Tuyển Giám sát dự án/công trình/thi công CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THIẾU NHI MỚI làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Giám sát dự án/công trình/thi công CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THIẾU NHI MỚI làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THIẾU NHI MỚI
Ngày đăng tuyển: 07/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 06/12/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THIẾU NHI MỚI

Giám sát dự án/công trình/thi công

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giám sát dự án/công trình/thi công Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THIẾU NHI MỚI

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
4 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Samco Building, 326 Võ Văn Kiệt, Phường Cô Giang, Quận 1, Quận 1

Mô Tả Công Việc Giám sát dự án/công trình/thi công Với Mức Lương Thỏa thuận

Giám sát quá trình thực thi dự án.
Thực hiện kiểm tra, khảo sát mặt bằng/hiện trạng để Kỹ Thuật, thiết kế lên bản vẽ chi tiết.
Thực hiện quản lý, giám sát các dự án nhận (Số lượng, quy cách) từ khâu sản xuất đến khi lắp đặt/giao hàng hoàn thiện.
Quản lý các nhà thầu phụ bằng cách tìm kiếm, đánh giá và lựa chọn các nhà thầu phụ; giám sát và kiểm soát hiệu suất
Đáp ứng các tiêu chuẩn xây dựng bằng cách đóng góp thông tin xây dựng vào các kế hoạch và đánh giá chiến lược; thực hiện các tiêu chuẩn thi công xây dựng, năng suất, chất lượng và dịch vụ khách hàng; giải quyết các vấn đề; xác định cải tiến hệ thống quản lý xây dựng
Đáp ứng ngân sách xây dựng bằng cách giám sát chi tiêu/ngân sách của dự án; xác định các sai sót; thực hiện hành động/phương pháp khắc phục; cung cấp thông tin hoạt động hàng năm và ngân sách dự án
Hoàn thành kết quả dự án xây dựng bằng cách xác định mục đích và phạm vi dự án; tính toán tài nguyên cần thiết; thiết lập các tiêu chuẩn và giao thức; phân bổ nguồn lực; lập kế hoạch và điều phối nhân viên và nhà thầu phụ; đánh giá các giả định và kết luận quan trọng; giải quyết các vấn đề về thiết kế; đánh giá và thực hiện các điều chỉnh/thay đổi
Phê duyệt các dự án xây dựng bằng cách tiến hành kiểm tra ở các giai đoạn quan trọng; có được sự chấp thuận từ người mua
Ngăn chặn tiền phạt và sự gián đoạn bằng cách tuân thủ và thực thi các quy tắc
Duy trì môi trường làm việc an toàn, đảm bảo và lành mạnh bằng cách tuân theo và thực thi các tiêu chuẩn và quy trình; tuân thủ các quy định của pháp luật
Cập nhật kiến thức công việc bằng cách theo dõi và hiểu các thông lệ và tiêu chuẩn xây dựng mới nổi; tham gia các cơ hội giáo dục; đọc các ấn phẩm chuyên nghiệp; duy trì mạng lưới cá nhân; tham gia các tổ chức nghề nghiệp
Phối hợp với bộ phận quản lý sản xuất để điều phối công việc, nhân sự thực hiện sản xuất/lắp đặt.
Hoàn thành ký biên bản nghiệm thu/ giao hàng.
Đi công tác nếu công trình ở tỉnh, làm tối nếu có điều động công trình lắp đặt vào buổi tối.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có ít nhất 3 – 4 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực giám sát các Dự án, chuỗi bán lẻ, F&B, công trình lắp đặt và thi công nội thất hoặc sự kiện, Showroom, hoàn thiện công trình.
Có khả năng đọc bản vẽ thiết kế, bản vẽ kỹ thuật, bản vẽ MEP
Thành thạo các phần mềm như CAD, Excel, Msproject, Powerpoint
Có khả năng đọc bản vẽ thiết kế
Am hiểu về vật tư và thi công
Có tinh thần trách nhiệm cao
Chịu khó và chịu được áp lực cao trong công việc.
Nhiệt tình, năng động, nhạy bén.
Có Kỹ năng làm việc nhóm.
Có khả năng chủ động sắp xếp công việc và quản lý hiệu quả các dự án cùng thời điểm

