Tuyển Giáo viên tiếng Anh HVCG Software làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Giáo viên tiếng Anh HVCG Software làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

HVCG Software
Ngày đăng tuyển: 14/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 13/09/2025
HVCG Software

Giáo viên tiếng Anh

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giáo viên tiếng Anh Tại HVCG Software

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Bán thời gian
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Giáo viên tiếng Anh Với Mức Lương Thỏa thuận

- Giảng dạy các tiết học trong trại hè.
- Giảng dạy theo sự sắp xếp/ phân công và theo lịch của các lớp.
- Có khả năng tổ chức những trò chơi bằng Tiếng Anh hoặc các trò chơi vận động.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Lưu ý: Tinh thần càng tích cực, nhiệt huyết, biết tạo không khí, vui vẻ là một lợi thế

Tại HVCG Software Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương thỏa thuận: 100.000-200.000đ/h
- Môi trường làm việc trẻ trung, năng động
- Được xem xét tuyển dụng thẳng vào công ty sau thực tập
- Thời gian làm việc: từ 17h30-19h Và 19h-20h30

Cách Thức Ứng Tuyển Tại HVCG Software

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

HVCG Software

HVCG Software

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 170 Bùi Xương Trạch, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-giao-vien-tieng-anh-thu-nhap-thoa-thuan-ban-thoi-gian-tai-ha-noi-job367260
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC TNT
Tuyển Giáo viên tiếng Anh CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC TNT làm việc tại Quảng Ngãi thu nhập 7 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC TNT
Hạn nộp: 09/10/2025
Quảng Ngãi Còn 24 ngày để ứng tuyển 7 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC LÝ ĐẠI LỢI
Tuyển Giáo viên tiếng Anh CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC LÝ ĐẠI LỢI làm việc tại Hải Phòng thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC LÝ ĐẠI LỢI
Hạn nộp: 30/09/2025
Hải Phòng Còn 15 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần công nghệ giáo dục Tata
Tuyển Giáo viên tiếng Anh Công ty Cổ phần công nghệ giáo dục Tata làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 21 Triệu
Công ty Cổ phần công nghệ giáo dục Tata
Hạn nộp: 13/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 13 - 21 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN DREAM VIET EDUCATION
Tuyển Giáo viên tiếng Anh CÔNG TY CỔ PHẦN DREAM VIET EDUCATION làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN DREAM VIET EDUCATION
Hạn nộp: 14/09/2025
Hồ Chí Minh Đà Nẵng Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm HVCG Software
Tuyển Giáo viên tiếng Anh HVCG Software làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
HVCG Software
Hạn nộp: 13/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC QUỐC TẾ MIA
Tuyển Giáo viên tiếng Anh CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC QUỐC TẾ MIA làm việc tại Long An thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC QUỐC TẾ MIA
Hạn nộp: 13/09/2025
Long An Đã hết hạn 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm HVCG Software
Tuyển Giáo viên tiếng Anh HVCG Software làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
HVCG Software
Hạn nộp: 13/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm TRƯỜNG QUỐC TẾ BLUE RIDGE / BLUE RIDGE INTERNATIONAL SCHOOL (BRIS)
Tuyển Giáo viên tiếng Anh TRƯỜNG QUỐC TẾ BLUE RIDGE / BLUE RIDGE INTERNATIONAL SCHOOL (BRIS) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
TRƯỜNG QUỐC TẾ BLUE RIDGE / BLUE RIDGE INTERNATIONAL SCHOOL (BRIS)
Hạn nộp: 30/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 15 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Galaxy Education Joint Stock Company
Tuyển Giáo viên tiếng Anh Galaxy Education Joint Stock Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Galaxy Education Joint Stock Company
Hạn nộp: 11/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TIẾNG ANH EABAR
Tuyển Giáo viên tiếng Anh CÔNG TY TNHH TIẾNG ANH EABAR làm việc tại Đắk Lắk thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH TIẾNG ANH EABAR
Hạn nộp: 08/09/2025
Đắk Lắk Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên thủ kho CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 11 Triệu
CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM
Hạn nộp: 15/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 10 - 11 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Tuyển Nhân viên mua hàng Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu
Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Hạn nộp: 12/10/2025
Hà Nội Còn 27 ngày để ứng tuyển 9 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Tuyển Kế toán nội bộ CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu
CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA
Tuyển Sales Engineer CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA
Hạn nộp: 20/09/2025
Hà Nội Còn 5 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Edufit
Tuyển Biên phiên dịch Edufit làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 19 Triệu
Edufit
Hạn nộp: 09/10/2025
Hà Nội Còn 24 ngày để ứng tuyển 15 - 19 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm FPT Smart Cloud (FCI)
Tuyển Business Analyst FPT Smart Cloud (FCI) làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 45 Triệu
FPT Smart Cloud (FCI)
Hạn nộp: 03/10/2025
Hà Nội Còn 18 ngày để ứng tuyển 20 - 45 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu
Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby
Hạn nộp: 13/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ ĐÔNG HIỆP
