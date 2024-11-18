Tuyển Hành Chính Nhân Sự thu nhập 11 - 13 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

Mức lương 11 - 13 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 831 Trường Chinh, Phường Tây Thạnh, Quận Tân Phú, Tp. Hồ Chí Minh, Tân Phú

Các công việc phát sinh hàng ngày tại đại lý theo yêu cầu của BGĐ Đại lý và BTGĐ Khối ô tô.

Trình độ học vấn: Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên, Hành chính, Quản trị kinh doanh, Quản trị nhân sự

Kính nghiệm: từ 03 năm kinh nghiệm vị trí nhân viên HCNS

Kinh nghiệm mạnh tuyển dụng

Thu nhập thỏa thuận: 11 triệu – 13 triệu/tháng

- Tham gia BHXH, HĐLĐ, phúc lợi chung theo quy định pháp luật

- Du lịch, thể thao văn nghệ, phép năm, thưởng các ngày Lễ Tết,

- Lương tháng 13 + thưởng hiệu quả kinh doanh, thưởng thành tích cá nhân xuất sắc (nếu có).

