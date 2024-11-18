Tuyển Hành Chính Nhân Sự thu nhập 11 - 13 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ TRƯỜNG CHINH
Mức lương
11 - 13 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 831 Trường Chinh, Phường Tây Thạnh, Quận Tân Phú, Tp. Hồ Chí Minh, Tân Phú
Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 11 - 13 Triệu
Các công việc phát sinh hàng ngày tại đại lý theo yêu cầu của BGĐ Đại lý và BTGĐ Khối ô tô.
Với Mức Lương 11 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Trình độ học vấn: Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên, Hành chính, Quản trị kinh doanh, Quản trị nhân sự
:
Kính nghiệm: từ 03 năm kinh nghiệm vị trí nhân viên HCNS
Kinh nghiệm mạnh tuyển dụng
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ TRƯỜNG CHINH Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập thỏa thuận: 11 triệu – 13 triệu/tháng
- Tham gia BHXH, HĐLĐ, phúc lợi chung theo quy định pháp luật
- Du lịch, thể thao văn nghệ, phép năm, thưởng các ngày Lễ Tết,
- Lương tháng 13 + thưởng hiệu quả kinh doanh, thưởng thành tích cá nhân xuất sắc (nếu có).
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ TRƯỜNG CHINH
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
