18 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Bến Tre: Bến Tre, Việt Nam, Thành phố Bến Tre
Mô Tả Công Việc Dược sĩ/Bán thuốc Với Mức Lương 8 - 18 Triệu
• Kiểm tra giám sát việc thực hiện vệ sinh cá nhân, nhà xưởng, máy móc thiết bị theo qui trình kiểm soát SSOP nhằm đảm bảo việc tuân thủ. Kiểm tra giám sát việc tuân thủ chương trình sản xuất theo GMP đã được ban hành tại các công đoạn sản xuất của nhà máy.
• Kiểm tra giám sát quá trình sản xuất đảm bảo sản phẩm sản xuất đạt chất lượng và an toàn vệ sinh thực phẩm.
• Ghi chép hồ sơ giám sát đầy đủ.
• Nghiên cứu phát triển sản phẩm mới theo yêu cầu của Ban lãnh đạo công ty.
Với Mức Lương 8 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
• Nam, nữ từ 22 – 40 tuổi
• Trình độ Đại học các ngành chế biến thủy sản và công nghệ thực phẩm
Tại Công ty Cổ phần Thủy Sản Bến Tre Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Thủy Sản Bến Tre
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
