Tuyển Kế toán Công Ty Thiên Duyên làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 13 Triệu

Công Ty Thiên Duyên
Ngày đăng tuyển: 15/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 19/12/2024
Công Ty Thiên Duyên

Kế toán

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán Tại Công Ty Thiên Duyên

Mức lương
10 - 13 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- 100/32 Thiên Phước, Phường 09, Q.Tân Bình, TP.HCM, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Kế toán Với Mức Lương 10 - 13 Triệu

Nhập hàng hóa về kho lên phần mềm theo danh sách.
In các thẻ kho dán lên thùng hàng.
Một số công việc hỗ trợ khác theo chỉ đạo của cấp trên.

Với Mức Lương 10 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Độ tuổi : Sn 1997-2002
Có kinh nghiệm làm kho là ưu thế.
Chịu khó tìm hiểu công việc, trung thực , siêng năng.
Tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng. Biết sử dụng máy vi tính, Word, Excel.

Tại Công Ty Thiên Duyên Thì Được Hưởng Những Gì

Nghỉ Lễ/Tết theo quy định Nhà nước.
Thưởng Tết tháng 13 , 14 nếu có đóng góp xuất sắc cho Công ty
Phụ cấp ốm đau , hiếu hỉ.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Thiên Duyên

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Thiên Duyên

Công Ty Thiên Duyên

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

