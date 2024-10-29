Tuyển Kế hoạch sản xuất CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VINATECH VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Tuyển Kế hoạch sản xuất CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VINATECH VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VINATECH VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 29/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 16/11/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VINATECH VIỆT NAM

Kế hoạch sản xuất

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế hoạch sản xuất Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VINATECH VIỆT NAM

Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: KCN Mông Hoá (qua chợ Bãi Nai), Kỳ Sơn

Mô Tả Công Việc Kế hoạch sản xuất Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VINATECH VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VINATECH VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VINATECH VIỆT NAM

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VINATECH VIỆT NAM

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Số 23- D, khu nhà ở thấp tầng ô đất A10, khu đô thị Nam Trung Yên, Phường Yên Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