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THIẾU NHI MỚI Thì Được Hưởng Những Gì

Ngày nghỉ: Tại TINI bạn được nghỉ 2 ngày cuối tuần, và chỉ cần làm việc 7,5 giờ thay vì 8h mỗi ngày từ 9h – 17h30 thứ hai đến thứ sáu.
Đặc biệt TINIERS còn có 10-15 phút thư giãn của chương tình “Radio 3 giờ chiều” bằng những bản nhạc vui tươi nhằm tái tạo năng lượng, khơi nguồn cảm hứng.
Hoạt động tập thể: Ngoài những phút giây “cháy” hết mình cho công việc, TINIERS còn được tham gia nhiều hoạt động vui nhộn nhằm nâng cao đời sống tinh thần TINI Retreat, TINI Xmas, TINI Halloween...
Chăm sóc sức khỏe: Sức khỏe của từng TINIERSchính là sức khỏe chung của TINI CORP. Công ty luôn chú trọng đến sức khỏe bằng những chương trình tư vấn sức khỏe, khám sức khỏe định kỳ và chế độ chăm sóc sức khỏe đặc biệt cho từng TINIERS và cho gia đình.
Ưu đãi hàng tháng: Mỗi TINIERS sẽ luôn nhận được những phần quà hấp dẫn từ Công ty như trải nghiệm khu vui chơi mới, trải nghiệm sản phẩm đồ chơi hot trend, mua hàng, dịch vụ được chiết khấu.
Đào tạo: Đào tạo và phát triển nhân sự là ưu tiên hàng đầu của TINI CORP, chính vì thế TINIERS luôn được tạo mọi điều kiện để học hỏi, nâng cao kiến thức bằng những trải nghiệm thực tế của chính bản thân.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THIẾU NHI MỚI

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THIẾU NHI MỚI

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THIẾU NHI MỚI

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 7, Tòa nhà Samco, Số 326 Võ Văn Kiệt, Phường Cô Giang, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-giam-sat-thi-cong-thu-nhap-thoa-thuan-toan-thoi-gian-tai-ho-chi-minh-job244465
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm JobsGO Recruit
Tuyển Giám sát dự án/công trình/thi công JobsGO Recruit làm việc tại Bà Rịa Vũng Tàu thu nhập 8 - 12 Triệu
JobsGO Recruit
Hạn nộp: 16/06/2025
Bà Rịa Vũng Tàu Đã hết hạn 8 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ CƠ ĐIỆN 3D
Tuyển Giám sát dự án/công trình/thi công CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ CƠ ĐIỆN 3D làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ CƠ ĐIỆN 3D
Hạn nộp: 14/06/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN RITA VÕ
Tuyển Giám sát dự án/công trình/thi công CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN RITA VÕ làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN RITA VÕ
Hạn nộp: 17/05/2025
Hà Nội Đã hết hạn 18 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty CP Kỹ Thuật Thăng Tiến
Tuyển Giám sát dự án/công trình/thi công Công Ty CP Kỹ Thuật Thăng Tiến làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty CP Kỹ Thuật Thăng Tiến
Hạn nộp: 10/05/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm JobsGO Recruit
Tuyển Giám sát dự án/công trình/thi công JobsGO Recruit làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
JobsGO Recruit
Hạn nộp: 27/04/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Đồng Nai Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI QUẢNG CÁO THIÊN ƯNG
Tuyển Giám sát dự án/công trình/thi công CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI QUẢNG CÁO THIÊN ƯNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 13 - 18 Triệu
CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI QUẢNG CÁO THIÊN ƯNG
Hạn nộp: 22/04/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 13 - 18 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Việt Mỹ
Tuyển Giám sát dự án/công trình/thi công Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Việt Mỹ làm việc tại An Giang thu nhập 10 - 15 Triệu
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Việt Mỹ
Hạn nộp: 21/04/2025
An Giang Đã hết hạn 10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Đức Bảo
Tuyển Giám sát dự án/công trình/thi công Công Ty Cổ Phần Đức Bảo làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu
Công Ty Cổ Phần Đức Bảo
Hạn nộp: 19/04/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Dịch Vụ Minh Quân
Tuyển Giám sát dự án/công trình/thi công Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Dịch Vụ Minh Quân làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Dịch Vụ Minh Quân
Hạn nộp: 18/04/2025
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH NỘI THẤT & XÂY DỰNG CÔNG MINH
Tuyển Giám sát dự án/công trình/thi công CÔNG TY TNHH NỘI THẤT & XÂY DỰNG CÔNG MINH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH NỘI THẤT & XÂY DỰNG CÔNG MINH
Hạn nộp: 13/04/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 12 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI PHÚC HƯNG
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI PHÚC HƯNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI PHÚC HƯNG
Hạn nộp: 16/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH iMarket Việt Nam - Chi Nhánh Hồ Chí Minh
Tuyển Trưởng phòng chăm sóc khách hàng Công ty TNHH iMarket Việt Nam - Chi Nhánh Hồ Chí Minh làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 80 - 100 Triệu
Công ty TNHH iMarket Việt Nam - Chi Nhánh Hồ Chí Minh
Hạn nộp: 16/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển 80 - 100 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Kinderworld International Group
Tuyển Cloud Engineer Kinderworld International Group làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 450 USD
Kinderworld International Group
Hạn nộp: 16/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển Trên 450 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Zerust Việt Nam
Tuyển Customer Success Công Ty TNHH Zerust Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 450 - 600 USD
Công Ty TNHH Zerust Việt Nam
Hạn nộp: 16/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển 450 - 600 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Tuyển Kế toán trưởng Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Hạn nộp: 15/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Vietnam International Leasing Company (Vilc),
Tuyển Chuyên viên khách hàng doanh nghiệp Vietnam International Leasing Company (Vilc), làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 1,000 USD
Vietnam International Leasing Company (Vilc),
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 26 ngày để ứng tuyển Trên 1,000 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch
Tuyển Social Media Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch
Hạn nộp: 15/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION
Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 10 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION
Hạn nộp: 14/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển 8.5 - 9.5 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HP BROTHERS
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HP BROTHERS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 3 - 5 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HP BROTHERS
Hạn nộp: 13/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 27 ngày để ứng tuyển 3 - 5 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Avery Dennison Vietnam
