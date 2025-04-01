Tuyển Giáo viên tiếng Anh CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC KINDLE làm việc tại Thừa Thiên Huế thu nhập 6 - 8 Triệu

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC KINDLE
Ngày đăng tuyển: 01/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 02/05/2025
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC KINDLE

Giáo viên tiếng Anh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giáo viên tiếng Anh Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC KINDLE

Mức lương
6 - 8 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Thừa Thiên Huế: 44 Phùng Chí Kiên, 30 Phạm Hồng Thái & 66 Tịnh Tâm, TP Huế

Mô Tả Công Việc Giáo viên tiếng Anh Với Mức Lương 6 - 8 Triệu

Tham gia giảng dạy các khóa học tiếng Anh tại trung tâm
Thiết kế hệ thống bài giảng, bài tập về nhà, kiến thức bổ trợ cho khóa học dựa trên giáo trình của Trung tâm
Đảm bảo theo đúng chương trình dạy, tiến trình bài giảng và chất lượng giảng dạy theo như cam kết đầu ra tại Trung tâm
Kết hợp cùng các bộ phận nhằm chăm sóc, quản lý học viên và các công tác hành chính liên quan đến lớp học, học viên.
Lên kế hoạch tổ chức các sự kiện, hoạt động ngoại khóa.
Ghi nhận, đánh giá định kỳ và báo cáo quá trình học của học sinh thường xuyên
Tham gia tư vấn về chương trình học cho phụ huynh học sinh; xây dựng và phát triển mối quan hệ với phụ huynh học sinh nhằm duy trì việc học tập của học sinh
Các công việc trong phạm vi công việc mà TBP phân công.

Với Mức Lương 6 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Học vấn: Có bằng Cử nhân chuyên ngành Tiếng Anh hoặc cử nhân sư phạm Anh. Có các chứng chỉ tiếng Anh quốc tế (IELTS, TOEFL) là một lợi thế.
Nếu có kinh nghiệm giảng dạy tiếng Anh cho lứa tuổi thiếu nhi, thiếu niên tại các Trung tâm ngoại ngữ là một lợi thế.
Kỹ năng cá nhân: Có kỹ năng làm việc theo nhóm cũng như độc lập, có kỹ năng giao tiếp tốt; Sáng tạo, cầu tiến, linh hoạt và dễ thích nghi.

Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC KINDLE Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản Từ 5.500.000 VNĐ/ 1 tháng + Thưởng hằng tháng
Chế độ phúc lợi: đóng BHXH, công đoàn, lương thưởng
Nghỉ lễ theo quy định Nhà nước; Du lịch hè cùng công ty;

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC KINDLE

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC KINDLE

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC KINDLE

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 66A Tịnh Tâm, phường Thuận Lộc, Thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

