Tuyển IT phần mềm Công ty Cổ phần dịch vụ và giải pháp xử lý dữ liệu VBEE làm việc tại Hà Nội thu nhập 17 - 20 Triệu

Công ty Cổ phần dịch vụ và giải pháp xử lý dữ liệu VBEE
Ngày đăng tuyển: 17/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 15/12/2024
Công ty Cổ phần dịch vụ và giải pháp xử lý dữ liệu VBEE

IT phần mềm

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng IT phần mềm Tại Công ty Cổ phần dịch vụ và giải pháp xử lý dữ liệu VBEE

Mức lương
17 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 15, tòa nhà Ngọc khánh plaza, số 1 Phạm Huy Thông, Ngọc Khánh, Ba Đình

Mô Tả Công Việc IT phần mềm Với Mức Lương 17 - 20 Triệu

● Áp dụng các kỹ năng và công nghệ để xây dựng các ứng dụng web phục vụ hàng
triệu người dùng.
● Viết mã nguồn và đảm bảo mã nguồn có hiệu năng tốt, chất lượng tốt và có tính tái
sử dụng.
● Xây dựng, kiểm thử và gỡ lỗi các ứng dụng web.
● Phát triển các ứng dụng web ổn định, có hiệu năng cao và có khả năng mở rộng dễ
dàng, nhanh chóng.
● Phân tích, nhận diện và giải quyết các vấn đề kỹ thuật, đề xuất các phương án xử
lý triệt để hoặc phương án tạm thời.
● Viết tài liệu kỹ thuật, thực hiện review code cho các thành viên trong team.
● Liên tục trau dồi, cập nhật kiến thức công nghệ để áp dụng vào các sản phẩm, dự
án được phân công phụ trách.

Với Mức Lương 17 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Must have:
● Tối thiểu 1 năm kinh nghiệm làm việc với ReactJS, NodeJS.
● Thành thạo trong việc xây dựng và phát triển ứng dụng ở cả frontend và backend.
● Có kinh nghiệm thiết kế và phát triển ứng dụng RESTful web services.
● Có kinh nghiệm trong việc triển khai, bàn giao và vận hành ứng dụng.
● Có khả năng viết code sạch, rõ ràng, có hiệu năng tốt, tái sử dụng và dễ dàng kiểm thử.
● Có kinh nghiệm làm việc với Git.
● Có kinh nghiệm làm việc với các cơ sở dữ liệu, ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm
làm việc với MongoDB.
● Làm việc với cả ứng dụng phía máy khách và hệ thống bên trong, cung cấp các
giải pháp xử lý tối ưu.
● Có hiểu biết tốt về cấu trúc dữ liệu và giải thuật.
● Có tư duy tốt, có kỹ năng giải quyết vấn đề, thích tìm tòi, học hỏi.
● Có kỹ năng giao tiếp tốt, có kinh nghiệm trong việc hướng dẫn, đào tạo nhân sự.
● Có kỹ năng đọc hiểu tiếng Anh tốt.
Nice to have:
● Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc với các nhà mạng về các dịch vụ giá trị
gia tăng (VAS)
● Có kinh nghiệm làm việc với Agile, Scrum.
● Có kinh nghiệm tối ưu hiệu năng web, bảo mật và theo dõi hành vi người dùng.
● Hiểu biết về các nguyên lý cơ bản khi lập trình.
● Có kinh nghiệm phát triển các hệ thống phân tán, các kiến trúc nhiều dịch vụ nhỏ
và các hàng đợi như RabbitMQ, Kafka để xử lý.
● Có kinh nghiệm trong việc xây dựng luồng CI/CD, Kubernetes làm một điểm cộng.

Tại Công ty Cổ phần dịch vụ và giải pháp xử lý dữ liệu VBEE Thì Được Hưởng Những Gì

Lương 3P: 17 triệu +++ VNĐ/tháng;
● Thưởng P4:
- Thưởng tháng 13 (tùy từng thời điểm kinh doanh của Công ty);
- Phúc lợi: Gói phúc lợi 10.000.000 VNĐ/ năm, Chính sách phúc lợi nhân viên;
- Thưởng hiệu quả công việc: sáng tạo, thành tích... và các loại thưởng khác;
- Thưởng hiệu quả kinh doanh theo chính sách kinh doanh của Công ty
● Đảm bảo đầy đủ các chế độ BHXH, BHYT, BHTN... theo quy định của Luật lao
động và theo quy định của Công ty;
● Cơ hội thăng tiến và hưởng các chính sách chuyên biệt khác;
● Môi trường chuyên nghiệp, sáng tạo, cởi mở, trẻ trung;
● Làm việc từ thứ 2 đến thứ 6, thứ 7 cách tuần (8:30 AM – 5:30 PM hàng ngày);
● Địa chỉ làm việc: Tầng 15, tòa nhà Ngọc khánh Plaza, Số 1 Phạm Huy Thông, Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội;

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần dịch vụ và giải pháp xử lý dữ liệu VBEE

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần dịch vụ và giải pháp xử lý dữ liệu VBEE

Công ty Cổ phần dịch vụ và giải pháp xử lý dữ liệu VBEE

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 15, tòa nhà Ngọc Khánh plaza, Số 1 Phạm Huy Thông, Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