Tuyển Giám đốc điều hành CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ ĐÔNG HIỆP làm việc tại Hải Dương thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ ĐÔNG HIỆP
Hạn nộp: 15/10/2025
Hải Dương Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Tuyển Kế toán trưởng Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Hạn nộp: 15/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ngân Hàng TNHH MTV Việt Nam Hiện Đại (Modern Bank of Vietnam - MBV)
Tuyển Quản lý/Trưởng phòng vận hành Ngân Hàng TNHH MTV Việt Nam Hiện Đại (Modern Bank of Vietnam - MBV) làm việc tại Hải Dương thu nhập Thỏa thuận
Ngân Hàng TNHH MTV Việt Nam Hiện Đại (Modern Bank of Vietnam - MBV)
Hạn nộp: 12/10/2025
Hải Dương Còn 27 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch
Tuyển Social Media Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch
Hạn nộp: 15/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TOSUDO
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TOSUDO làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TOSUDO
Hạn nộp: 15/10/2025
Bình Dương Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MINGLEI (VIỆT NAM)
Tuyển Trưởng phòng nhân sự CÔNG TY TNHH MINGLEI (VIỆT NAM) làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH MINGLEI (VIỆT NAM)
Hạn nộp: 14/10/2025
Đồng Nai Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H
Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H
Hạn nộp: 14/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ELECTRONIC TRIPOD VIỆT NAM (BIÊN HÒA)
Tuyển Trợ lý tiếng Trung CÔNG TY TNHH ELECTRONIC TRIPOD VIỆT NAM (BIÊN HÒA) làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH ELECTRONIC TRIPOD VIỆT NAM (BIÊN HÒA)
Hạn nộp: 13/10/2025
Đồng Nai Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC TNT
Tuyển Giáo viên tiếng Anh CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC TNT làm việc tại Quảng Ngãi thu nhập 7 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC TNT
Hạn nộp: 09/10/2025
Quảng Ngãi Còn 24 ngày để ứng tuyển 7 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC LÝ ĐẠI LỢI
Tuyển Giáo viên tiếng Anh CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC LÝ ĐẠI LỢI làm việc tại Hải Phòng thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC LÝ ĐẠI LỢI
Hạn nộp: 30/09/2025
Hải Phòng Còn 15 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần công nghệ giáo dục Tata
Tuyển Giáo viên tiếng Anh Công ty Cổ phần công nghệ giáo dục Tata làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 21 Triệu
Công ty Cổ phần công nghệ giáo dục Tata
Hạn nộp: 13/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 13 - 21 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN DREAM VIET EDUCATION
Tuyển Giáo viên tiếng Anh CÔNG TY CỔ PHẦN DREAM VIET EDUCATION làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN DREAM VIET EDUCATION
Hạn nộp: 14/09/2025
Hồ Chí Minh Đà Nẵng Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm HVCG Software
Tuyển Giáo viên tiếng Anh HVCG Software làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
HVCG Software
Hạn nộp: 13/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC QUỐC TẾ MIA
Tuyển Giáo viên tiếng Anh CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC QUỐC TẾ MIA làm việc tại Long An thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC QUỐC TẾ MIA
Hạn nộp: 13/09/2025
Long An Đã hết hạn 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm HVCG Software
Tuyển Giáo viên tiếng Anh HVCG Software làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
HVCG Software
Hạn nộp: 13/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm TRƯỜNG QUỐC TẾ BLUE RIDGE / BLUE RIDGE INTERNATIONAL SCHOOL (BRIS)
Tuyển Giáo viên tiếng Anh TRƯỜNG QUỐC TẾ BLUE RIDGE / BLUE RIDGE INTERNATIONAL SCHOOL (BRIS) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
TRƯỜNG QUỐC TẾ BLUE RIDGE / BLUE RIDGE INTERNATIONAL SCHOOL (BRIS)
Hạn nộp: 30/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 15 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Galaxy Education Joint Stock Company
Tuyển Giáo viên tiếng Anh Galaxy Education Joint Stock Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Galaxy Education Joint Stock Company
Hạn nộp: 11/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TIẾNG ANH EABAR
Tuyển Giáo viên tiếng Anh CÔNG TY TNHH TIẾNG ANH EABAR làm việc tại Đắk Lắk thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH TIẾNG ANH EABAR
Hạn nộp: 08/09/2025
Đắk Lắk Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Giáo viên tiếng Anh HỆ THỐNG ANH NGỮ AMES ENGLISH làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu HỆ THỐNG ANH NGỮ AMES ENGLISH
8 - 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Giáo viên tiếng Anh CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO MAY SCHOOL làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 10 Triệu CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO MAY SCHOOL
7 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Giáo viên tiếng Anh CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC TOÀN CẦU AVADA làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 16 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC TOÀN CẦU AVADA
12 - 16 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Giáo viên tiếng Anh CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO ENGLISH AMOM làm việc tại Hà Nội thu nhập 14 - 34 Triệu CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO ENGLISH AMOM
14 - 34 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Giáo viên tiếng Anh Công ty Cổ phần Giáo dục & Đào tạo IMAP Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu Công ty Cổ phần Giáo dục & Đào tạo IMAP Việt Nam
