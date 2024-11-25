Tuyển IT phần mềm Công ty TNHH TMZ làm việc tại Hà Nội thu nhập 1,000 - 2 USD

Mức lương 1,000 - 2 USD Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Trường Chinh, Đống Đa, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc IT phần mềm

Tham gia vào đội ngũ Product team, tập trung Maintain(30%) và Phát triển tính năng mới (70%) cho sản phẩm SaaS B2B trong lĩnh vực Ecommerce

Thiết kế, phát triển và bảo trì các ứng dụng web fullstack sử dụng các công nghệ như ReactJS, VueJS, Nodejs, Golang.

Phân tích yêu cầu, thiết kế kiến trúc hệ thống và triển khai các tính năng mới.

Cộng tác chặt chẽ với các thành viên trong nhóm để đảm bảo dự án được hoàn thành đúng tiến độ và chất lượng.

Tìm hiểu và áp dụng các công nghệ mới để nâng cao hiệu suất của sản phẩm.

Yêu Cầu Công Việc

Ít nhất 03 năm kinh nghiệm làm việc trong vai trò Fullstack Engineer (Ưu tiên có kinh nghiệm/ hiểu biết về nghiệp vụ của TMĐT)

Có kinh nghiệm làm việc với các công nghệ Frontend: ReactJS, VueJS và Backend: Nodejs, Golang.

Tốt nghiệp từ ĐH trở lên các ngành CNTT, Kỹ thuật máy tính, Khoa học máy tính,... từ các trường ĐH Top đầu như HUST, UET, FPT,...

Thành thạo về Database: Mysql, Postgres

Có hiểu biết cơ bản về cloud: AWS, Google cloud

Git: thành thạo các công cụ Version Control

Có khát khao và tư duy phát triển sản phẩm, chủ động tìm kiếm các giải pháp để cải thiện sản phẩm.

Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.

Khả năng giải quyết vấn đề tốt và tư duy logic.

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc với các hệ thống có quy mô lớn, xử lý lượng traffic cao.

Tại Công ty TNHH TMZ Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 1000 – 1500 USD/ tháng (sẵn sàng thoả thuận theo năng lực)

Làm việc theo cơ chế Hybrid (kết hợp remote tại nhà & đến công ty làm việc trực tiếp 2-3 buổi/tuần)

Chính sách Review năng lực và level cố định 06 tháng/ lần với quy trình cùng khung năng lực – đảm bảo rõ ràng minh bạch

Gói thu nhập năm hấp dẫn: Lương tháng thứ 13 + Thưởng Performance năm (upto 02 tháng lương)

Thưởng tiền mặt cho các dịp Lễ Tết lớn của Việt Nam: Đầu năm, Ngày Quốc Khánh, Ngày 30/4 -1/5,...

Quỹ tài trợ Học phí thường niên (tài trợ từ 90-100%) cho nhân sự

Cơ hội phát triển công việc và năng lực chuyên môn vượt bậc qua Bài toán làm sản phẩm cho lượng User dùng từ lớn đến rất lớn (thị trường Global Ecom)

Hưởng đầy đủ các chính sách BHXH, BHYT, các phúc lợi khác theo đúng quy định của Luật lao động và các chế độ đãi ngộ của Công ty

Tài trợ cho toàn bộ CBNV khám sức khoẻ tổng quát 1 lần/ năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH TMZ

