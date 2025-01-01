Công việc Giám sát thi công nội thất

Tất cả địa điểm
Có 175 tin tuyển dụng việc làm trong ngày 14/09/2025

Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Live Bold
Tuyển Giám sát thi công nội thất Công Ty TNHH Live Bold làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH Live Bold
Hạn nộp: 12/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN 91 STUDIO
Tuyển Giám sát thi công nội thất CÔNG TY CỔ PHẦN 91 STUDIO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN 91 STUDIO
Hạn nộp: 13/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 8 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Trang Trí Nội Thất Sen
Tuyển Giám sát thi công nội thất Công Ty TNHH Trang Trí Nội Thất Sen làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu
Công Ty TNHH Trang Trí Nội Thất Sen
Hạn nộp: 12/09/2025
Hồ Chí Minh Bình Dương Đã hết hạn 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển dụng việc làm Studio8 Viet Nam
Tuyển Giám sát thi công nội thất Studio8 Viet Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 600 - 1 USD
Studio8 Viet Nam
Hạn nộp: 05/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 600 - 1 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Design And Construction Associates
Tuyển Giám sát thi công nội thất Công Ty TNHH Design And Construction Associates làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu
Công Ty TNHH Design And Construction Associates
Hạn nộp: 06/09/2025
Hồ Chí Minh Hà Nội Đã hết hạn 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển dụng việc làm Thien Phuoc Investment Construction Co., Ltd
Tuyển Giám sát thi công nội thất Thien Phuoc Investment Construction Co., Ltd làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 600 USD
Thien Phuoc Investment Construction Co., Ltd
Hạn nộp: 29/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Trên 600 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG QUỐC TẾ SEN LEGEND
Tuyển Giám sát thi công nội thất CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG QUỐC TẾ SEN LEGEND làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG QUỐC TẾ SEN LEGEND
Hạn nộp: 05/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐIỂM VÀNG
Tuyển Giám sát thi công nội thất CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐIỂM VÀNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐIỂM VÀNG
Hạn nộp: 06/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Sáng tạo và Sản xuất ADZ
Tuyển Giám sát thi công nội thất Công ty TNHH Sáng tạo và Sản xuất ADZ làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 11 Triệu
Công ty TNHH Sáng tạo và Sản xuất ADZ
Hạn nộp: 25/08/2025
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 11 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI MITCON
Tuyển Giám sát thi công nội thất CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI MITCON làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 18 - 25 Triệu
CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI MITCON
Hạn nộp: 22/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 18 - 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng ICC BIG
Tuyển Giám sát thi công nội thất Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng ICC BIG làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 30 Triệu
Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng ICC BIG
Hạn nộp: 22/08/2025
Hà Nội Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Quản Lý Và Phát Triển Bất Động Sản Thái Nam
Tuyển Giám sát thi công nội thất Công Ty Cổ Phần Quản Lý Và Phát Triển Bất Động Sản Thái Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Quản Lý Và Phát Triển Bất Động Sản Thái Nam
Hạn nộp: 16/08/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần tập đoàn Sưa Group
Tuyển Giám sát thi công nội thất Công ty cổ phần tập đoàn Sưa Group làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
Công ty cổ phần tập đoàn Sưa Group
Hạn nộp: 31/08/2025
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU BKG HOME
Tuyển Giám sát thi công nội thất CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU BKG HOME làm việc tại Hà Nội thu nhập 1 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU BKG HOME
Hạn nộp: 10/08/2025
Hà Nội Đã hết hạn 1.3 - 15 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ VÀ NỘI THẤT ECO HOME VIỆT NAM
Tuyển Giám sát thi công nội thất CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ VÀ NỘI THẤT ECO HOME VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ VÀ NỘI THẤT ECO HOME VIỆT NAM
