Tuyển Giáo viên tiếng Anh HVCG Software làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Bán thời gian Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Giáo viên tiếng Anh Với Mức Lương Thỏa thuận

- Giảng dạy các tiết học trong trại hè.

- Giảng dạy theo sự sắp xếp/ phân công và theo lịch của các lớp.

- Có khả năng tổ chức những trò chơi bằng Tiếng Anh hoặc các trò chơi vận động.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Lưu ý: Tinh thần càng tích cực, nhiệt huyết, biết tạo không khí, vui vẻ là một lợi thế

Tại HVCG Software Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương thỏa thuận: 100.000-200.000đ/h

- Môi trường làm việc trẻ trung, năng động

- Được xem xét tuyển dụng thẳng vào công ty sau thực tập

- Thời gian làm việc: từ 17h30-19h Và 19h-20h30

Cách Thức Ứng Tuyển Tại HVCG Software

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin