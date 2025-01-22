Tuyển Giám sát thi công nội thất NEFS FURNITURE VIETNAM CO.,LTD làm việc tại Bình Dương thu nhập 20 - 40 USD

NEFS FURNITURE VIETNAM CO.,LTD
Ngày đăng tuyển: 22/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 08/03/2025
NEFS FURNITURE VIETNAM CO.,LTD

Giám sát thi công nội thất

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giám sát thi công nội thất Tại NEFS FURNITURE VIETNAM CO.,LTD

Mức lương
20 - 40 USD
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Bình Dương: KHU PHỐ ÔNG ĐÔNG

- PHƯỜNG TÂN HIỆP

- TP TÂN UYÊN

- BÌNH DƯƠNG

Mô Tả Công Việc Giám sát thi công nội thất Với Mức Lương 20 - 40 USD

• Tiếp nhận yêu cầu từ khách hàng.
• Báo giá sản phẩm.
• Sản xuất hàng mẫu, bóc tách nguyên vật liệu.
• Chỉnh sửa mẫu phù hợp với nhà máy sản xuất.
• Dự toán gỗ ván ngủ kim cần dùng cho đơn hàng, triển khai bản vẽ cắt ván.
• Trao đổi các mẫu thiết kế với khách hàng.
• Nắm bắt được xu hướng các mẫu thiết kế của ngành gỗ.
• Quản lý sắp xếp mẫu.

Với Mức Lương 20 - 40 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Có kinh nghiệm ít nhất từ 2 năm trở lên ở vị trí tương đương trong nghành gỗ nội thất.
• Kỹ năng: làm việc nhóm, cần cù chịu khó, ham học hỏi
• Ngoại ngữ: Không yêu cầu ngoại ngữ / nếu biết tiếng hoa là một lợi thế.
⭐️ Phúc lợi (Lương và các chế độ….):
Phúc lợi
• Môi trường làm việc năng động, thân thiện, có nhiều cơ hội thăng tiến.
• Mức lương: thỏa thuận theo yêu cầu.

Tại NEFS FURNITURE VIETNAM CO.,LTD Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại NEFS FURNITURE VIETNAM CO.,LTD

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

NEFS FURNITURE VIETNAM CO.,LTD

NEFS FURNITURE VIETNAM CO.,LTD

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Khu phố Ông Đông, Phường Tân Hiệp, Thành phố Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

