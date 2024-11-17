Tuyển IT phần mềm Công ty Cổ phần dịch vụ và giải pháp xử lý dữ liệu VBEE làm việc tại Hà Nội thu nhập 17 - 20 Triệu

Mức lương 17 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 15, tòa nhà Ngọc khánh plaza, số 1 Phạm Huy Thông, Ngọc Khánh, Ba Đình

Mô Tả Công Việc IT phần mềm

● Áp dụng các kỹ năng và công nghệ để xây dựng các ứng dụng web phục vụ hàng

triệu người dùng.

● Viết mã nguồn và đảm bảo mã nguồn có hiệu năng tốt, chất lượng tốt và có tính tái

sử dụng.

● Xây dựng, kiểm thử và gỡ lỗi các ứng dụng web.

● Phát triển các ứng dụng web ổn định, có hiệu năng cao và có khả năng mở rộng dễ

dàng, nhanh chóng.

● Phân tích, nhận diện và giải quyết các vấn đề kỹ thuật, đề xuất các phương án xử

lý triệt để hoặc phương án tạm thời.

● Viết tài liệu kỹ thuật, thực hiện review code cho các thành viên trong team.

● Liên tục trau dồi, cập nhật kiến thức công nghệ để áp dụng vào các sản phẩm, dự

án được phân công phụ trách.

Yêu Cầu Công Việc

Must have:

● Tối thiểu 1 năm kinh nghiệm làm việc với ReactJS, NodeJS.

● Thành thạo trong việc xây dựng và phát triển ứng dụng ở cả frontend và backend.

● Có kinh nghiệm thiết kế và phát triển ứng dụng RESTful web services.

● Có kinh nghiệm trong việc triển khai, bàn giao và vận hành ứng dụng.

● Có khả năng viết code sạch, rõ ràng, có hiệu năng tốt, tái sử dụng và dễ dàng kiểm thử.

● Có kinh nghiệm làm việc với Git.

● Có kinh nghiệm làm việc với các cơ sở dữ liệu, ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm

làm việc với MongoDB.

● Làm việc với cả ứng dụng phía máy khách và hệ thống bên trong, cung cấp các

giải pháp xử lý tối ưu.

● Có hiểu biết tốt về cấu trúc dữ liệu và giải thuật.

● Có tư duy tốt, có kỹ năng giải quyết vấn đề, thích tìm tòi, học hỏi.

● Có kỹ năng giao tiếp tốt, có kinh nghiệm trong việc hướng dẫn, đào tạo nhân sự.

● Có kỹ năng đọc hiểu tiếng Anh tốt.

Nice to have:

● Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc với các nhà mạng về các dịch vụ giá trị

gia tăng (VAS)

● Có kinh nghiệm làm việc với Agile, Scrum.

● Có kinh nghiệm tối ưu hiệu năng web, bảo mật và theo dõi hành vi người dùng.

● Hiểu biết về các nguyên lý cơ bản khi lập trình.

● Có kinh nghiệm phát triển các hệ thống phân tán, các kiến trúc nhiều dịch vụ nhỏ

và các hàng đợi như RabbitMQ, Kafka để xử lý.

● Có kinh nghiệm trong việc xây dựng luồng CI/CD, Kubernetes làm một điểm cộng.

Quyền Lợi Được Hưởng

Lương 3P: 17 triệu +++ VNĐ/tháng;

● Thưởng P4:

- Thưởng tháng 13 (tùy từng thời điểm kinh doanh của Công ty);

- Phúc lợi: Gói phúc lợi 10.000.000 VNĐ/ năm, Chính sách phúc lợi nhân viên;

- Thưởng hiệu quả công việc: sáng tạo, thành tích... và các loại thưởng khác;

- Thưởng hiệu quả kinh doanh theo chính sách kinh doanh của Công ty

● Đảm bảo đầy đủ các chế độ BHXH, BHYT, BHTN... theo quy định của Luật lao

động và theo quy định của Công ty;

● Cơ hội thăng tiến và hưởng các chính sách chuyên biệt khác;

● Môi trường chuyên nghiệp, sáng tạo, cởi mở, trẻ trung;

● Làm việc từ thứ 2 đến thứ 6, thứ 7 cách tuần (8:30 AM – 5:30 PM hàng ngày);

● Địa chỉ làm việc: Tầng 15, tòa nhà Ngọc khánh Plaza, Số 1 Phạm Huy Thông, Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội;

Cách Thức Ứng Tuyển

