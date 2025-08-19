Tuyển Kỹ sư cơ điện Công Ty CP Đầu Tư Xây Dựng Và Công Nghệ Việt Nhật làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư cơ điện Tại Công Ty CP Đầu Tư Xây Dựng Và Công Nghệ Việt Nhật
- Hà Nội: Tòa nhà Việt Nhật, lô C14, khu đấu giá 3ha, p Phúc Diễn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội, Thành phố Hòa Bình
Mô Tả Công Việc Kỹ sư cơ điện Với Mức Lương 15 - 30 Triệu
1. Kỹ sư thiết kế Cơ điện: 06 người
Địa điểm làm việc: Văn phòng công ty (có thể đi công tác khảo sát hiện trường khi cần)
Mô tả công việc:
• Khảo sát hiện trường, thu thập thông tin đầu vào phục vụ công tác thiết kế.
• Thiết kế hệ thống cơ điện (Điện, Điện nhẹ, Cấp thoát nước, Điều hòa thông gió, PCCC...) cho các công trình dân dụng và công nghiệp.
• Triển khai bản vẽ thiết kế cơ sở, thiết kế kỹ thuật, thiết kế thi công.
• Tính toán, lựa chọn thiết bị phù hợp với tiêu chuẩn kỹ thuật và yêu cầu của dự án.
• Phối hợp với các bộ môn khác (kiến trúc, kết cấu…) để đảm bảo đồng bộ thiết kế.
• Hỗ trợ lập dự toán khối lượng vật tư thiết bị, bản vẽ shop drawing nếu cần.
• Tham gia họp kỹ thuật với khách hàng/chủ đầu tư/tư vấn thiết kế khi được phân công.
• Làm hồ sơ nghiệm thu thanh toán và hoàn công.
2. Kỹ sư Cơ điện Giám sát tại Dự án: 15 người
Địa điểm làm việc: Các dự án của công ty
• Trực tiếp giám sát thi công các hạng mục cơ điện (Điện, cấp thoát nước, điều hòa, thông gió, PCCC...) tại công trình.
• Kiểm tra bản vẽ thi công, triển khai shop drawing,
• Giám sát chất lượng, tiến độ, an toàn lao động theo đúng hồ sơ thiết kế và tiêu chuẩn kỹ thuật.
• Nghiệm thu vật tư, thiết bị đầu vào và các hạng mục thi công tại hiện trường.
Với Mức Lương 15 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại Công Ty CP Đầu Tư Xây Dựng Và Công Nghệ Việt Nhật Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty CP Đầu Tư Xây Dựng Và Công Nghệ Việt Nhật
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
