Tuyển Kế toán trưởng Công ty cổ phần đầu tư tài chính và an ninh công nghệ IFT làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 190 Sài Đồng, Long Biên, Quận Long Biên

- Lập báo cáo trình Ban TGĐ Công ty, Giám đốc Tài chính, Ban Kiểm soát và HĐQT Công ty

- Quản lý và điều hành phòng Kế toán, đào tạo và hướng dẫn nhân viên thành thạo các công việc phần hành

- Kiểm tra , rà soát kế hoạch ngân sách và phương án sử dụng nguồn vốn

- Kiểm tra, soát xét chứng từ kế toán liên quan đến hoạt động thu chi của Công ty đảm bảo theo đúng quy định hiện hành

- Xây dựng giá thành cho từng công trình.

- Xây dựng các quy trình nghiệp vụ kế toán nhằm kiểm soát chi phí hoạt động, chi phí đầu tư mua sắm TSCĐ, chi phí đầu tư XDCB đảm bảo chặt chẽ hiệu quả

- Kiểm tra hồ sơ kê khai thuế hàng tháng, báo cáo tài chính theo quy định hồ sơ quyết toán thuế năm, báo cáo tài chính theo quy định hiện hành gửi các cơ quan chức năng

- Lập báo cáo quản trị định kì theo tuần, tháng, quý kịp thời cho Ban TGĐ để phục vụ cho các quyết định quản lý hiệu quả.

- Triển khai các công việc khác do Quản lý trực tiếp phân công phù hợp với chuyên môn

- Giải trình số liệu và cung cấp hồ sơ, số liệu cho cơ quan thuế, kiểm toán, thanh tra kiểm tra theo yêu cầu của phụ trách phòng TC-KT

- Cập nhật thưởng xuyên và phổ biến kịp thời các quy định mới về chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán, pháp luật thuế đến các kế toán viên

- Công việc khác theo sự phân công của Quản lý trực tiếp

Tốt nghiệp đại học các trường đào tạo chuyên ngành kế toán, kiểm toán, tài chính, kinh tế và các chuyên ngành có liên quan

Sử dụng tốt Office và các phần mềm kế toán BRAVO, FAST và MISA

Có kinh nghiệm tối thiểu 5 năm làm Kế toán Trưởng và có kinh nghiệm làm kế toán tại các công ty Bất động sản, Xây dựng và Chủ đầu tư.

Chăm chỉ, thật thà, ham học hỏi, chủ động công việc.

Khả năng tổ chức và kiểm soát công việc

Có khả năng chịu áp lực cao

Mức lương hấp dẫn : tùy thuộc vào năng lực thực tế

Chế độ nâng lương linh hoạt; thưởng và các chế độ phúc lợi khác theo quy định của Công ty.

Được làm việc trong môi trường thân thiện, năng động, cầu tiến, đảm bảo đầy đủ các trang thiết bị, vật dụng… phục vụ tốt nhất cho công việc.

Được đào tạo, nâng cao về chuyên môn, kỹ năng nghiệp vụ và các kỹ năng mềm khác.

Các chế độ: BHXH, BHYT, BHTN theo luật định.

Nghỉ mát hàng năm cùng Công ty

