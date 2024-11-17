Tuyển IT phần mềm Công ty TNHH Mageplaza làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 25 Triệu

Mức lương 12 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 11 + Tầng 6 Tháp C, Toà nhà Hồ Gươm Plaza, 102 Trần Phú, Hà Đông, Hà Nội, Hà Đông

Mô Tả Công Việc IT phần mềm Với Mức Lương 12 - 25 Triệu

- Trực tiếp tham gia phát triển một hoặc nhiều sản phẩm SaaS chiến lược của công ty cho các nền tảng thương mại điện tử hàng đầu thế giới Shopify.

- Tham gia xây dựng các ứng dụng có khả năng scaling tốt, performance cao, có UI/UX tốt cho người dùng.

- Viết code theo standard và best practice của team về style, performance đảm bảo code clean, dễ mở rộng và bảo trì.

- Tham gia quá trình hỗ trợ khách hàng, sửa lỗi sản phẩm đảm bảo khách hàng có trải nghiệm tốt với ứng dụng.

Với Mức Lương 12 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Trên 1 - 2 năm kinh nghiệm làm việc với NodeJS và ReactJS (hoặc công nghệ frontend tương đương như Vue, Angular, và có sẵn sàng sử dụng ReactJs). (bắt buộc)

-

Trên 1 - 2 năm kinh nghiệm

làm việc với

NodeJS và ReactJS

(hoặc công nghệ frontend tương đương như Vue, Angular, và có sẵn sàng sử dụng ReactJs).

(bắt buộc)

- Ứng viên có đức tính tỉ mỉ trong công việc làm product, đặt chất lượng sản phẩm và trải nghiệm người dùng là ưu tiên hàng đầu.

tính tỉ mỉ

- Có kinh nghiệm làm việc với mô hình Agile; làm việc với Database NoSQL: MongoDB hoặc Firestore.

- Có kinh nghiệm với điện toán đám mây, một trong: Google Cloud, Firebase, AWS, kiến trúc hệ thống microservice là một lợi thế.

- Khả năng đọc hiểu Tiếng Anh tốt, ham tìm tòi kiến thức mới là một điểm cộng.

- Ưu tiên ứng viên độ tuổi từ 23 - 30.

- Có kỹ năng làm việc đội nhóm, quản lý thời gian tốt và có trách nhiệm với công việc.

Tại Công ty TNHH Mageplaza Thì Được Hưởng Những Gì

1. Lương, thưởng và phụ cấp

- Thu nhập theo thỏa thuận, tương xứng với năng lực và hiệu quả làm việc: Từ 12.000.000đ - 25.000.000đ; Review lương 2 lần/năm.

Từ 12.000.000đ - 25.000.000đ;

- Thưởng nóng, thưởng quý, thưởng lễ Tết, lương tháng 13.

- Phụ cấp gửi xe, phụ cấp đi lại theo quy định công ty.

- Cung cấp trang thiết bị làm việc đầy đủ, hiện đại (PC / Laptop,...).

2. Phúc lợi và đãi ngộ

- Được làm việc với các công nghệ mới nhất, hot trend: Cloud Computing, Serverless. Chỉ cần tập trung vào viết code, không phải lo nghĩ về cơ sở hạ tầng.

- Tham gia xây dựng hệ thống lớn, scalable cho hàng trăm nghìn khách hàng.

- Đóng góp xây dựng những sản phẩm top đầu thị trường.

- Được làm việc trong môi trường trẻ trung, thân thiện, nhiệt tình, chuyên nghiệp và có nhiều cơ hội thăng tiến.

- Văn phòng làm việc tiện nghi với không gian mở; Pantry luôn đầy ắp trà, cafe, bánh kẹo được refill hàng ngày.

- Tham gia các hoạt động thể thao / văn nghệ: CLB chạy bộ, đá bóng, cầu lông, board game, PS5, văn nghệ,... sau giờ làm việc.

- Tham gia các hoạt động sự kiện được tổ chức hàng tuần / tháng: Happytime, sinh nhật, tổng kết, dã ngoại, trekking...

- Hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi như BHXH, ngày nghỉ phép, du lịch hàng năm, thăm hỏi ốm đau, hiếu hỷ, thai sản, khám sức khỏe định kỳ, ...

3. Đào tạo và phát triển

- Được Leader training trực tiếp các kiến thức, kỹ năng cần thiết cho công việc.

- Được tham gia các khóa học đào tạo về kỹ năng phát triển con người và kỹ năng chuyên môn.

- Cơ hội được thể hiện và phát huy năng lực của bản thân, tham gia hoạt động Workshop trao đổi chuyên môn thường xuyên cùng đội nhóm để năng cao kiến thức, năng lực.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Mageplaza

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin