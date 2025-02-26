Tuyển Dược sĩ/Bán thuốc Công ty Cổ phần Thủy Sản Bến Tre làm việc tại Bến Tre thu nhập 8 - 18 Triệu

• Kiểm tra giám sát việc thực hiện vệ sinh cá nhân, nhà xưởng, máy móc thiết bị theo qui trình kiểm soát SSOP nhằm đảm bảo việc tuân thủ. Kiểm tra giám sát việc tuân thủ chương trình sản xuất theo GMP đã được ban hành tại các công đoạn sản xuất của nhà máy.

• Kiểm tra giám sát quá trình sản xuất đảm bảo sản phẩm sản xuất đạt chất lượng và an toàn vệ sinh thực phẩm.

• Ghi chép hồ sơ giám sát đầy đủ.

• Nghiên cứu phát triển sản phẩm mới theo yêu cầu của Ban lãnh đạo công ty.