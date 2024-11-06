Tuyển Ngân hàng Tổng Công ty Cổ Phần Công trình Viettel làm việc tại Điện Biên thu nhập 9 - 25 Triệu

Mức lương 9 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Giám đốc

Địa điểm làm việc - Điện Biên: Huyện Điện Biên, Điện Biên

Mô Tả Công Việc Ngân hàng Với Mức Lương 9 - 25 Triệu

- Xây dựng, quản lý Phòng bán hàng hoàn thành chỉ tiêu công ty đề ra

- Tổ chức họp giao ban, hỗ trợ các đội nhóm, nhân viên khác bán hàng...

-Tiếp xúc khách hàng, tư vấn, giới thiệu các loại sản phẩm dịch vụ TCT cung cấp.

- Hướng dẫn khách hàng làm thủ tục mua sản phẩm của TCT ...

Với Mức Lương 9 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp chuyên nghành xây dựng, điện tử viễn thông, luật, kinh tế, quản trị kinh doanh, marketing, du lịch...

- Có kinh nghiệm về bán hàng và quản lý đội nhóm.

- Có khả năng làm việc độc lập, hỗ trợ tốt cho nhân viên, chốt khách hàng.

- Chịu được áp lực công việc cao.

- Ưu tiên Ứng Viên có kinh nghiệm quản lý nhân viên.

Tại Tổng Công ty Cổ Phần Công trình Viettel Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cứng + hoa hồng/ giao dịch + hoa hồng/ doanh thu công ty....

-Thưởng tháng, quý, năm, lương bổ sung tháng...Tiền nghỉ dưỡng hàng năm, các ngày nghỉ lễ/tết trong năm.

- Được đóng BHXH, BHYT, chế độ nghỉ lễ, nghỉ phép theo luật Lao động.

- Được đào tạo các kỹ năng mềm: Giao tiếp, thuyết trình, chăm sóc khách hàng, làm việc nhóm...

- Được đào tạo chuyên môn nghiệp vụ theo yêu cầu của công việc, kỹ năng sale bài bản, đào tạo huấn luyện chuyên sâu từ các chuyên gia.

- Tham gia các hoạt động văn hóa, tinh thần, chế độ phúc lợi ưu đãi của Công ty.

- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, hòa đồng, thân thiện, có lộ trình thăng tiến rõ ràng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Tổng Công ty Cổ Phần Công trình Viettel

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.