Hạn nộp: 12/07/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI THẤT TAM HÒA
Tuyển Giám sát thi công nội thất CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI THẤT TAM HÒA làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 18 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI THẤT TAM HÒA
Hạn nộp: 26/07/2025
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 18 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần đầu tư BKG Việt Nam Pro Company
Tuyển Giám sát thi công nội thất Công ty cổ phần đầu tư BKG Việt Nam Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 17 Triệu
Công ty cổ phần đầu tư BKG Việt Nam Pro Company
Hạn nộp: 30/07/2025
Hà Nội Đã hết hạn 13 - 17 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TIÊN SƠN THANH HÓA
Tuyển Giám sát thi công nội thất CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TIÊN SƠN THANH HÓA làm việc tại Thanh Hóa thu nhập 14 - 17 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TIÊN SƠN THANH HÓA
Hạn nộp: 02/08/2025
Thanh Hóa Đã hết hạn 14 - 17 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN IDEAS CREATION VIỆT NAM
Tuyển Giám sát thi công nội thất CÔNG TY CỔ PHẦN IDEAS CREATION VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN IDEAS CREATION VIỆT NAM
Hạn nộp: 16/07/2025
Hà Nội Đã hết hạn 12 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ Phần Kiến Trúc và Nội Thất Sendesign
Tuyển Giám sát thi công nội thất Công ty Cổ Phần Kiến Trúc và Nội Thất Sendesign làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 20 Triệu
Công ty Cổ Phần Kiến Trúc và Nội Thất Sendesign
Hạn nộp: 30/06/2025
Hà Nội Đã hết hạn 12 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Thiết Kế & Xây Dựng Sio Concepts
Tuyển Giám sát thi công nội thất Công Ty TNHH Thiết Kế & Xây Dựng Sio Concepts làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH Thiết Kế & Xây Dựng Sio Concepts
Hạn nộp: 27/06/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN FINE FAMILY
Tuyển Giám sát thi công nội thất CÔNG TY CỔ PHẦN FINE FAMILY làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN FINE FAMILY
Hạn nộp: 27/06/2025
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH BGHOME Việt nam
Tuyển Giám sát thi công nội thất Công ty TNHH BGHOME Việt nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
Công ty TNHH BGHOME Việt nam
Hạn nộp: 26/06/2025
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển dụng việc làm Công Ty CP Tập Đoàn Everland
Tuyển Giám sát thi công nội thất Công Ty CP Tập Đoàn Everland làm việc tại Quảng Ninh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty CP Tập Đoàn Everland
Hạn nộp: 09/06/2025
Quảng Ninh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển dụng việc làm LG DESIGN
Tuyển Giám sát thi công nội thất LG DESIGN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
LG DESIGN
Hạn nộp: 16/06/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển dụng việc làm Asia Saigon Foods Ingredients JSC - AFI
Tuyển Giám sát thi công nội thất Asia Saigon Foods Ingredients JSC - AFI làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận
Asia Saigon Foods Ingredients JSC - AFI
Hạn nộp: 07/06/2025
Bình Dương Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Đầu tư xây dựng Tiền Trang
Tuyển Giám sát thi công nội thất Công ty TNHH Đầu tư xây dựng Tiền Trang làm việc tại Hà Tĩnh thu nhập 12 - 18 Triệu
Công ty TNHH Đầu tư xây dựng Tiền Trang
Hạn nộp: 12/06/2025
Hà Tĩnh Quảng Bình Đã hết hạn 12 - 18 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Ameco
Tuyển Giám sát thi công nội thất Công Ty Cổ Phần Ameco làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Ameco
Hạn nộp: 04/06/2025
Hà Nội Hưng Yên Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MOODESIGNS
Tuyển Giám sát thi công nội thất CÔNG TY TNHH MOODESIGNS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH MOODESIGNS
Hạn nộp: 08/06/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Home & Health MH VINA
Tuyển Giám sát thi công nội thất Công ty TNHH Home & Health MH VINA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 18 Triệu
Công ty TNHH Home & Health MH VINA
Hạn nộp: 06/06/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Nhu cầu tuyển dụng giám sát nội thất tăng cao do sự phát triển mạnh mẽ của các ngành xây dựng, bất động sản. Do đó, các công ty, nhà thầu thi công rất cần đội ngũ giám sát có kỹ năng để đảm bảo tiến độ, chất lượng của công trình. Mức lương vị trí này từ 10.000.000 – 30.000.000 VNĐ/tháng.

1. Nhu cầu tuyển dụng giám sát nội thất

Giám sát nội thất là công việc chịu trách nhiệm theo dõi, quản lý quá trình thiết kế, thi công và hoàn thiện các công trình nội thất. Người giám sát nội thất sẽ đảm bảo rằng các dự án thi công nội thất tuân thủ đúng tiến độ, chất lượng, chi phí và các tiêu chuẩn kỹ thuật đã được đề ra.

Nhu cầu tuyển dụng giám sát nội thất đang gia tăng cao, đặc biệt trong các khu vực phát triển như Hà Nội, TP. HCMĐà Nẵng. Theo như Job3s tìm hiểu, hiện có hơn 2000 vị trí giám sát nội thất đang được tuyển dụng trên các nền tảng việc làm trực tuyến mỗi ngày. Từ đó có thể thấy cơ hội trở thành nhân viên giám sát nội thất đang ngày một lớn mạnh. Công việc này không chỉ có nhu cầu cao mà còn có triển vọng phát triển nghề nghiệp lâu dài và ổn định.

Nhu cầu tuyển dụng giám sát nội thất hiện nay ngày một tăng mạnh
Nhu cầu tuyển dụng giám sát nội thất hiện nay ngày một tăng mạnh

Với sự phát triển mạnh mẽ của các dự án ngành bất động sản, sự gia tăng nhu cầu xây dựng và cải tạo nhà ở, văn phòng, khách sạn và các công trình thương mại, ngành giám sát nội thất tiếp tục có triển vọng phát triển và mang đến cơ hội nghề nghiệp bền vững cho những ai có chuyên môn và kinh nghiệm trong lĩnh vực này.

2. Mức lương trung bình của giám sát nội thất

Theo thống kê, thu nhập trung bình của việc tuyển dụng giám sát nội thất dao động tùy vào kinh nghiệm và quy mô công ty. Mức lương sẽ thay đổi theo cấp bậc, vị trí công việc. Dưới đây là mức lương cho vị trí tuyển dụng giám sát nội thất theo cấp bậc và kinh nghiệm:

Mức lương theo cấp bậc

Việc làm giám sát nội thất

Mức lương dao động

( VNĐ/tháng)

Giám sát nội thất

(1-3 năm kinh nghiệm)

 10.000.000 – 15.000.000

Giám sát nội thất

(3-5 năm kinh nghiệm)

 15.000.000 – 20.000.000

Giám sát nội thất

(5 năm kinh nghiệm trở lên)

 20.000.000 – 30.000.000

Mức lương theo vị trí công việc

Việc làm giám sát nội thất

Mức lương dao động

( VNĐ/tháng)
Giám sát thiết kế nội thất 12.000.000 – 18.000.000
Giám sát thi công nội thất 15.000.000 – 22.000.000
Giám sát hoàn thiện nội thất 18.000.000 – 25.000.000

3. Mô tả chi tiết công việc của giám sát nội thất

Giám sát nội thất là công việc đảm bảo quá trình thiết kế, thi công và hoàn thiện nội thất diễn ra đúng tiến độ, chất lượng và yêu cầu của khách hàng. Người giám sát sẽ quản lý các công đoạn từ kiểm tra bản vẽ, giám sát thi công, đến kiểm tra chất lượng và đảm bảo an toàn lao động trong suốt quá trình thực hiện dự án.

Người giám sát sẽ quản lý các công đoạn, đảm bảo quá trình thực hiện được hoàn tất
Người giám sát sẽ quản lý các công đoạn, đảm bảo quá trình thực hiện được hoàn tất

Giám sát thiết kế

  • Kiểm tra và đánh giá các bản vẽ thiết kế nội thất, đảm bảo tính khả thi, đáp ứng yêu cầu của khách hàng.
  • Đảm bảo thiết kế phù hợp với không gian và phong cách yêu cầu, cũng như tính toán chi tiết kỹ thuật và vật liệu sử dụng.

Giám sát thi công

  • Quản lý tiến độ thi công nội thất, đảm bảo công trình được thực hiện đúng theo kế hoạch và tiêu chuẩn chất lượng.
  • Theo dõi và giám sát các hoạt động thi công như lắp đặt, sơn, lát gạch, trang trí nội thất,…
  • Điều phối công việc giữa các đội thi công, nhà thầu và các bộ phận liên quan.

