Tuyển HR Intern thu nhập Tới 2 triệu Thực tập tại Hà Nội

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa TTC, 19 Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc

Tham gia vào quá trình tuyển dụng: từ tìm nguồn ứng viên sàng lọc, tuyển chọn đến onboarding.

Hỗ trợ phòng nhân sự trong tất cả các hoạt động của quá trình tuyển dụng và hoạt động hành chính nhân sự như: Lưu trữ thông tin ứng viên, đăng job, liên hệ UV, lưu trữ giấy tờ...

Tham gia các hoạt động nhân sự khác như: xây dựng thương hiệu tuyển dụng, đào tạo nội bộ, tổ chức các sự kiện nội bộ ...

Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Trưởng bộ phận

Yêu Cầu Công Việc

Sinh viên năm thứ 3 hoặc 4.

Có định hướng trong lĩnh vực nhân sự.

Đam mê con người, dịch vụ.

Thân thiện, kiên nhẫn, chủ động, có tổ chức và trách nhiệm cao.

Thái độ tích cực, năng động và ham học hỏi

Quyền Lợi

Trợ cấp thực tập hàng tháng: 2.000.000 VND.

Được đào tạo và phát triển mọi kỹ năng trong lĩnh vực nhân sự.

Làm việc trong môi trường năng động, cởi mở, dân chủ, ''bật sếp mà vẫn vui vẻ''

Tham gia các hoạt động teambuilding, sự kiện năm siêu vui và "lầy lội": phượt, leo núi, nghỉ mát, hội nghị Diên Hồng, sinh nhật công ty, sport day, online teambuilding (Hack COMIT's Tours, Happy Virus...)

Thời gian làm việc từ thứ 2 đến thứ 6 (nghỉ thứ 7, chủ nhật).

Cách Thức Ứng Tuyển

