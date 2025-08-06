Tuyển Giám sát thi công nội thất CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG QUỐC TẾ SEN LEGEND làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

a) Tư vấn cho giai đoạn đấu thầu

• Khảo sát công trình, kiểm tra hồ sơ thầu tư vấn cho phòng dự toán giải pháp thi công. Tiến độ thực hiện dự án

• Cùng phòng dự toán, giải trình với khách hàng về các phương án kỹ thuật mà mình đã chào thầu.

b) Lập kế hoạch thực hiện dự án:

• Rà soát công việc thực tế so với hợp đồng đã ký;

• Lập chi phí ngân sách của dự án và trình Giám đốc dự án phê duyệt;

• Lập tiến độ thực hiện dự án (kế hoạch mua hàng, sản xuất, lắp đặt trên công trường), đảm bảo đáp ứng tiến độ đã cam kết theo hợp đồng;

• Họp và phân công công việc cho các nhân sự tham gia dự án.

c) Tổ chức, triển khai, giám sát công việc của dự án theo kế hoạch:

• Kiểm soát, quản lý việc mua hàng, sản xuất, thi công

• Làm việc với các bên liên quan để giải quyết sự cố, phát sinh, nhằm đảm bảo tiến độ công trình;

• Kiểm soát chất lượng của dự án qua từng giai đoạn, theo qui trình để đảm bảo công trình bàn giao đạt chất lượng và tiến độ cam kết;

• Phối hợp giải quyết các vướng mắc của dự án về mặt kỹ thuật, tiến độ, chất lượng, chi phí, nhân sự…

• Đàm phán, thương lượng với khách hàng, các bên liên quan để triển khai phương án giải quyết các sự cố/phát sinh/thay đổi (nếu có);