Tuyển Nhân viên vận hành Avery Dennison Vietnam làm việc tại Long An thu nhập 400 - 600 USD
Avery Dennison Vietnam
Hạn nộp: 14/10/2025
Long An Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển 400 - 600 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Xe Buýt Daewoo Việt Nam
Tuyển Biên phiên dịch Công ty TNHH Xe Buýt Daewoo Việt Nam làm việc tại Vĩnh Phúc thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Xe Buýt Daewoo Việt Nam
Hạn nộp: 16/10/2025
Vĩnh Phúc Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Dasan Vietnam
Tuyển Software Engineer Công ty TNHH Dasan Vietnam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Dasan Vietnam
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ ĐÔNG HIỆP
Tuyển Giám đốc điều hành CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ ĐÔNG HIỆP làm việc tại Hải Dương thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ ĐÔNG HIỆP
Hạn nộp: 15/10/2025
Hải Dương Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Tuyển Kế toán trưởng Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Hạn nộp: 15/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ngân Hàng TNHH MTV Việt Nam Hiện Đại (Modern Bank of Vietnam - MBV)
Tuyển Quản lý/Trưởng phòng vận hành Ngân Hàng TNHH MTV Việt Nam Hiện Đại (Modern Bank of Vietnam - MBV) làm việc tại Hải Dương thu nhập Thỏa thuận
Ngân Hàng TNHH MTV Việt Nam Hiện Đại (Modern Bank of Vietnam - MBV)
Hạn nộp: 12/10/2025
Hải Dương Còn 26 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch
Tuyển Social Media Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch
Hạn nộp: 15/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TOSUDO
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TOSUDO làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TOSUDO
Hạn nộp: 15/10/2025
Bình Dương Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MINGLEI (VIỆT NAM)
Tuyển Trưởng phòng nhân sự CÔNG TY TNHH MINGLEI (VIỆT NAM) làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH MINGLEI (VIỆT NAM)
Hạn nộp: 14/10/2025
Đồng Nai Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm JobsGO Recruit
Tuyển Giám sát dự án/công trình/thi công JobsGO Recruit làm việc tại Bà Rịa Vũng Tàu thu nhập 8 - 12 Triệu
JobsGO Recruit
Hạn nộp: 16/06/2025
Bà Rịa Vũng Tàu Đã hết hạn 8 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ CƠ ĐIỆN 3D
Tuyển Giám sát dự án/công trình/thi công CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ CƠ ĐIỆN 3D làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ CƠ ĐIỆN 3D
Hạn nộp: 14/06/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN RITA VÕ
Tuyển Giám sát dự án/công trình/thi công CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN RITA VÕ làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN RITA VÕ
Hạn nộp: 17/05/2025
Hà Nội Đã hết hạn 18 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty CP Kỹ Thuật Thăng Tiến
Tuyển Giám sát dự án/công trình/thi công Công Ty CP Kỹ Thuật Thăng Tiến làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty CP Kỹ Thuật Thăng Tiến
Hạn nộp: 10/05/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm JobsGO Recruit
Tuyển Giám sát dự án/công trình/thi công JobsGO Recruit làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
JobsGO Recruit
Hạn nộp: 27/04/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Đồng Nai Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI QUẢNG CÁO THIÊN ƯNG
Tuyển Giám sát dự án/công trình/thi công CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI QUẢNG CÁO THIÊN ƯNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 13 - 18 Triệu
CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI QUẢNG CÁO THIÊN ƯNG
Hạn nộp: 22/04/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 13 - 18 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Việt Mỹ
Tuyển Giám sát dự án/công trình/thi công Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Việt Mỹ làm việc tại An Giang thu nhập 10 - 15 Triệu
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Việt Mỹ
Hạn nộp: 21/04/2025
An Giang Đã hết hạn 10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Đức Bảo
Tuyển Giám sát dự án/công trình/thi công Công Ty Cổ Phần Đức Bảo làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu
Công Ty Cổ Phần Đức Bảo
Hạn nộp: 19/04/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Dịch Vụ Minh Quân
Tuyển Giám sát dự án/công trình/thi công Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Dịch Vụ Minh Quân làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Dịch Vụ Minh Quân
Hạn nộp: 18/04/2025
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH NỘI THẤT & XÂY DỰNG CÔNG MINH
Tuyển Giám sát dự án/công trình/thi công CÔNG TY TNHH NỘI THẤT & XÂY DỰNG CÔNG MINH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH NỘI THẤT & XÂY DỰNG CÔNG MINH
Hạn nộp: 13/04/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 12 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Giám sát dự án/công trình/thi công Công ty Cổ phần Đầu tư TONA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công ty Cổ phần Đầu tư TONA
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Giám sát dự án/công trình/thi công Công Ty Cổ Phần Đức Bảo làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu Công Ty Cổ Phần Đức Bảo
10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Giám sát dự án/công trình/thi công CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG VÀ XÂY LẮP ĐIỆN HẢI ĐĂNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 14 Triệu CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG VÀ XÂY LẮP ĐIỆN HẢI ĐĂNG
10 - 14 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Giám sát dự án/công trình/thi công Công Ty Cổ Phần Vilacasa Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 13 - 15 Triệu Công Ty Cổ Phần Vilacasa Việt Nam
13 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Giám sát dự án/công trình/thi công Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ DTF Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ DTF Việt Nam
8 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Giám sát dự án/công trình/thi công CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TRANG TRÍ NỘI THẤT THÀNH VINH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 10 Triệu CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TRANG TRÍ NỘI THẤT THÀNH VINH
Trên 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Giám sát dự án/công trình/thi công Công Ty TNHH Waterline Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 500 - 1,000 USD Công Ty TNHH Waterline Việt Nam
500 - 1,000 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Giám sát dự án/công trình/thi công CÔNG TY TNHH JOYCO RETAIL OPERATIONS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 13 - 20 Triệu CÔNG TY TNHH JOYCO RETAIL OPERATIONS
13 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Giám sát dự án/công trình/thi công Công Ty Cổ Phần Thiết Kế Và Xây Dựng TTQ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công Ty Cổ Phần Thiết Kế Và Xây Dựng TTQ
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Giám sát dự án/công trình/thi công CÔNG TY TNHH MOODESIGNS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 16 Triệu CÔNG TY TNHH MOODESIGNS
12 - 16 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Giám sát dự án/công trình/thi công Công Ty TNHH Tư Vấn Thiết Kế Kiểm Định Xây Dựng NAD làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu Công Ty TNHH Tư Vấn Thiết Kế Kiểm Định Xây Dựng NAD
10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Giám sát dự án/công trình/thi công Công Ty TNHH Cơ Khí Xây Dựng Nhật An làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu Công Ty TNHH Cơ Khí Xây Dựng Nhật An
12 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Giám sát dự án/công trình/thi công Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Việt Thanh Gia làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Việt Thanh Gia
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Giám sát dự án/công trình/thi công Công Ty Cổ Phần Sữa Việt Nam (Vinamilk) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công Ty Cổ Phần Sữa Việt Nam (Vinamilk)
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Giám sát dự án/công trình/thi công Công ty TNHH Kiến Trúc Xây Dựng Nội Thất PG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu Công ty TNHH Kiến Trúc Xây Dựng Nội Thất PG
8 - 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Giám sát dự án/công trình/thi công Công ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Xây Dựng Tân Nam Lộc làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 20 Triệu Công ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Xây Dựng Tân Nam Lộc
7 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Giám sát dự án/công trình/thi công CÔNG TY CỔ PHẦN MAISON FRAVIA SÀI GÒN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN MAISON FRAVIA SÀI GÒN
10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Giám sát dự án/công trình/thi công Siêu Thị Viễn Thông - Công ty CP Viễn Thông Á Châu làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 11 - 30 Triệu Siêu Thị Viễn Thông - Công ty CP Viễn Thông Á Châu
11 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Giám sát dự án/công trình/thi công Công Ty TNHH Cơ Khí Xây Dựng Nhật An làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu Công Ty TNHH Cơ Khí Xây Dựng Nhật An
12 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Giám sát dự án/công trình/thi công Công ty Cổ phần Sản xuất Eco Factory Sài Gòn làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu Công ty Cổ phần Sản xuất Eco Factory Sài Gòn
15 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Giám sát dự án/công trình/thi công CÔNG TY TNHH GIA PHAM HOMES làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu CÔNG TY TNHH GIA PHAM HOMES
10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Giám sát dự án/công trình/thi công CTY TNHH THIẾT KẾ THI CÔNG HI – HOME làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu CTY TNHH THIẾT KẾ THI CÔNG HI – HOME
10 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Giám sát dự án/công trình/thi công Công ty Cổ phần F24 Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 14 Triệu Công ty Cổ phần F24 Việt Nam
10 - 14 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Giám sát dự án/công trình/thi công Công ty TNHH Trang trí nội thất Top Decor làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu Công ty TNHH Trang trí nội thất Top Decor
8 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Giám sát dự án/công trình/thi công CÔNG TY TNHH NỘI THẤT & XÂY DỰNG CÔNG MINH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu CÔNG TY TNHH NỘI THẤT & XÂY DỰNG CÔNG MINH
12 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Giám sát dự án/công trình/thi công Công Ty Cổ Phần Đức Bảo làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu Công Ty Cổ Phần Đức Bảo
10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Giám sát dự án/công trình/thi công CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI QUẢNG CÁO THIÊN ƯNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 13 - 18 Triệu CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI QUẢNG CÁO THIÊN ƯNG
13 - 18 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Giám sát dự án/công trình/thi công JobsGO Recruit làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận JobsGO Recruit
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm