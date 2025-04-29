Tuyển Trợ lý kinh doanh TNHH Bảo Hiểm Nhân Thọ Cathay - Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 1812 - 1814 Võ Văn Kiệt, Phường An Lạc, Bình Tân, Quận Bình Tân

Mô Tả Công Việc Trợ lý kinh doanh Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Hỗ trợ Trưởng phòng/Đội ngũ kinh doanh trong việc tìm kiếm, theo dõi và thống kê số liệu kinh doanh.

Tổng hợp báo cáo : doanh thu, số lượng hợp đồng, tỷ lệ tái tục, hiệu suất

Thực hiện các công việc hành chính, tuyển dụng và hỗ trợ khác theo yêu cầu của quản lý.

Theo dõi cập nhật dữ liệu khách hàng trên hệ thống (CRM, phần mềm nội bộ).

Soạn thảo báo giá, hợp đồng, các văn bản kinh doanh liên quan.

Theo dõi và thúc đẩy các chương trình kinh doanh theo sự chỉ đạo của Quản Lý.

Tốt nghiệp THPT trở lên

Tuổi từ 20-45 tuổi

Có kinh nghiệm là 1 lợi thế, không có sẽ được đào tạo.

Kỹ năng giao tiếp, tổ chức công việc tốt, cẩn thận, tỉ mỉ.

Khả năng làm việc nhóm, hỗ trợ đồng nghiệp.

Chịu được áp lực công việc, có trách nhiệm và tinh thần học hỏi.

Tinh thần trách nhiệm, cẩn thận, chủ động trong công việc.

Tại TNHH Bảo Hiểm Nhân Thọ Cathay - Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thưởng từ 10.000.000 – 15.000.000

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, được đào tạo bài bản về nghiệp vụ và kỹ năng.

Lộ trình phát triển rõ ràng: có cơ hội thăng tiến lên Trưởng phòng / Quản lý cấp cao sau 4 tháng

Chương trình du lịch hàng năm trong và ngoài nước.

Thời gian làm việc từ 8h15 - 17h30, Thứ Hai đến Thứ Sáu, nghỉ Thứ 7 - Chủ Nhật và các ngày lễ theo lịch Nhà Nước

Cách Thức Ứng Tuyển Tại TNHH Bảo Hiểm Nhân Thọ Cathay - Việt Nam

