Tuyển Kế toán trưởng Công ty CP TM XNK Uyên Phương làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 25 - 30 Triệu

Tuyển Kế toán trưởng Công ty CP TM XNK Uyên Phương làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 25 - 30 Triệu

Công ty CP TM XNK Uyên Phương
Ngày đăng tuyển: 04/07/2025
Hạn nộp hồ sơ: 18/07/2025
Công ty CP TM XNK Uyên Phương

Kế toán trưởng

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán trưởng Tại Công ty CP TM XNK Uyên Phương

Mức lương
25 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
5 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 2/9 Hồng Hà, Phường 2, Tân Bình, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Kế toán trưởng Với Mức Lương 25 - 30 Triệu

Quản lý và điều hành Phòng Kế Toán:
• Phân công, hướng dẫn và đào tạo nhân viên kế toán; giám sát hoạt động, đánh giá hiệu quả và cải tiến quy trình làm việc của phòng Kế Toán
• Đảm bảo bộ máy kế toán hoạt động hiệu quả, tuân thủ quy trình và quy định của công ty, pháp luật.
Quản lý tài chính, kế toán:
• Kiểm soát các khoản thu, chi, công nợ, tài sản, nguồn vốn của công ty.
• Lập báo cáo tài chính, báo cáo thuế.
• Phân tích tình hình tài chính, đưa ra các giải pháp tối ưu hóa hiệu quả sử dụng vốn.
• Thiết lập, hướng dẫn và thực hiện các nghiệp vụ hạch toán kế toán, lập chứng từ, sổ sách kế toán.
Kiểm soát nghiệp vụ xuất nhập khẩu:
• Phối hợp với Bộ phận Nhập khẩu kiểm tra tính hợp lệ, hợp pháp của các chứng từ, hóa đơn liên quan đến hoạt động nhập khẩu hàng hóa.
• Theo dõi, kiểm tra tình hình thực hiện các hợp đồng nhập khẩu.
• Quản lý hàng hóa nhập khẩu, đảm bảo số lượng, chất lượng, đúng yêu cầu sản phẩm.
• Kiểm soát chi phí nhập khẩu, đề xuất các giải pháp tiết kiệm, tối ưu hóa chi phí.
• Xử lý chứng từ thanh toán Quốc tế
Quản lý dòng tiền:
• Lập kế hoạch dòng tiền, đảm bảo nguồn vốn lưu động phục vụ hoạt động kinh doanh.
• Kiểm soát các khoản phải thu, phải trả, đảm bảo cân đối dòng tiền.
Các công việc khác:
• Tham gia xây dựng, hoàn thiện hệ thống kế toán, quy trình nghiệp vụ.
• Đề xuất các giải pháp cải tiến, nâng cao hiệu quả công tác kế toán, tài chính.
• Đại diện công ty làm việc với cơ quan thuế, hải quan, kiểm toán.
• Cung cấp số liệu kế toán đầy đủ và hỗ trợ Ban Giám đốc trong việc tổng hợp và phân tích các chi phí; từ đó đưa ra nhận định và các giải pháp phù hợp.

Với Mức Lương 25 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Trình độ: Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành Kế toán, Tài chính, Kiểm toán.
• Kinh nghiệm: Từ 5 năm kinh nghiệm vị trí Kế Toán Trưởng trở lên.
• Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong về Công ty nhập khẩu
• Nắm vững kiến thức về kế toán, tài chính, thuế, hải quan, các quy định pháp luật liên quan.
• Có khả năng quản lý, điều hành, phân tích, giải quyết vấn đề
• Làm việc độc lập, khả năng chịu áp lực công việc, xử lý công việc linh hoạt.
• Có kinh nghiệm các Công ty về XNK và phân phối bán lẻ là một lợi thế
• Sử dụng vi tính thành thạo (phần mềm Kế toán, Excel)
• Trung thực, năng động, tinh thần trách nhiệm cao, có tinh thần đồng đội, làm việc nhóm tốt.

Tại Công ty CP TM XNK Uyên Phương Thì Được Hưởng Những Gì

• Mức lương: 25.000.000 – 30.000.000
• Lương tháng 13, thưởng các dịp lễ tết, thưởng doanh thu cuối năm.
• Môi trường thân thiện, hòa đồng, năng động, nhiều cơ hội thăng tiến.
• Được trang bị đầy đủ công cụ làm việc (laptop/máy tính và các công cụ làm việc khác);
• Huởng đầy đủ các chế độ BHXH, BHYT, HĐLĐ, ngày phép và các chế độ khác theo quy định của nhà nước.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP TM XNK Uyên Phương

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công ty CP TM XNK Uyên Phương

Công ty CP TM XNK Uyên Phương

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 2/9 Hồng Hà, Phường 2, Q. Tân Bình, Tp.HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-ke-toan-truong-thu-nhap-25-30-trieu-toan-thoi-gian-tai-ho-chi-minh-job361338
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng công ty

