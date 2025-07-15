Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY TNHH DMR VINA làm việc tại Hà Nam thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán trưởng Tại CÔNG TY TNHH DMR VINA
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Trưởng nhóm
Địa điểm làm việc
- Hà Nam: Đường D1, Khu E, KCN Hoà Mạc, Thị Xã Duy Tiên, Duy Tiên, Huyện Duy Tiên
Mô Tả Công Việc Kế toán trưởng Với Mức Lương Thỏa thuận
- Theo dõi, kiểm tra và ghi chép các chứng từ kế toán phát sinh
- Giảm sát công nợ, thu chi và lưu trữ chứng từ
- Phối hợp với các phòng ban để đảm bảo tiến độ công việc
- Quản lý, đào tạo đội ngũ kế toán viên.
- Phụ trách mảng hoàn thuế
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
1. Dưới 35 tuổi, có 2 năm kinh nghiệm
2. Có chứng chỉ kế toán trưởng, sử dụng thành thạo phần mềm kế toán (Misa, Fast, Bravo,...)
3. Có kinh nghiệm hoàn thuế GTGT hàng xuất khẩu
4.Ưu tiên có kinh nghiệm kế toán doanh nghiệp FDI, doanh nghiệp sản xuất, có thể sử dụng tiếng Anh/ tiếng Hàn trong công việc.
Tại CÔNG TY TNHH DMR VINA Thì Được Hưởng Những Gì
- Hưởng đầy đủ chế độ BHXH, BHYT theo quy định.
- Thưởng theo hiệu quả công việc
- Môi trường làm việc trẻ, năng động, cơ hội phát triển và thăng tiến rõ ràng.
- Hỗ trợ ăn trưa
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DMR VINA
