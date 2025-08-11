Tuyển Kỹ sư hiện trường CÔNG TY TNHH NĂNG LƯỢNG DATA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 25 Triệu

Tuyển Kỹ sư hiện trường CÔNG TY TNHH NĂNG LƯỢNG DATA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 25 Triệu

CÔNG TY TNHH NĂNG LƯỢNG DATA
Ngày đăng tuyển: 11/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 10/09/2025
CÔNG TY TNHH NĂNG LƯỢNG DATA

Kỹ sư hiện trường

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư hiện trường Tại CÔNG TY TNHH NĂNG LƯỢNG DATA

Mức lương
10 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 20 Vũ Tông Phan, Quận 2, Quận 2

Mô Tả Công Việc Kỹ sư hiện trường Với Mức Lương 10 - 25 Triệu

- Giám sát, kiểm tra, theo dõi quá trình thi công theo đúng bản vẽ thiết kế, biện pháp thi công và tiến độ đã đề ra.
- Phối hợp với các nhà thầu phụ, tổ đội thi công đảm bảo tiến độ, chất lượng và khối lượng công việc.
- Bóc tách khối lượng, kiểm tra, nghiệm thu vật tư, thiết bị trước khi đưa vào thi công.
- Lập báo cáo nhật ký công trường, báo cáo tiến độ hằng ngày/tuần/tháng cho cấp trên.
- Lập hồ sơ thanh toán khối lượng cho tổ/đội thi công theo tiến độ và khối lượng thực tế đã nghiệm thu.
- Giám sát việc tuân thủ an toàn lao động, vệ sinh môi trường tại công trình.
- Giải quyết các vấn đề phát sinh kỹ thuật trong quá trình thi công.
- Làm việc với TVGS (Tư vấn giám sát), chủ đầu tư khi cần thiết.
- Tham gia nghiệm thu nội bộ và nghiệm thu với các bên liên quan.
- Các công việc khác theo sự phân công của Chỉ huy trưởng hoặc Quản lý dự án.

Với Mức Lương 10 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Trung cấp trở lên chuyên ngành Xây dựng dân dụng và công nghiệp, Kỹ thuật xây dựng hoặc liên quan.
- Có kinh nghiệm từ 1–3 năm tương đương (ưu tiên từng làm công trình dân dụng, nhà phố, chung cư, hạ tầng...).
- Thành thạo các phần mềm chuyên ngành và văn phòng (Autocad, Microsoft Project, Excel...).
- Nắm vững bản vẽ kỹ thuật, quy trình thi công và tiêu chuẩn kỹ thuật.
- Có khả năng xử lý tình huống, chịu được áp lực và làm việc tại công trường xa.
- Trung thực, trách nhiệm và có tinh thần làm việc nhóm cao.

Tại CÔNG TY TNHH NĂNG LƯỢNG DATA Thì Được Hưởng Những Gì

- Thưởng theo kết quả kinh doanh của công ty.
- Phụ cấp: tiền ăn, phụ cấp công trình, gửi xe, đồng phục, quà tặng các dịp sinh nhật, mừng cưới, sinh con,...
- Khám sức khỏe hằng năm, Company trip, các hoạt động khác..

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH NĂNG LƯỢNG DATA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH NĂNG LƯỢNG DATA

CÔNG TY TNHH NĂNG LƯỢNG DATA

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 20 Vũ Tông Phan, Phường An Phú, Quận 2, Thành phố HCM , Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

