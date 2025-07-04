Tuyển IT Helpdesk CÔNG TY CỔ PHẦN MẮT BÃO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 11 - 13 Triệu

Mức lương 11 - 13 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Tòa nhà 12A, Núi Thành, Tân Bình, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc IT Helpdesk Với Mức Lương 11 - 13 Triệu

Quản lý và giám sát hệ thống máy tính, hệ thống mạng công ty hoạt động hiệu quả.

Am hiểu, sử dụng, cấu hình thành thạo và quản lý sản phẩm Microsoft 365.

Quản lý Server, hệ thống mạng, sự cố máy tính.

Hỗ trợ quản lý các thiết bị công nghệ thông tin và công nghệ của công ty.

Lên kế hoạch bảo trì, nâng cấp hệ thống, thiết bị định kỳ.

Đề xuất các phương án bảo trì, nâng cấp hệ thống, thay đổi dịch vụ theo yêu cầu phát triển của công ty.

Hỗ trợ, tư vấn HR bảo trì, thay thế tài sản thiết bị văn phòng.

Thực hiện một số công việc theo yêu cầu Trưởng phòng và Ban Giám đốc.

Với Mức Lương 11 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm quản trị hệ thống mạng, Server, Firewall, Cloud phone.

Có kinh nghiệm sử dụng qua thiết bị mạng (Cisco, Mikrotik, Unifi, DELL, HP, Fortigate....)

Có trách nhiệm với công việc, làm việc nghiêm túc, nhanh nhẹn, nhiệt tình.

Giao tiếp và truyền đạt thông tin tốt

Độc lập trong công việc

Thành thạo Tiếng Anh là 1 lợi thế.

Ưu tiên có đã từng được đào tạo qua các khóa: CCNA, MCSA.

Ứng viên đã từng hỗ trợ qua hơn 100 user là một lợi thế.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN MẮT BÃO Thì Được Hưởng Những Gì

Lương từ 11.000.000 - 13.000.000

Được hưởng đầy đủ các quyền lợi về BHXH, BHYT theo luật lao động, và Bảo hiểm Tai nạn 24/7

Thưởng lễ tết, du lịch nghỉ mát hàng năm, trải nghiệm nội bộ

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, ổn định, thân thiện và năng động

Được xem xét đánh giá năng lực. Lương tháng 13 và xét tăng lương 6 tháng/lần.

Cơ hội phát triển cao trong nghề nghiệp, phát triển khả năng của bản thân

Các hoạt động tập thể: CLB Thể thao, Team Building...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN MẮT BÃO

