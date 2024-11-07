Tuyển Giám sát dự án/công trình/thi công CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THIẾU NHI MỚI làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 4 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Samco Building, 326 Võ Văn Kiệt, Phường Cô Giang, Quận 1, Quận 1

Mô Tả Công Việc Giám sát dự án/công trình/thi công Với Mức Lương Thỏa thuận

Giám sát quá trình thực thi dự án.

Thực hiện kiểm tra, khảo sát mặt bằng/hiện trạng để Kỹ Thuật, thiết kế lên bản vẽ chi tiết.

Thực hiện quản lý, giám sát các dự án nhận (Số lượng, quy cách) từ khâu sản xuất đến khi lắp đặt/giao hàng hoàn thiện.

Quản lý các nhà thầu phụ bằng cách tìm kiếm, đánh giá và lựa chọn các nhà thầu phụ; giám sát và kiểm soát hiệu suất

Đáp ứng các tiêu chuẩn xây dựng bằng cách đóng góp thông tin xây dựng vào các kế hoạch và đánh giá chiến lược; thực hiện các tiêu chuẩn thi công xây dựng, năng suất, chất lượng và dịch vụ khách hàng; giải quyết các vấn đề; xác định cải tiến hệ thống quản lý xây dựng

Đáp ứng ngân sách xây dựng bằng cách giám sát chi tiêu/ngân sách của dự án; xác định các sai sót; thực hiện hành động/phương pháp khắc phục; cung cấp thông tin hoạt động hàng năm và ngân sách dự án

Hoàn thành kết quả dự án xây dựng bằng cách xác định mục đích và phạm vi dự án; tính toán tài nguyên cần thiết; thiết lập các tiêu chuẩn và giao thức; phân bổ nguồn lực; lập kế hoạch và điều phối nhân viên và nhà thầu phụ; đánh giá các giả định và kết luận quan trọng; giải quyết các vấn đề về thiết kế; đánh giá và thực hiện các điều chỉnh/thay đổi

Phê duyệt các dự án xây dựng bằng cách tiến hành kiểm tra ở các giai đoạn quan trọng; có được sự chấp thuận từ người mua

Ngăn chặn tiền phạt và sự gián đoạn bằng cách tuân thủ và thực thi các quy tắc

Duy trì môi trường làm việc an toàn, đảm bảo và lành mạnh bằng cách tuân theo và thực thi các tiêu chuẩn và quy trình; tuân thủ các quy định của pháp luật

Cập nhật kiến thức công việc bằng cách theo dõi và hiểu các thông lệ và tiêu chuẩn xây dựng mới nổi; tham gia các cơ hội giáo dục; đọc các ấn phẩm chuyên nghiệp; duy trì mạng lưới cá nhân; tham gia các tổ chức nghề nghiệp

Phối hợp với bộ phận quản lý sản xuất để điều phối công việc, nhân sự thực hiện sản xuất/lắp đặt.

Hoàn thành ký biên bản nghiệm thu/ giao hàng.

Đi công tác nếu công trình ở tỉnh, làm tối nếu có điều động công trình lắp đặt vào buổi tối.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có ít nhất 3 – 4 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực giám sát các Dự án, chuỗi bán lẻ, F&B, công trình lắp đặt và thi công nội thất hoặc sự kiện, Showroom, hoàn thiện công trình.

Có khả năng đọc bản vẽ thiết kế, bản vẽ kỹ thuật, bản vẽ MEP

Thành thạo các phần mềm như CAD, Excel, Msproject, Powerpoint

Có khả năng đọc bản vẽ thiết kế

Am hiểu về vật tư và thi công

Có tinh thần trách nhiệm cao

Chịu khó và chịu được áp lực cao trong công việc.

Nhiệt tình, năng động, nhạy bén.

Có Kỹ năng làm việc nhóm.

Có khả năng chủ động sắp xếp công việc và quản lý hiệu quả các dự án cùng thời điểm

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THIẾU NHI MỚI Thì Được Hưởng Những Gì

Ngày nghỉ: Tại TINI bạn được nghỉ 2 ngày cuối tuần, và chỉ cần làm việc 7,5 giờ thay vì 8h mỗi ngày từ 9h – 17h30 thứ hai đến thứ sáu.

Đặc biệt TINIERS còn có 10-15 phút thư giãn của chương tình “Radio 3 giờ chiều” bằng những bản nhạc vui tươi nhằm tái tạo năng lượng, khơi nguồn cảm hứng.

Hoạt động tập thể: Ngoài những phút giây “cháy” hết mình cho công việc, TINIERS còn được tham gia nhiều hoạt động vui nhộn nhằm nâng cao đời sống tinh thần TINI Retreat, TINI Xmas, TINI Halloween...

Chăm sóc sức khỏe: Sức khỏe của từng TINIERSchính là sức khỏe chung của TINI CORP. Công ty luôn chú trọng đến sức khỏe bằng những chương trình tư vấn sức khỏe, khám sức khỏe định kỳ và chế độ chăm sóc sức khỏe đặc biệt cho từng TINIERS và cho gia đình.

Ưu đãi hàng tháng: Mỗi TINIERS sẽ luôn nhận được những phần quà hấp dẫn từ Công ty như trải nghiệm khu vui chơi mới, trải nghiệm sản phẩm đồ chơi hot trend, mua hàng, dịch vụ được chiết khấu.

Đào tạo: Đào tạo và phát triển nhân sự là ưu tiên hàng đầu của TINI CORP, chính vì thế TINIERS luôn được tạo mọi điều kiện để học hỏi, nâng cao kiến thức bằng những trải nghiệm thực tế của chính bản thân.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THIẾU NHI MỚI