Tuyển dụng việc làm Công ty CP TM XNK Uyên Phương
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh Công ty CP TM XNK Uyên Phương làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 35 - 50 Triệu
Hạn nộp: 27/09/2025
Hồ Chí Minh Đà Nẵng 35 - 50 triệu Kinh nghiệm: 3 năm

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE
Hạn nộp: 20/10/2025
Hà Nội Còn 33 ngày để ứng tuyển 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Tuyển Kế toán trưởng Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Hạn nộp: 15/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH COKI INVESTMENT
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY TNHH COKI INVESTMENT làm việc tại Bình Dương thu nhập 18 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH COKI INVESTMENT
Hạn nộp: 15/10/2025
Bình Dương Còn 28 ngày để ứng tuyển 18 - 30 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 27 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ALI LOGISTICS VIỆT NAM
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY TNHH ALI LOGISTICS VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 26 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH ALI LOGISTICS VIỆT NAM
Hạn nộp: 15/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 26 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm JW Marriott Hanoi
Tuyển Kế toán trưởng JW Marriott Hanoi làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
JW Marriott Hanoi
Hạn nộp: 03/10/2025
Hà Nội Còn 16 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty CP Lexus Thăng Long
Tuyển Kế toán trưởng Công ty CP Lexus Thăng Long làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty CP Lexus Thăng Long
Hạn nộp: 05/10/2025
Hà Nội Còn 18 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Rivera
Tuyển Kế toán trưởng Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Rivera làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 25 - 30 Triệu
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Rivera
Hạn nộp: 06/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 19 ngày để ứng tuyển 25 - 30 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty CP Tập Đoàn Mắt Kính AR
Tuyển Kế toán trưởng Công Ty CP Tập Đoàn Mắt Kính AR làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 25 Triệu
Công Ty CP Tập Đoàn Mắt Kính AR
Hạn nộp: 03/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 16 ngày để ứng tuyển 20 - 25 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Nội Thất Mạnh Trường
Tuyển Kế toán trưởng Công Ty Cổ Phần Nội Thất Mạnh Trường làm việc tại Nam Định thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Nội Thất Mạnh Trường
Hạn nộp: 29/09/2025
Nam Định Còn 12 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Hữu Nghị
Tuyển Backend Developer Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Hữu Nghị làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 60 - 80 Triệu
Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Hữu Nghị
Hạn nộp: 17/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển 60 - 80 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Pizza 4P's
Tuyển Product Marketing Pizza 4P's làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 18 Triệu
Pizza 4P's
Hạn nộp: 17/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI PHÚC HƯNG
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI PHÚC HƯNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI PHÚC HƯNG
Hạn nộp: 16/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH iMarket Việt Nam - Chi Nhánh Hồ Chí Minh
Tuyển Trưởng phòng chăm sóc khách hàng Công ty TNHH iMarket Việt Nam - Chi Nhánh Hồ Chí Minh làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 80 - 100 Triệu
Công ty TNHH iMarket Việt Nam - Chi Nhánh Hồ Chí Minh
Hạn nộp: 16/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển 80 - 100 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Kinderworld International Group
Tuyển Cloud Engineer Kinderworld International Group làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 450 USD
Kinderworld International Group
Hạn nộp: 16/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển Trên 450 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Zerust Việt Nam
Tuyển Customer Success Công Ty TNHH Zerust Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 450 - 600 USD
Công Ty TNHH Zerust Việt Nam
Hạn nộp: 16/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển 450 - 600 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Tuyển Kế toán trưởng Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Hạn nộp: 15/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Vietnam International Leasing Company (Vilc),
Tuyển Chuyên viên khách hàng doanh nghiệp Vietnam International Leasing Company (Vilc), làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 1,000 USD
Vietnam International Leasing Company (Vilc),
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 25 ngày để ứng tuyển Trên 1,000 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch
Tuyển Social Media Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch
Hạn nộp: 15/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION
Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 10 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION
Hạn nộp: 14/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 27 ngày để ứng tuyển 8.5 - 9.5 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Rivera
Tuyển Kế toán trưởng Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Rivera làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 25 - 30 Triệu
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Rivera
Hạn nộp: 06/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 19 ngày để ứng tuyển 25 - 30 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ M & H
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ M & H làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 25 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ M & H
Hạn nộp: 25/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 8 ngày để ứng tuyển 25 - 30 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH GIB VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH GIB VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH GIB VIỆT NAM
Hạn nộp: 19/09/2025
Hà Nội Còn 2 ngày để ứng tuyển 25 - 30 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ WIKI FOOD
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ WIKI FOOD làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ WIKI FOOD
Hạn nộp: 19/09/2025
Hà Nội Còn 2 ngày để ứng tuyển 25 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC 2TARGET
Tuyển Backend Developer CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC 2TARGET làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC 2TARGET
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 13 ngày để ứng tuyển 25 - 30 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Minh Hương PND