Kiểm soát chất lượng

  • Đảm bảo các vật liệu và công việc thi công đáp ứng yêu cầu về chất lượng, tính thẩm mỹ và sự bền vững.
  • Kiểm tra các chi tiết, hoàn thiện sản phẩm để tránh sai sót hoặc lỗi kỹ thuật.

Lập kế hoạch và báo cáo

  • Xây dựng kế hoạch chi tiết cho dự án, theo dõi tiến độ và đưa ra các điều chỉnh cần thiết.
  • Cập nhật và báo cáo tiến độ công việc, các vấn đề phát sinh, yêu cầu về vật tư cho các bên liên quan.

Đảm bảo an toàn lao động

  • Giám sát các quy định về an toàn lao động tại công trình, đảm bảo các đội thi công tuân thủ các tiêu chuẩn an toàn trong quá trình làm việc.

Giao tiếp và phối hợp

  • Làm việc trực tiếp với khách hàng, các nhà cung cấp, các đội thi công để xử lý các vấn đề phát sinh.
  • Giải quyết các yêu cầu, thắc mắc từ khách hàng và đảm bảo tính minh bạch trong quá trình thực hiện dự án.

4. Việc làm giám sát nội thất phổ biến

Việc làm giám sát nội thất hiện nay rất phổ biến, có nhu cầu cao trong ngành kỹ thuật xây dựng và thiết kế. Các vị trí giám sát nội thất thường xuyên được tuyển dụng, bao gồm các công việc giám sát thiết kế, thi công và hoàn thiện nội thất, giúp đảm bảo chất lượng và tiến độ các dự án.

Giám sát nội thất hiện nay rất phổ biến gồm giám sát thiết kế, thi công, hoàn thiện
Giám sát nội thất hiện nay rất phổ biến gồm giám sát thiết kế, thi công, hoàn thiện

4.1. Giám sát thiết kế nội thất

Giám sát thiết kế nội thất là công việc đảm bảo rằng các bản vẽ thiết kế nội thất được thực hiện đúng với yêu cầu, tiêu chuẩn và thẩm mỹ đã được thống nhất với khách hàng hoặc chủ đầu tư. Vị trí này chịu trách nhiệm kiểm tra sự chính xác của các bản vẽ thiết kế, đảm bảo chúng phù hợp với không gian thực tế, đồng thời đáp ứng nhu cầu và mong muốn của người sử dụng.

Công việc chính:

  • Phối hợp với các kiến trúc sư, nhà thiết kế để xem xét, điều chỉnh và phê duyệt các bản vẽ thiết kế.
  • Kiểm tra các yếu tố kỹ thuật như ánh sáng, vật liệu, màu sắc, cách bố trí các yếu tố trong không gian để đảm bảo chúng đồng bộ và hợp lý.
  • Đảm bảo rằng các yêu cầu của khách hàng về phong cách và công năng được tích hợp vào thiết kế.
  • Giám sát và hỗ trợ quá trình triển khai thiết kế tại công trường, bảo đảm các quyết định thiết kế được thực hiện đúng.
  • Đảm bảo sự tuân thủ các tiêu chuẩn và quy định về an toàn, tiết kiệm năng lượng và bảo vệ môi trường.

4.2. Giám sát thi công nội thất

Giám sát thi công nội thất là công việc theo dõi và kiểm tra quá trình thi công thực tế của các dự án nội thất, đảm bảo rằng các công đoạn thi công được thực hiện đúng theo thiết kế, tiêu chuẩn chất lượng và tiến độ đã được duyệt. Vị trí này chịu trách nhiệm giám sát việc thi công tại công trường, từ khâu chuẩn bị cho đến khi hoàn thiện, nhằm đảm bảo sự chính xác, an toàn và hiệu quả trong suốt quá trình thi công.

Công việc chính:

  • Kiểm tra và giám sát các công đoạn thi công nội thất như lắp đặt hệ thống điện, nước, vách ngăn, sàn, trần, cửa, các chi tiết trang trí.
  • Đảm bảo rằng việc thi công tuân thủ đúng bản vẽ thiết kế, chất liệu, kích thước và yêu cầu kỹ thuật.
  • Phối hợp với các nhà thầu và đội thi công để giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình thi công.
  • Đảm bảo chất lượng thi công, an toàn lao động và vệ sinh công trường trong suốt quá trình thi công.
  • Kiểm soát tiến độ thi công và đảm bảo công trình hoàn thành đúng thời gian và ngân sách dự kiến.
  • Lập báo cáo định kỳ về tiến độ, chất lượng thi công và các vấn đề cần giải quyết.

