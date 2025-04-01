Tuyển Giáo viên tiếng Anh CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC KINDLE làm việc tại Thừa Thiên Huế thu nhập 6 - 8 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giáo viên tiếng Anh Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC KINDLE
- Thừa Thiên Huế: 44 Phùng Chí Kiên, 30 Phạm Hồng Thái & 66 Tịnh Tâm, TP Huế
Mô Tả Công Việc Giáo viên tiếng Anh Với Mức Lương 6 - 8 Triệu
Tham gia giảng dạy các khóa học tiếng Anh tại trung tâm
Thiết kế hệ thống bài giảng, bài tập về nhà, kiến thức bổ trợ cho khóa học dựa trên giáo trình của Trung tâm
Đảm bảo theo đúng chương trình dạy, tiến trình bài giảng và chất lượng giảng dạy theo như cam kết đầu ra tại Trung tâm
Kết hợp cùng các bộ phận nhằm chăm sóc, quản lý học viên và các công tác hành chính liên quan đến lớp học, học viên.
Lên kế hoạch tổ chức các sự kiện, hoạt động ngoại khóa.
Ghi nhận, đánh giá định kỳ và báo cáo quá trình học của học sinh thường xuyên
Tham gia tư vấn về chương trình học cho phụ huynh học sinh; xây dựng và phát triển mối quan hệ với phụ huynh học sinh nhằm duy trì việc học tập của học sinh
Các công việc trong phạm vi công việc mà TBP phân công.
Với Mức Lương 6 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Nếu có kinh nghiệm giảng dạy tiếng Anh cho lứa tuổi thiếu nhi, thiếu niên tại các Trung tâm ngoại ngữ là một lợi thế.
Kỹ năng cá nhân: Có kỹ năng làm việc theo nhóm cũng như độc lập, có kỹ năng giao tiếp tốt; Sáng tạo, cầu tiến, linh hoạt và dễ thích nghi.
Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC KINDLE Thì Được Hưởng Những Gì
Chế độ phúc lợi: đóng BHXH, công đoàn, lương thưởng
Nghỉ lễ theo quy định Nhà nước; Du lịch hè cùng công ty;
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC KINDLE
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
