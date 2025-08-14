Tuyển Giáo viên tiếng Anh CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC QUỐC TẾ MIA làm việc tại Long An thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Long An: MIA Language Centre - 400 Đường Hùng Vương, Phường 3, Tân An, Thành phố Tân An

Mô Tả Công Việc Giáo viên tiếng Anh Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

- Đứng lớp giảng dạy, luyện thi IELTS cho lớp quy mô từ 10 - 15 học viên theo giáo trình và lộ trình có sẵn: level 3.0+ đến 7.5+.

- Chấm, sửa bài Speaking và Writing.

- Hỗ trợ cho học viên để đảm bảo tỷ lệ đạt chuẩn đầu ra.

- Thực hiện kiểm tra thường xuyên và định kỳ, đánh giá năng lực của học viên trong suốt quá trình học.

- Cộng tác với đồng nghiệp trong việc phát triển giáo án, chia sẻ kinh nghiệm giảng dạy và hỗ trợ nhau trong công việc.

- Tham gia các sự kiện, hoạt động ngoại khóa, cuộc thi tiếng Anh do Trung tâm tổ chức.

- Thực hiện các công việc khác theo sự chỉ đạo của Ban giám đốc.

- Nam/Nữ từ 22 tuổi, sức khỏe tốt.

- Có bằng IELTS 7.5 trở lên.

- Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Sư phạm tiếng Anh hoặc Ngôn ngữ Anh và có chứng chỉ giảng dạy (TKT, TESOL, TESL, TEFL… ).

- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm giảng dạy IELTS từ 6 tháng trở lên.

- Tinh thần trách nhiệm cao, yêu thích giảng dạy và có thái độ làm việc chuyên nghiệp.

Tại CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC QUỐC TẾ MIA Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương thỏa thuận theo năng lực từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng/tháng.

- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, đạt chuẩn quốc tế.

- Cơ sở vật chất và trang thiết bị giảng dạy hiện đại.

- Thưởng các ngày lễ tết trong năm.

- Thưởng theo hiệu quả làm việc.

- Được trang bị công cụ làm việc theo chính sách của công ty.

- Tham gia đầy đủ các chế độ bảo hiểm như BHXH, BHYT.

- Nghỉ phép năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC QUỐC TẾ MIA

