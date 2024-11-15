Tuyển Kế toán Công Ty Thiên Duyên làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 13 Triệu

Mức lương 10 - 13 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 100/32 Thiên Phước, Phường 09, Q.Tân Bình, TP.HCM, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Kế toán Với Mức Lương 10 - 13 Triệu

Nhập hàng hóa về kho lên phần mềm theo danh sách.

In các thẻ kho dán lên thùng hàng.

Một số công việc hỗ trợ khác theo chỉ đạo của cấp trên.

Với Mức Lương 10 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Độ tuổi : Sn 1997-2002

Có kinh nghiệm làm kho là ưu thế.

Chịu khó tìm hiểu công việc, trung thực , siêng năng.

Tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng. Biết sử dụng máy vi tính, Word, Excel.

Tại Công Ty Thiên Duyên Thì Được Hưởng Những Gì

Nghỉ Lễ/Tết theo quy định Nhà nước.

Thưởng Tết tháng 13 , 14 nếu có đóng góp xuất sắc cho Công ty

Phụ cấp ốm đau , hiếu hỉ.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Thiên Duyên

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.