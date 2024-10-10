Tuyển Thực phẩm đồ uống Công ty cổ phần Công nghệ Phẩm Ba Đình làm việc tại Hòa Bình thu nhập 30 - 40 Triệu

Công ty cổ phần Công nghệ Phẩm Ba Đình
Ngày đăng tuyển: 10/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 30/11/2024
Công ty cổ phần Công nghệ Phẩm Ba Đình

Thực phẩm đồ uống

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực phẩm đồ uống Tại Công ty cổ phần Công nghệ Phẩm Ba Đình

Mức lương
30 - 40 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Giám đốc
Địa điểm làm việc

- Hòa Bình:

- Hoà Bình

Mô Tả Công Việc Thực phẩm đồ uống Với Mức Lương 30 - 40 Triệu

Xây dựng chiến lược sản xuất và kế hoạch hoạt động cho nhà máy Quản lý và điều hành toàn bộ hoạt động sản xuất của nhà máy Đảm bảo việc tuân thủ các quy trình, tiêu chuẩn chất lượng và an toàn trong sản xuất Tối ưu hóa quy trình sản xuất, nâng cao năng suất và hiệu quả hoạt động Quản lý nguồn nhân lực, phát triển đội ngũ nhân viên trong nhà máy Kiểm soát chi phí sản xuất, quản lý ngân sách và đảm bảo hiệu quả kinh tế Đảm bảo tuân thủ các quy định về an toàn lao động, vệ sinh môi trường và PCCC Xây dựng và duy trì hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO và HACCP Lập báo cáo định kỳ về hoạt động sản xuất và các chỉ số KPI cho ban lãnh đạo
Xây dựng chiến lược sản xuất và kế hoạch hoạt động cho nhà máy
Quản lý và điều hành toàn bộ hoạt động sản xuất của nhà máy
Đảm bảo việc tuân thủ các quy trình, tiêu chuẩn chất lượng và an toàn trong sản xuất
Tối ưu hóa quy trình sản xuất, nâng cao năng suất và hiệu quả hoạt động
Quản lý nguồn nhân lực, phát triển đội ngũ nhân viên trong nhà máy
Kiểm soát chi phí sản xuất, quản lý ngân sách và đảm bảo hiệu quả kinh tế
Đảm bảo tuân thủ các quy định về an toàn lao động, vệ sinh môi trường và PCCC
Xây dựng và duy trì hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO và HACCP
Lập báo cáo định kỳ về hoạt động sản xuất và các chỉ số KPI cho ban lãnh đạo

Với Mức Lương 30 - 40 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành Kỹ thuật, Quản lý sản xuất hoặc các ngành liên quan Có kiến thức chuyên sâu về quản lý sản xuất, chuỗi cung ứng và quản lý chất lượng Có kỹ năng lập kế hoạch và hoạch định chiến lược sản xuất hiệu quả Nắm vững các tiêu chuẩn ISO, HACCP và quy định về PCCC trong sản xuất Có kinh nghiệm trong việc quản lý và bảo trì hệ thống sản xuất Kỹ năng lãnh đạo, quản lý và phát triển đội ngũ nhân viên xuất sắc Khả năng phân tích, giải quyết vấn đề và ra quyết định nhanh chóng Kỹ năng giao tiếp và đàm phán tốt Thành thạo tin học văn phòng và các phần mềm quản lý sản xuất Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm setup nhà máy Làm việc tại Nhà Máy Hòa Bình
Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành Kỹ thuật, Quản lý sản xuất hoặc các ngành liên quan
Có kiến thức chuyên sâu về quản lý sản xuất, chuỗi cung ứng và quản lý chất lượng
Có kỹ năng lập kế hoạch và hoạch định chiến lược sản xuất hiệu quả
Nắm vững các tiêu chuẩn ISO, HACCP và quy định về PCCC trong sản xuất
Có kinh nghiệm trong việc quản lý và bảo trì hệ thống sản xuất
Kỹ năng lãnh đạo, quản lý và phát triển đội ngũ nhân viên xuất sắc
Khả năng phân tích, giải quyết vấn đề và ra quyết định nhanh chóng
Kỹ năng giao tiếp và đàm phán tốt
Thành thạo tin học văn phòng và các phần mềm quản lý sản xuất
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm setup nhà máy
Làm việc tại Nhà Máy Hòa Bình

Tại Công ty cổ phần Công nghệ Phẩm Ba Đình Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, thưởng hiệu suất theo kết quả kinh doanh Được tham gia đầy đủ các loại bảo hiểm theo quy định của pháp luật Chế độ nghỉ phép, nghỉ lễ theo quy định Được đào tạo nâng cao nghiệp vụ và phát triển kỹ năng quản lý Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động
Mức lương cạnh tranh, thưởng hiệu suất theo kết quả kinh doanh
Được tham gia đầy đủ các loại bảo hiểm theo quy định của pháp luật
Chế độ nghỉ phép, nghỉ lễ theo quy định
Được đào tạo nâng cao nghiệp vụ và phát triển kỹ năng quản lý
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Công nghệ Phẩm Ba Đình

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty cổ phần Công nghệ Phẩm Ba Đình

Công ty cổ phần Công nghệ Phẩm Ba Đình

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 6, tòa M5, số 91 Nguyễn Chí Thanh, Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

