Tuyển Giám sát thi công nội thất NEFS FURNITURE VIETNAM CO.,LTD làm việc tại Bình Dương thu nhập 20 - 40 USD

Mức lương 20 - 40 USD Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bình Dương: KHU PHỐ ÔNG ĐÔNG - PHƯỜNG TÂN HIỆP - TP TÂN UYÊN - BÌNH DƯƠNG

Mô Tả Công Việc Giám sát thi công nội thất Với Mức Lương 20 - 40 USD

• Tiếp nhận yêu cầu từ khách hàng.

• Báo giá sản phẩm.

• Sản xuất hàng mẫu, bóc tách nguyên vật liệu.

• Chỉnh sửa mẫu phù hợp với nhà máy sản xuất.

• Dự toán gỗ ván ngủ kim cần dùng cho đơn hàng, triển khai bản vẽ cắt ván.

• Trao đổi các mẫu thiết kế với khách hàng.

• Nắm bắt được xu hướng các mẫu thiết kế của ngành gỗ.

• Quản lý sắp xếp mẫu.

Với Mức Lương 20 - 40 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Có kinh nghiệm ít nhất từ 2 năm trở lên ở vị trí tương đương trong nghành gỗ nội thất.

• Kỹ năng: làm việc nhóm, cần cù chịu khó, ham học hỏi

• Ngoại ngữ: Không yêu cầu ngoại ngữ / nếu biết tiếng hoa là một lợi thế.

⭐️ Phúc lợi (Lương và các chế độ….):

Phúc lợi

• Môi trường làm việc năng động, thân thiện, có nhiều cơ hội thăng tiến.

• Mức lương: thỏa thuận theo yêu cầu.

Tại NEFS FURNITURE VIETNAM CO.,LTD Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại NEFS FURNITURE VIETNAM CO.,LTD

