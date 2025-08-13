Tuyển Giáo viên tiếng Anh Galaxy Education Joint Stock Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Galaxy Education Joint Stock Company
Ngày đăng tuyển: 13/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 11/09/2025
Galaxy Education Joint Stock Company

Giáo viên tiếng Anh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giáo viên tiếng Anh Tại Galaxy Education Joint Stock Company

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Bán thời gian
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
10 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 3, Tòa nhà 25T2 Nguyễn Thị Thập, Trung Hòa,, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Giáo viên tiếng Anh Với Mức Lương Thỏa thuận

Galaxy Education là công ty thành viên của Tập đoàn Galaxy Entertainment & Education – Nền tảng Giải trí và Giáo dục hàng đầu tại Việt Nam.
Hiện tại, Galaxy Education đang sở hữu các thương hiệu sản phẩm đứng đầu về giáo dục kỹ thuật như ICAN, HOCMAI và FUNIX và đang tích cực mở rộng sang các nhóm sản phẩm khác.
Galaxy Education đang tìm kiếm đồng đội vị trí Giáo viên tiếng Anh (IELTS) cho các khóa học IELTS trực tuyến của công ty
Tham gia giảng dạy buổi học IELTS (Reading và Writing) hoặc (Listening và Speaking) trực tuyến cho học viên có trình độ Beginner - 6.5+ hàng tuần xuyên suốt khóa học (Ca học kéo dài 90 phút);
Số lượng học sinh trong mỗi buổi học: Tối đa 8 học sinh;
Giáo trình, slides được cung cấp sẵn cho GV, giảng dạy qua nền tảng Classin;
Lịch làm việc linh hoạt theo các khung giờ: 18:45-22:00 (các tối trong tuần) và cả ngày (T7, CN);
Giáo viên đăng ký tối thiểu 6 ca/tuần.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm giảng dạy tiếng Anh từ 1 năm, ưu tiên có kinh nghiệm giảng dạy IELTS.
Có tác phong chuyên nghiệp theo chuẩn mực nhà giáo;
Có chứng chỉ IELTS Overall 7.5 trở lên, ưu tiên ứng viên có Speaking đạt tối thiểu 7.0

Tại Galaxy Education Joint Stock Company Thì Được Hưởng Những Gì

Mức thu nhập từ 240.000 VND đến 460.000 VND/ giờ dạy kèm bài giảng và thưởng hiệu quả công việc theo tháng;
Được hỗ trợ giáo trình, slides từ bộ phận quản lý học liệu của công ty;
Được hỗ trợ nền tảng giảng dạy trực tuyến Classin;
Lịch làm việc linh hoạt theo các khung giờ: 18:45-22:00 (các tối trong tuần) và cả ngày (T7, CN).

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Galaxy Education Joint Stock Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Galaxy Education Joint Stock Company

Galaxy Education Joint Stock Company

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: The Galleria Metro 6 - 59C Xa Lo Ha Noi, Thao Dien Ward, District 2, Ho Chi Minh City

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

