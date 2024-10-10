Tuyển Thực phẩm đồ uống Công ty cổ phần Công nghệ Phẩm Ba Đình làm việc tại Hòa Bình thu nhập 30 - 40 Triệu

Mức lương 30 - 40 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Giám đốc

Địa điểm làm việc - Hòa Bình: - Hoà Bình

Mô Tả Công Việc Thực phẩm đồ uống Với Mức Lương 30 - 40 Triệu

Xây dựng chiến lược sản xuất và kế hoạch hoạt động cho nhà máy Quản lý và điều hành toàn bộ hoạt động sản xuất của nhà máy Đảm bảo việc tuân thủ các quy trình, tiêu chuẩn chất lượng và an toàn trong sản xuất Tối ưu hóa quy trình sản xuất, nâng cao năng suất và hiệu quả hoạt động Quản lý nguồn nhân lực, phát triển đội ngũ nhân viên trong nhà máy Kiểm soát chi phí sản xuất, quản lý ngân sách và đảm bảo hiệu quả kinh tế Đảm bảo tuân thủ các quy định về an toàn lao động, vệ sinh môi trường và PCCC Xây dựng và duy trì hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO và HACCP Lập báo cáo định kỳ về hoạt động sản xuất và các chỉ số KPI cho ban lãnh đạo

Với Mức Lương 30 - 40 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành Kỹ thuật, Quản lý sản xuất hoặc các ngành liên quan Có kiến thức chuyên sâu về quản lý sản xuất, chuỗi cung ứng và quản lý chất lượng Có kỹ năng lập kế hoạch và hoạch định chiến lược sản xuất hiệu quả Nắm vững các tiêu chuẩn ISO, HACCP và quy định về PCCC trong sản xuất Có kinh nghiệm trong việc quản lý và bảo trì hệ thống sản xuất Kỹ năng lãnh đạo, quản lý và phát triển đội ngũ nhân viên xuất sắc Khả năng phân tích, giải quyết vấn đề và ra quyết định nhanh chóng Kỹ năng giao tiếp và đàm phán tốt Thành thạo tin học văn phòng và các phần mềm quản lý sản xuất Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm setup nhà máy Làm việc tại Nhà Máy Hòa Bình

Tại Công ty cổ phần Công nghệ Phẩm Ba Đình Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, thưởng hiệu suất theo kết quả kinh doanh Được tham gia đầy đủ các loại bảo hiểm theo quy định của pháp luật Chế độ nghỉ phép, nghỉ lễ theo quy định Được đào tạo nâng cao nghiệp vụ và phát triển kỹ năng quản lý Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Công nghệ Phẩm Ba Đình

