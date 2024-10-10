Tuyển Thực phẩm đồ uống Công ty cổ phần Công nghệ Phẩm Ba Đình làm việc tại Hòa Bình thu nhập 30 - 40 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực phẩm đồ uống Tại Công ty cổ phần Công nghệ Phẩm Ba Đình
- Hòa Bình:
- Hoà Bình
Mô Tả Công Việc Thực phẩm đồ uống Với Mức Lương 30 - 40 Triệu
Xây dựng chiến lược sản xuất và kế hoạch hoạt động cho nhà máy
Quản lý và điều hành toàn bộ hoạt động sản xuất của nhà máy
Đảm bảo việc tuân thủ các quy trình, tiêu chuẩn chất lượng và an toàn trong sản xuất
Tối ưu hóa quy trình sản xuất, nâng cao năng suất và hiệu quả hoạt động
Quản lý nguồn nhân lực, phát triển đội ngũ nhân viên trong nhà máy
Kiểm soát chi phí sản xuất, quản lý ngân sách và đảm bảo hiệu quả kinh tế
Đảm bảo tuân thủ các quy định về an toàn lao động, vệ sinh môi trường và PCCC
Xây dựng và duy trì hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO và HACCP
Lập báo cáo định kỳ về hoạt động sản xuất và các chỉ số KPI cho ban lãnh đạo
Với Mức Lương 30 - 40 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành Kỹ thuật, Quản lý sản xuất hoặc các ngành liên quan
Có kiến thức chuyên sâu về quản lý sản xuất, chuỗi cung ứng và quản lý chất lượng
Có kỹ năng lập kế hoạch và hoạch định chiến lược sản xuất hiệu quả
Nắm vững các tiêu chuẩn ISO, HACCP và quy định về PCCC trong sản xuất
Có kinh nghiệm trong việc quản lý và bảo trì hệ thống sản xuất
Kỹ năng lãnh đạo, quản lý và phát triển đội ngũ nhân viên xuất sắc
Khả năng phân tích, giải quyết vấn đề và ra quyết định nhanh chóng
Kỹ năng giao tiếp và đàm phán tốt
Thành thạo tin học văn phòng và các phần mềm quản lý sản xuất
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm setup nhà máy
Làm việc tại Nhà Máy Hòa Bình
Tại Công ty cổ phần Công nghệ Phẩm Ba Đình Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương cạnh tranh, thưởng hiệu suất theo kết quả kinh doanh
Được tham gia đầy đủ các loại bảo hiểm theo quy định của pháp luật
Chế độ nghỉ phép, nghỉ lễ theo quy định
Được đào tạo nâng cao nghiệp vụ và phát triển kỹ năng quản lý
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Công nghệ Phẩm Ba Đình
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
