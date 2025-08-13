Tuyển Sửa chữa/Bảo trì máy công nghiệp Pfeiffer Vacuum+Fab Solutions Vietnam Limited làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sửa chữa/Bảo trì máy công nghiệp Tại Pfeiffer Vacuum+Fab Solutions Vietnam Limited
- Bình Dương: Lot B2 Road # 01 Tan Dong Hiep
- B Industrial Park. Tan Dong Hiep Ward, Di
- An Town, Binh Duong
Mô Tả Công Việc Sửa chữa/Bảo trì máy công nghiệp Với Mức Lương Thỏa thuận
• Thực hiện bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa hệ thống máy CNC, máy gia công cơ khí chính xác và các hệ máy khác.
• Kiểm tra, chuẩn đoán lỗi, và xử lý kịp thời các sự cố kỹ thuật liên quan đến máy CNC.
• Lập kế hoạch bảo trì định kỳ và đề xuất các phương án nâng cấp thiết bị để nâng cao hiệu suất sản xuất.
• Hỗ trợ đào tạo, chuyển giao kỹ thuật cho công nhân vận hành máy CNC.
• Theo dõi và quản lý hồ sơ bảo trì, báo cáo tình trạng thiết bị cho quản lý.
• Thực hiện các công việc khác theo sắp xếp của cấp quản lý.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
• Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm bảo trì máy CNC, gia công cơ khí, thiết bị nhà xưởng.
• Thái độ tích cực, trách nhiệm, trung thực, chịu khó.
• Có thể đi làm theo ca khi cần.
• Chủ động trong công việc
Thời gian làm việc: Thứ hai - Thứ bảy (chính thức 7h15p/ ngày)
Được mua Bảo hiểm chăm sóc sức khỏe đặc biệt
