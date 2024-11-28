Tuyển HR General thu nhập 7 - 8 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

Mức lương 7 - 8 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 2 Núi Trúc, Ba Đình, Hà Nội, Ba Đình, Quận Ba Đình

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 7 - 8 Triệu

1. Tuyển dụng (30%)

- Tuyển dụng các vị trí Sales, CSO, Trợ Giảng cho trung tâm (bao gồm đăng tuyển, sàng lọc hồ sơ, sắp xếp phỏng vấn, và tổ chức các buổi phỏng vấn.)

- Xây dựng thương hiệu tuyển dụng

- Đón nhân viên nhận việc và đào tạo hội nhập cho nhân viên mới

2. C&B (50%)

- Quản lý hồ sơ nhân viên và dữ liệu nhân sự

- Tính toán và xử lý lương cho nhân viên

- Quản lý các chế độ phúc lợi như bảo hiểm, nghỉ phép, và các chính sách hỗ trợ nhân viên.

3. Admin (20%)

- Những yêu cầu khác từ line manager

Với Mức Lương 7 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp các trường Đại học /Cao đẳng

- Có 6 tháng kinh nghiệm HR General, có kinh nghiệm trong lĩnh vực giáo dục là một lợi thế

- Có tiếng Anh là một lợi thế

- Cẩn thận, trung thực, nhiệt tình, sáng tạo và trách nhiệm cao trong công việc.

- Có tinh thần cầu tiến, học hỏi.

- Chịu được áp lực công việc tốt.

Tại I CAN READ HANOI Thì Được Hưởng Những Gì

Tham gia BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo luật, nghỉ 12 ngày phép/năm.

Thời gian làm việc 5 ngày/ tuần - nghỉ tối thiểu 8 ngày/tháng - LUÔN NÓI KHÔNG VỚI OVERTIME.

Môi trường làm việc quốc tế, được học hỏi, giao tiếp với các bạn trẻ năng động, chuyên nghiệp từ US, UK.

Tham gia nhiều sự kiện của công ty (Team Building, Christmas Party, Year End Party, ...).

Các khóa Training, Workshop nâng cao nghiệp vụ thường xuyên.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại I CAN READ HANOI

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin