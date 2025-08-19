Tuyển Kỹ sư cơ điện Công Ty CP Đầu Tư Xây Dựng Và Công Nghệ Việt Nhật làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu

1. Kỹ sư thiết kế Cơ điện: 06 người

Địa điểm làm việc: Văn phòng công ty (có thể đi công tác khảo sát hiện trường khi cần)

Mô tả công việc:

• Khảo sát hiện trường, thu thập thông tin đầu vào phục vụ công tác thiết kế.

• Thiết kế hệ thống cơ điện (Điện, Điện nhẹ, Cấp thoát nước, Điều hòa thông gió, PCCC...) cho các công trình dân dụng và công nghiệp.

• Triển khai bản vẽ thiết kế cơ sở, thiết kế kỹ thuật, thiết kế thi công.

• Tính toán, lựa chọn thiết bị phù hợp với tiêu chuẩn kỹ thuật và yêu cầu của dự án.

• Phối hợp với các bộ môn khác (kiến trúc, kết cấu…) để đảm bảo đồng bộ thiết kế.

• Hỗ trợ lập dự toán khối lượng vật tư thiết bị, bản vẽ shop drawing nếu cần.

• Tham gia họp kỹ thuật với khách hàng/chủ đầu tư/tư vấn thiết kế khi được phân công.

• Làm hồ sơ nghiệm thu thanh toán và hoàn công.

2. Kỹ sư Cơ điện Giám sát tại Dự án: 15 người

Địa điểm làm việc: Các dự án của công ty

• Trực tiếp giám sát thi công các hạng mục cơ điện (Điện, cấp thoát nước, điều hòa, thông gió, PCCC...) tại công trình.

• Kiểm tra bản vẽ thi công, triển khai shop drawing,

• Giám sát chất lượng, tiến độ, an toàn lao động theo đúng hồ sơ thiết kế và tiêu chuẩn kỹ thuật.

• Nghiệm thu vật tư, thiết bị đầu vào và các hạng mục thi công tại hiện trường.