Tuyển Sửa chữa/Bảo trì máy công nghiệp Pfeiffer Vacuum+Fab Solutions Vietnam Limited làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bình Dương: Lot B2 Road # 01 Tan Dong Hiep - B Industrial Park. Tan Dong Hiep Ward, Di - An Town, Binh Duong

Mô Tả Công Việc Sửa chữa/Bảo trì máy công nghiệp Với Mức Lương Thỏa thuận

• Thực hiện bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa hệ thống máy CNC, máy gia công cơ khí chính xác và các hệ máy khác.

• Kiểm tra, chuẩn đoán lỗi, và xử lý kịp thời các sự cố kỹ thuật liên quan đến máy CNC.

• Lập kế hoạch bảo trì định kỳ và đề xuất các phương án nâng cấp thiết bị để nâng cao hiệu suất sản xuất.

• Hỗ trợ đào tạo, chuyển giao kỹ thuật cho công nhân vận hành máy CNC.

• Theo dõi và quản lý hồ sơ bảo trì, báo cáo tình trạng thiết bị cho quản lý.

• Thực hiện các công việc khác theo sắp xếp của cấp quản lý.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học chuyên ngành cơ khí, điện tử, tự động hóa

• Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm bảo trì máy CNC, gia công cơ khí, thiết bị nhà xưởng.

• Thái độ tích cực, trách nhiệm, trung thực, chịu khó.

• Có thể đi làm theo ca khi cần.

• Chủ động trong công việc

Thời gian làm việc: Thứ hai - Thứ bảy (chính thức 7h15p/ ngày)

Được mua Bảo hiểm chăm sóc sức khỏe đặc biệt

Tại Pfeiffer Vacuum+Fab Solutions Vietnam Limited Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Pfeiffer Vacuum+Fab Solutions Vietnam Limited

