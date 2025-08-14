Tuyển Giáo viên tiếng Anh HVCG Software làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giáo viên tiếng Anh Tại HVCG Software
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Bán thời gian
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân
Mô Tả Công Việc Giáo viên tiếng Anh Với Mức Lương Thỏa thuận
- Giảng dạy các tiết học trong trại hè.
- Giảng dạy theo sự sắp xếp/ phân công và theo lịch của các lớp.
- Có khả năng tổ chức những trò chơi bằng Tiếng Anh hoặc các trò chơi vận động.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Lưu ý: Tinh thần càng tích cực, nhiệt huyết, biết tạo không khí, vui vẻ là một lợi thế
Tại HVCG Software Thì Được Hưởng Những Gì
- Mức lương thỏa thuận: 100.000-200.000đ/h
- Môi trường làm việc trẻ trung, năng động
- Được xem xét tuyển dụng thẳng vào công ty sau thực tập
- Thời gian làm việc: từ 17h30-19h Và 19h-20h30
Cách Thức Ứng Tuyển Tại HVCG Software