15 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Giáo viên tiếng Anh CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ GIÁO DỤC QUỐC ĐỈNH làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ GIÁO DỤC QUỐC ĐỈNH
9 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Giáo viên tiếng Anh CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC TMC làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC TMC
10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Giáo viên tiếng Anh CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC TRÍ ĐỨC làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 20 Triệu CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC TRÍ ĐỨC
12 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Giáo viên tiếng Anh Công Ty Phát Triển Công Nghệ Giáo Dục Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu Công Ty Phát Triển Công Nghệ Giáo Dục Việt Nam
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Giáo viên tiếng Anh CÔNG TY TNHH AZ MỸ VIỆT làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 25 Triệu CÔNG TY TNHH AZ MỸ VIỆT
12 - 25 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Giáo viên tiếng Anh CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ZELDA làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 20 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ZELDA
18 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Giáo viên tiếng Anh Công ty TNHH Aladin English làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty TNHH Aladin English
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Giáo viên tiếng Anh Công ty TNHH DBAY EXCHANGE làm việc tại Hà Nội thu nhập 5 - 10 Triệu Công ty TNHH DBAY EXCHANGE
5 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Giáo viên tiếng Anh Công ty cổ phần tư vấn đánh giá và phát triển giáo dục Edutalk làm việc tại Hà Nội thu nhập 5 - 9 Triệu Công ty cổ phần tư vấn đánh giá và phát triển giáo dục Edutalk
5 - 9 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Giáo viên tiếng Anh CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MINH BẢO làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MINH BẢO
8 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Giáo viên tiếng Anh CÔNG TY TNHH PAS EDUCATION làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 20 Triệu CÔNG TY TNHH PAS EDUCATION
12 - 20 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Giáo viên tiếng Anh Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Giáo Dục Eseed làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 20 Triệu Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Giáo Dục Eseed
9 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Giáo viên tiếng Anh Công Ty Cổ Phần ATEN làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 10 Triệu Công Ty Cổ Phần ATEN
Trên 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Giáo viên tiếng Anh Công Ty Phát Triển Công Nghệ Giáo Dục Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 18 Triệu Công Ty Phát Triển Công Nghệ Giáo Dục Việt Nam
10 - 18 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Giáo viên tiếng Anh TRƯỜNG MẦM NON NHỮNG NGÓN TAY BAY (FLYING FINGERS SCHOOL) làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 16 Triệu TRƯỜNG MẦM NON NHỮNG NGÓN TAY BAY (FLYING FINGERS SCHOOL)
12 - 16 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Giáo viên tiếng Anh Công ty TNHH phát triển giáo dục HA làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 10 - 30 Triệu Công ty TNHH phát triển giáo dục HA
10 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Giáo viên tiếng Anh CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THU HÀ ACADEMY làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 14 Triệu CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THU HÀ ACADEMY
10 - 14 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Giáo viên tiếng Anh Trường Mầm Non Thăng Long Academy làm việc tại Hà Nội thu nhập 360 - 520 USD Trường Mầm Non Thăng Long Academy
360 - 520 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Giáo viên tiếng Anh Công ty TNHH Etop Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 13 Triệu Công ty TNHH Etop Việt Nam
10 - 13 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Giáo viên tiếng Anh CÔNG TY TNHH VISION MENTORS làm việc tại Hà Nội thu nhập 11 - 20 Triệu CÔNG TY TNHH VISION MENTORS
11 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Giáo viên tiếng Anh CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ - PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC B.R.E.N.D.O.N làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ - PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC B.R.E.N.D.O.N
15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Giáo viên tiếng Anh CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ GIÁO DỤC QUỐC TẾ SEC làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 40 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ GIÁO DỤC QUỐC TẾ SEC
20 - 40 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Giáo viên tiếng Anh HỆ THỐNG ANH NGỮ AMES ENGLISH làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 13 Triệu HỆ THỐNG ANH NGỮ AMES ENGLISH
8 - 13 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Giáo viên tiếng Anh CÔNG TY TNHH BUDDING BEAN VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 8 Triệu CÔNG TY TNHH BUDDING BEAN VIỆT NAM
3 - 8 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Giáo viên tiếng Anh Trường Mầm Non Thăng Long Academy làm việc tại Hà Nội thu nhập 360 - 520 USD Trường Mầm Non Thăng Long Academy
360 - 520 USD Chưa có kinh nghiệm