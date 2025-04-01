Tuyển Giáo viên tiếng Anh CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC KINDLE làm việc tại Thừa Thiên Huế thu nhập 6 - 8 Triệu

Mức lương 6 - 8 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Thừa Thiên Huế: 44 Phùng Chí Kiên, 30 Phạm Hồng Thái & 66 Tịnh Tâm, TP Huế

Mô Tả Công Việc Giáo viên tiếng Anh Với Mức Lương 6 - 8 Triệu

Tham gia giảng dạy các khóa học tiếng Anh tại trung tâm

Thiết kế hệ thống bài giảng, bài tập về nhà, kiến thức bổ trợ cho khóa học dựa trên giáo trình của Trung tâm

Đảm bảo theo đúng chương trình dạy, tiến trình bài giảng và chất lượng giảng dạy theo như cam kết đầu ra tại Trung tâm

Kết hợp cùng các bộ phận nhằm chăm sóc, quản lý học viên và các công tác hành chính liên quan đến lớp học, học viên.

Lên kế hoạch tổ chức các sự kiện, hoạt động ngoại khóa.

Ghi nhận, đánh giá định kỳ và báo cáo quá trình học của học sinh thường xuyên

Tham gia tư vấn về chương trình học cho phụ huynh học sinh; xây dựng và phát triển mối quan hệ với phụ huynh học sinh nhằm duy trì việc học tập của học sinh

Các công việc trong phạm vi công việc mà TBP phân công.

Với Mức Lương 6 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Học vấn: Có bằng Cử nhân chuyên ngành Tiếng Anh hoặc cử nhân sư phạm Anh. Có các chứng chỉ tiếng Anh quốc tế (IELTS, TOEFL) là một lợi thế.

Nếu có kinh nghiệm giảng dạy tiếng Anh cho lứa tuổi thiếu nhi, thiếu niên tại các Trung tâm ngoại ngữ là một lợi thế.

Kỹ năng cá nhân: Có kỹ năng làm việc theo nhóm cũng như độc lập, có kỹ năng giao tiếp tốt; Sáng tạo, cầu tiến, linh hoạt và dễ thích nghi.

Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC KINDLE Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản Từ 5.500.000 VNĐ/ 1 tháng + Thưởng hằng tháng

Chế độ phúc lợi: đóng BHXH, công đoàn, lương thưởng

Nghỉ lễ theo quy định Nhà nước; Du lịch hè cùng công ty;

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC KINDLE

