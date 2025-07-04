Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Asama VN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: BE1 Khu Beverly - Vinhomes Grand Park, Thủ Đức, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương Thỏa thuận

• Thực hiện việc luân chuyển các giấy tờ theo đúng trình tự.

• Theo dõi công nợ của khách hàng, nhà cung cấp.

• Hạch toán các nghiệp vụ phát sinh hàng ngày.

• Kiểm tra các chứng từ phát sinh : phiếu nhập kho, chứng từ bán hàng, chi phí, lệnh sản xuất.

• Nhân sự : Hợp đồng lao động, BHXH, Chấm công và tính lương (Nhân sự dưới 50 Người lao động).

• Lưu giữ các chứng từ một cách khoa học và an toàn.

• Kiểm soát và phối hợp thực hiện các công việc chuyên môn với các vị trí khác.

• Lập báo cáo quỹ, TGNH hằng ngày hoặc báo cáo đột xuất theo yêu cầu của Giám đốc.

• Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Giám đốc.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tối thiểu 03 năm kinh nghiệm tại vị trí tương tự

Sử dụng thành thạo phần mềm kế toán misa

Sử dụng thành thạo MS Office: Word, Excel,…

Biết tổ chức và sắp xếp công việc

Tuổi từ 25 - 40

Tốt nghiệp đúng chuyên ngành, nguyên lý kế toán vững, Am hiểu quy định pháp luật về hóa đơn, thuế GTGT, thanh toán và lưu trữ chứng từ.

Có Khả năng làm việc độc lập

Tại Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Asama VN Thì Được Hưởng Những Gì

Lương : Thỏa thuận

Thời gian làm việc: Từ thứ 2 - thứ 7 : 8h-17h30 (Nghỉ trưa 1h30)

Địa chỉ : Toà BE1 - Khu Beverly phường Long Bình, Tp. Thủ Đức, TP.HCM

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Asama VN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.