Tuyển Trưởng phòng kinh doanh Công ty TNHH Dế Mèn Edu làm việc tại Nghệ An thu nhập 15 - 25 Triệu

Công ty TNHH Dế Mèn Edu
Ngày đăng tuyển: 30/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 29/06/2025
Công ty TNHH Dế Mèn Edu

Trưởng phòng kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng phòng kinh doanh Tại Công ty TNHH Dế Mèn Edu

Mức lương
15 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Nghệ An: Nhà số 8, ngõ 197 Lê Hoàn, Hưng Phúc, TP Vinh

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng kinh doanh Với Mức Lương 15 - 25 Triệu

Xây dựng và triển khai kế hoạch kinh doanh theo mục tiêu tuyển sinh.
Tuyển dụng, đào tạo, quản lý và thúc đẩy hiệu suất của đội ngũ sales.
Tư vấn trực tiếp và qua điện thoại cho phụ huynh, học viên về các khoá học kỹ năng sống tại trung tâm.
Đề xuất và thực hiện các chiến lược phát triển khách hàng và mở rộng thị trường.
Phối hợp với phòng marketing để tối ưu hiệu quả các chiến dịch truyền thông – bán hàng.
Báo cáo kết quả kinh doanh định kỳ cho Ban giám đốc.

Với Mức Lương 15 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm ở vị trí trưởng nhóm/trưởng phòng kinh doanh, ưu tiên trong lĩnh vực giáo dục, dịch vụ hoặc bán lẻ.
Kỹ năng lãnh đạo, lập kế hoạch và điều phối đội nhóm tốt.
Tư duy chiến lược, chủ động, sáng tạo và chịu được áp lực cao.
Có tinh thần trách nhiệm, cam kết với mục tiêu và mong muốn phát triển sự nghiệp lâu dài.

Tại Công ty TNHH Dế Mèn Edu Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập hấp dẫn (lương cứng + thưởng doanh số + phụ cấp).
Thưởng hiệu suất theo quý và thưởng nóng khi vượt KPI.
Môi trường giáo dục nhân văn, trẻ trung, đề cao năng lực và sự phát triển cá nhân.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Dế Mèn Edu

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Dế Mèn Edu

Công ty TNHH Dế Mèn Edu

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Nhà số 8, ngõ 197 Lê Hoàn, Phường Hưng Phúc, TP Vinh, Tỉnh Nghệ An