4.3. Giám sát hoàn thiện nội thất

Giám sát hoàn thiện nội thất là công việc theo dõi và kiểm tra các công đoạn hoàn thiện cuối cùng của một dự án nội thất, đảm bảo rằng mọi chi tiết được hoàn thiện đúng theo yêu cầu thiết kế, tiêu chuẩn chất lượng, thẩm mỹ. Vị trí này chủ yếu tập trung vào việc kiểm tra các yếu tố như trang trí, lắp đặt thiết bị, kiểm tra chất lượng vật liệu và xử lý các vấn đề cuối cùng để công trình trở nên hoàn hảo trước khi bàn giao cho khách hàng.

Công việc chính:

  • Kiểm tra và giám sát các công đoạn hoàn thiện, bao gồm lắp đặt đồ nội thất, trang trí, sơn tường, lát sàn, lắp đèn, các hệ thống tiện ích khác.
  • Đảm bảo rằng mọi chi tiết được thực hiện đúng theo bản vẽ thiết kế, không có sai sót về kích thước, màu sắc, hoặc vật liệu.
  • Kiểm tra chất lượng của các vật liệu nội thất, từ đồ nội thất, vật liệu hoàn thiện đến các chi tiết trang trí, đảm bảo không có khiếm khuyết.
  • Phối hợp với các bên liên quan như nhà thầu, thợ thi công và các đơn vị cung cấp vật liệu để xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình hoàn thiện.
  • Đảm bảo việc hoàn thiện được thực hiện trong đúng tiến độ, ngân sách và theo yêu cầu của khách hàng.
  • Kiểm tra và xác nhận các yêu cầu về an toàn lao động, vệ sinh công trình trước khi nghiệm thu và bàn giao.

5. Yêu cầu đối với việc làm giám sát nội thất

Để trở thành giám sát nội thất, ứng viên cần đáp ứng các yêu cầu về trình độ chuyên môn, kinh nghiệm thực tế và kỹ năng quản lý. Đây là vị trí đòi hỏi sự am hiểu sâu sắc về kỹ thuật thi công, vật liệu nội thất, khả năng làm việc dưới áp lực cao.

Nhà tuyển dụng giám sát nội thất cần có trình độ chuyên môn và kỹ năng mềm tốt
Nhà tuyển dụng giám sát nội thất cần có trình độ chuyên môn và kỹ năng mềm tốt

Trình độ chuyên môn

  • Tốt nghiệp các ngành liên quan đến ngành thiết kế nội thất, kiến trúc, xây dựng hoặc quản lý dự án.
  • Kiến thức vững về vật liệu, kỹ thuật thi công và quy trình xây dựng nội thất.

Kinh nghiệm làm việc

  • Ưu tiên ứng viên có từ 1-3 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực giám sát hoặc thi công nội thất.
  • Am hiểu về bản vẽ kỹ thuật, bản vẽ thi công và các tiêu chuẩn chất lượng.

Kỹ năng cần thiết

  • Kỹ năng quản lý: Lập kế hoạch, giám sát tiến độ và phân công công việc hiệu quả.
  • Kỹ năng giao tiếp: Làm việc với khách hàng, nhà cung cấp, và đội ngũ thi công.
  • Kỹ năng giải quyết vấn đề: Xử lý nhanh các tình huống phát sinh trong quá trình thi công.

Sức khỏe và thái độ làm việc

  • Sức khỏe tốt để có thể thường xuyên di chuyển và làm việc tại công trình.
  • Tinh thần trách nhiệm cao, chịu được áp lực công việc và khả năng làm việc linh hoạt về thời gian.

Công cụ và phần mềm

  • Sử dụng thành thạo các phần mềm thiết kế như AutoCAD, SketchUp, 3Ds Max, Revit và các phần mềm văn phòng như Microsoft Project, Excel.

