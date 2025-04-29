Tuyển Trợ lý kinh doanh TNHH Bảo Hiểm Nhân Thọ Cathay - Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trợ lý kinh doanh Tại TNHH Bảo Hiểm Nhân Thọ Cathay - Việt Nam
- Hồ Chí Minh: 1812
- 1814 Võ Văn Kiệt, Phường An Lạc, Bình Tân, Quận Bình Tân
Mô Tả Công Việc Trợ lý kinh doanh Với Mức Lương 10 - 15 Triệu
Hỗ trợ Trưởng phòng/Đội ngũ kinh doanh trong việc tìm kiếm, theo dõi và thống kê số liệu kinh doanh.
Tổng hợp báo cáo : doanh thu, số lượng hợp đồng, tỷ lệ tái tục, hiệu suất
Thực hiện các công việc hành chính, tuyển dụng và hỗ trợ khác theo yêu cầu của quản lý.
Theo dõi cập nhật dữ liệu khách hàng trên hệ thống (CRM, phần mềm nội bộ).
Soạn thảo báo giá, hợp đồng, các văn bản kinh doanh liên quan.
Theo dõi và thúc đẩy các chương trình kinh doanh theo sự chỉ đạo của Quản Lý.
Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tuổi từ 20-45 tuổi
Có kinh nghiệm là 1 lợi thế, không có sẽ được đào tạo.
Kỹ năng giao tiếp, tổ chức công việc tốt, cẩn thận, tỉ mỉ.
Khả năng làm việc nhóm, hỗ trợ đồng nghiệp.
Chịu được áp lực công việc, có trách nhiệm và tinh thần học hỏi.
Tinh thần trách nhiệm, cẩn thận, chủ động trong công việc.
Tại TNHH Bảo Hiểm Nhân Thọ Cathay - Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, được đào tạo bài bản về nghiệp vụ và kỹ năng.
Lộ trình phát triển rõ ràng: có cơ hội thăng tiến lên Trưởng phòng / Quản lý cấp cao sau 4 tháng
Chương trình du lịch hàng năm trong và ngoài nước.
Thời gian làm việc từ 8h15 - 17h30, Thứ Hai đến Thứ Sáu, nghỉ Thứ 7 - Chủ Nhật và các ngày lễ theo lịch Nhà Nước
Cách Thức Ứng Tuyển Tại TNHH Bảo Hiểm Nhân Thọ Cathay - Việt Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
