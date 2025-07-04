Tuyển Kế toán thuế CÔNG TY CỔ PHẦN VINBAR làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Số 10 Đường số 1, Cư Xá Đô Thành, Phường 4,, Quận 3, Quận 3

Hạch toán các nghiệp vụ kế toán liên quan đến thuế (GTGT, TNCN, TNDN, lệ phí môn bài, v.v.)

Lập và nộp các báo cáo thuế định kỳ theo quy định (tháng, quý, năm) trên hệ thống thuế điện tử,

Theo dõi, kiểm tra hóa đơn đầu vào, đầu ra, đảm bảo tính hợp lệ, hợp pháp và hợp lý theo quy định của pháp luật về thuế.

Cập nhật thường xuyên các chính sách thuế mới, phân tích và đánh giá ảnh hưởng đến doanh nghiệp.

Làm việc và giải trình với cơ quan thuế khi có thanh tra, kiểm tra.

Hỗ trợ kiểm tra, đối chiếu số liệu giữa báo cáo thuế và sổ sách kế toán nội bộ.

Thực hiện các thủ tục hoàn thuế, quyết toán thuế nếu có.

Phối hợp với các bộ phận liên quan để đảm bảo công tác thuế diễn ra chính xác và đúng tiến độ.

Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.

Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học chuyên ngành Kế toán, Tài chính, Kiểm toán hoặc các ngành liên quan.

Có tối thiểu 3 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương, ưu tiên đã làm việc với cơ quan thuế.

Nắm vững kiến thức về các luật thuế hiện hành tại Việt Nam.

Thành thạo phần mềm kế toán (MISA,Kiot…) và các công cụ văn phòng (Excel, Word).

Cẩn thận, trung thực, có tinh thần trách nhiệm cao.

Mức lương: Thỏa thuận theo năng lực

Được hưởng đầy đủ chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo luật.

Thưởng lễ, Tết, lương tháng 13, cuối năm.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, cơ hội phát triển nghề nghiệp rõ ràng.

Phúc lợi cơm trưa và nước uống hàng ngày cho CBNV.