Chứng chỉ và giấy phép

  • Có chứng chỉ hành nghề giám sát (nếu yêu cầu).
  • Hiểu biết về các quy định và tiêu chuẩn an toàn lao động, vệ sinh môi trường tại công trình.

Ngoại ngữ

  • Khả năng sử dụng tiếng Anh hoặc tiếng Trung có thể là một lợi thế trong việc giao tiếp với đối tác quốc tế hoặc các nhà cung cấp nước ngoài.

6. Khu vực tuyển dụng giám sát nội thất nhiều

Ngành giám sát nội thất đang phát triển mạnh mẽ tại các thành phố lớn như Hà Nội, Đà Nẵng và TP.HCM nhờ vào sự bùng nổ của các dự án bất động sản, nhà ở và công trình thương mại. Nhu cầu tuyển dụng cao tập trung vào các vị trí giám sát chất lượng thi công, tiến độ, đảm bảo thiết kế nội thất được thực hiện đúng yêu cầu.

Khu vực tuyển dụng giám sát nội thất nhiều tập trung ở các thành phố lớn
Khu vực tuyển dụng giám sát nội thất nhiều tập trung ở các thành phố lớn

6.1. Tuyển dụng giám sát nội thất tại Hà Nội

Hà Nội là nơi có nhu cầu tuyển dụng giám sát nội thất cao nhờ sự phát triển nhanh chóng của thị trường bất động sản, cùng với sự gia tăng của các dự án nhà ở, văn phòng và trung tâm thương mại. Mức lương cho vị trí giám sát nội thất tại Hà Nội thường dao động từ 12.000.000 – 25.000.000 VNĐ/tháng, tùy thuộc vào quy mô dự án và kinh nghiệm của ứng viên. Những khu vực có nhu cầu tuyển dụng nhiều nhất bao gồm Cầu Giấy, Hoàn Kiếm, Đống Đa, Tây Hồ, Nam Từ Liêm, Hà Đông.

6.2. Tuyển dụng giám sát nội thất Đà Nẵng

Đà Nẵng là một trong những trung tâm kinh tế lớn tại miền Trung, nơi ngành nội thất đang phát triển mạnh mẽ nhờ vào sự bùng nổ của du lịch và các dự án bất động sản cao cấp. Nhu cầu tuyển dụng giám sát nội thất tại đây tập trung vào những ứng viên có kinh nghiệm quản lý thi công nội thất, hiểu biết về các vật liệu và phong cách thiết kế hiện đại, cũng như khả năng làm việc dưới áp lực tiến độ.

Mức lương cho vị trí này dao động từ 10.000.000 – 20.000.000 VNĐ/tháng, tùy thuộc vào tính chất dự án và năng lực của ứng viên. Các khu vực tuyển dụng nhiều nhất bao gồm Sơn Trà, Ngũ Hành Sơn,…

6.3. Tuyển dụng giám sát nội thất TP. HCM

TP. HCM là trung tâm kinh tế lớn nhất cả nước, nơi ngành nội thất phát triển mạnh mẽ nhờ nhu cầu cao từ các dự án bất động sản, văn phòng và nhà ở cao cấp. Tuyển dụng giám sát nội thất tại đây tập trung vào các ứng viên có kỹ năng quản lý thi công, hiểu biết về vật liệu, kỹ thuật thiết kế và khả năng giám sát tiến độ công trình.

Mức lương phổ biến cho vị trí này dao động từ 12.000.000 – 25.000.000 VNĐ/tháng. Những khu vực tuyển dụng nhiều nhất ở Quận 1, Quận 7, Bình Thạnh, Thủ Đức.

Nhìn chung, nhu cầu tuyển dụng giám sát nội thất đang tăng cao, đặc biệt tại các thành phố lớn, nhờ vào sự gia tăng các dự án xây dựng, cải tạo và phát triển không gian sống, làm việc hiện đại. Với cơ hội nghề nghiệp rộng mở, khả năng thăng tiến cao và thu nhập ổn định, ngành giám sát nội thất là lựa chọn đầy triển vọng cho những ai đam mê lĩnh vực thiết kế, xây dựng, quản lý công trình. Hãy tìm hiểu và tham gia vào ngành này để có cơ hội phát triển sự nghiệp bền vững và thách thức bản thân trong một môi trường năng động.