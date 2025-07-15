Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY TNHH DMR VINA làm việc tại Hà Nam thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Hà Nam: Đường D1, Khu E, KCN Hoà Mạc, Thị Xã Duy Tiên, Duy Tiên, Huyện Duy Tiên

Mô Tả Công Việc Kế toán trưởng Với Mức Lương Thỏa thuận

- Theo dõi, kiểm tra và ghi chép các chứng từ kế toán phát sinh

- Giảm sát công nợ, thu chi và lưu trữ chứng từ

- Phối hợp với các phòng ban để đảm bảo tiến độ công việc

- Quản lý, đào tạo đội ngũ kế toán viên.

- Phụ trách mảng hoàn thuế

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1. Dưới 35 tuổi, có 2 năm kinh nghiệm

2. Có chứng chỉ kế toán trưởng, sử dụng thành thạo phần mềm kế toán (Misa, Fast, Bravo,...)

3. Có kinh nghiệm hoàn thuế GTGT hàng xuất khẩu

4.Ưu tiên có kinh nghiệm kế toán doanh nghiệp FDI, doanh nghiệp sản xuất, có thể sử dụng tiếng Anh/ tiếng Hàn trong công việc.

Tại CÔNG TY TNHH DMR VINA Thì Được Hưởng Những Gì

- Hưởng đầy đủ chế độ BHXH, BHYT theo quy định.

- Thưởng theo hiệu quả công việc

- Môi trường làm việc trẻ, năng động, cơ hội phát triển và thăng tiến rõ ràng.

- Hỗ trợ ăn trưa

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DMR VINA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin