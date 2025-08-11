Tuyển Kỹ sư hiện trường CÔNG TY TNHH NĂNG LƯỢNG DATA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 25 Triệu

Mức lương 10 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 20 Vũ Tông Phan, Quận 2, Quận 2

Mô Tả Công Việc Kỹ sư hiện trường Với Mức Lương 10 - 25 Triệu

- Giám sát, kiểm tra, theo dõi quá trình thi công theo đúng bản vẽ thiết kế, biện pháp thi công và tiến độ đã đề ra.

- Phối hợp với các nhà thầu phụ, tổ đội thi công đảm bảo tiến độ, chất lượng và khối lượng công việc.

- Bóc tách khối lượng, kiểm tra, nghiệm thu vật tư, thiết bị trước khi đưa vào thi công.

- Lập báo cáo nhật ký công trường, báo cáo tiến độ hằng ngày/tuần/tháng cho cấp trên.

- Lập hồ sơ thanh toán khối lượng cho tổ/đội thi công theo tiến độ và khối lượng thực tế đã nghiệm thu.

- Giám sát việc tuân thủ an toàn lao động, vệ sinh môi trường tại công trình.

- Giải quyết các vấn đề phát sinh kỹ thuật trong quá trình thi công.

- Làm việc với TVGS (Tư vấn giám sát), chủ đầu tư khi cần thiết.

- Tham gia nghiệm thu nội bộ và nghiệm thu với các bên liên quan.

- Các công việc khác theo sự phân công của Chỉ huy trưởng hoặc Quản lý dự án.

Với Mức Lương 10 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Trung cấp trở lên chuyên ngành Xây dựng dân dụng và công nghiệp, Kỹ thuật xây dựng hoặc liên quan.

- Có kinh nghiệm từ 1–3 năm tương đương (ưu tiên từng làm công trình dân dụng, nhà phố, chung cư, hạ tầng...).

- Thành thạo các phần mềm chuyên ngành và văn phòng (Autocad, Microsoft Project, Excel...).

- Nắm vững bản vẽ kỹ thuật, quy trình thi công và tiêu chuẩn kỹ thuật.

- Có khả năng xử lý tình huống, chịu được áp lực và làm việc tại công trường xa.

- Trung thực, trách nhiệm và có tinh thần làm việc nhóm cao.

Tại CÔNG TY TNHH NĂNG LƯỢNG DATA Thì Được Hưởng Những Gì

- Thưởng theo kết quả kinh doanh của công ty.

- Phụ cấp: tiền ăn, phụ cấp công trình, gửi xe, đồng phục, quà tặng các dịp sinh nhật, mừng cưới, sinh con,...

- Khám sức khỏe hằng năm, Company trip, các hoạt động khác..

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH NĂNG LƯỢNG DATA

