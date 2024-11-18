Tuyển Hành Chính Nhân Sự thu nhập 11 - 13 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ TRƯỜNG CHINH
Ngày đăng tuyển: 18/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 19/12/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ TRƯỜNG CHINH

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ TRƯỜNG CHINH

Mức lương
11 - 13 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 831 Trường Chinh, Phường Tây Thạnh, Quận Tân Phú, Tp. Hồ Chí Minh, Tân Phú

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 11 - 13 Triệu

Các công việc phát sinh hàng ngày tại đại lý theo yêu cầu của BGĐ Đại lý và BTGĐ Khối ô tô.

Với Mức Lương 11 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ học vấn: Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên, Hành chính, Quản trị kinh doanh, Quản trị nhân sự
:
Kính nghiệm: từ 03 năm kinh nghiệm vị trí nhân viên HCNS
Kinh nghiệm mạnh tuyển dụng

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ TRƯỜNG CHINH Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập thỏa thuận: 11 triệu – 13 triệu/tháng
- Tham gia BHXH, HĐLĐ, phúc lợi chung theo quy định pháp luật
- Du lịch, thể thao văn nghệ, phép năm, thưởng các ngày Lễ Tết,
- Lương tháng 13 + thưởng hiệu quả kinh doanh, thưởng thành tích cá nhân xuất sắc (nếu có).

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ TRƯỜNG CHINH

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ TRƯỜNG CHINH

CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ TRƯỜNG CHINH

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 831 Trường Chinh, Phường Tây Thạnh, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