Tuyển Trưởng phòng Marketing Công ty TNHH Minh Hương PND làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 30 Triệu
Công ty TNHH Minh Hương PND
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 13 ngày để ứng tuyển 25 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Cty TNHH TMDV XNK The Vigo
Tuyển Kế toán tổng hợp Cty TNHH TMDV XNK The Vigo làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 25 - 30 Triệu
Cty TNHH TMDV XNK The Vigo
Hạn nộp: 30/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 13 ngày để ứng tuyển 25 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE
Hạn nộp: 20/10/2025
Hà Nội Còn 33 ngày để ứng tuyển 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Tuyển Kế toán trưởng Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Hạn nộp: 15/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH COKI INVESTMENT
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY TNHH COKI INVESTMENT làm việc tại Bình Dương thu nhập 18 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH COKI INVESTMENT
Hạn nộp: 15/10/2025
Bình Dương Còn 28 ngày để ứng tuyển 18 - 30 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 27 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ALI LOGISTICS VIỆT NAM
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY TNHH ALI LOGISTICS VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 26 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH ALI LOGISTICS VIỆT NAM
Hạn nộp: 15/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 26 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm JW Marriott Hanoi
Tuyển Kế toán trưởng JW Marriott Hanoi làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
JW Marriott Hanoi
Hạn nộp: 03/10/2025
Hà Nội Còn 16 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty CP Lexus Thăng Long
Tuyển Kế toán trưởng Công ty CP Lexus Thăng Long làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty CP Lexus Thăng Long
Hạn nộp: 05/10/2025
Hà Nội Còn 18 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Rivera
Tuyển Kế toán trưởng Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Rivera làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 25 - 30 Triệu
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Rivera
Hạn nộp: 06/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 19 ngày để ứng tuyển 25 - 30 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty CP Tập Đoàn Mắt Kính AR
Tuyển Kế toán trưởng Công Ty CP Tập Đoàn Mắt Kính AR làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 25 Triệu
Công Ty CP Tập Đoàn Mắt Kính AR
Hạn nộp: 03/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 16 ngày để ứng tuyển 20 - 25 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Nội Thất Mạnh Trường
Tuyển Kế toán trưởng Công Ty Cổ Phần Nội Thất Mạnh Trường làm việc tại Nam Định thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Nội Thất Mạnh Trường
Hạn nộp: 29/09/2025
Nam Định Còn 12 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Kế toán trưởng Liên Hiệp Hợp Tác Xã Liên Minh Kinh Tế Miền Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 23 Triệu Liên Hiệp Hợp Tác Xã Liên Minh Kinh Tế Miền Nam
20 - 23 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kế toán trưởng Công Ty Cổ Phần Tân Phú Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công Ty Cổ Phần Tân Phú Việt Nam
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CP HOÀNG NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 25 Triệu CÔNG TY CP HOÀNG NAM
20 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY TNHH MTV ANH MINH ANH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH MTV ANH MINH ANH
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán trưởng Công Ty TNHH Một Thành Viên Nihon Vina làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 18 - 25 Triệu Công Ty TNHH Một Thành Viên Nihon Vina
18 - 25 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Kế toán trưởng Công ty Cổ Phần Asiana Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công ty Cổ Phần Asiana Việt Nam
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 4 năm
Tuyển Kế toán trưởng Công Ty Cổ Phần Quốc Tế Hoàng Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 25 Triệu Công Ty Cổ Phần Quốc Tế Hoàng Nam
20 - 25 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán trưởng Công ty Cổ Phần Mỹ Phẩm Quốc Tế MLA BEAUTY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 25 Triệu Công ty Cổ Phần Mỹ Phẩm Quốc Tế MLA BEAUTY
20 - 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kế toán trưởng Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Asama VN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Asama VN
10 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI GEARVN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI GEARVN
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán trưởng Công Ty TNHH Thực Phẩm Sa Kỳ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công Ty TNHH Thực Phẩm Sa Kỳ
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán trưởng CTY TNHH GP NHÂN SỰ GLOBAL DOOR làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 33 - 60 Triệu CTY TNHH GP NHÂN SỰ GLOBAL DOOR
33 - 60 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Kế toán trưởng Công ty Cổ Phần Dược Phẩm LV Pharma làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 16 Triệu Công ty Cổ Phần Dược Phẩm LV Pharma
Trên 16 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán trưởng Công Ty TNHH Vietseiko làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 30 - 35 Triệu Công Ty TNHH Vietseiko
30 - 35 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN BIG FUN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 25 Triệu CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN BIG FUN
20 - 25 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán trưởng Công ty cổ phần Tasco Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công ty cổ phần Tasco Pro Company
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán trưởng Công Ty TNHH Hàng Tiêu Dùng Moonshot làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 25 Triệu Công Ty TNHH Hàng Tiêu Dùng Moonshot
20 - 25 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VINATECH VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 24 - 30 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VINATECH VIỆT NAM
24 - 30 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY TNHH HỒNG KÝ FOOD làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 18 - 25 Triệu CÔNG TY TNHH HỒNG KÝ FOOD
18 - 25 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM SA KỲ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM SA KỲ
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TRANFA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 18 - 25 Triệu CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TRANFA
18 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kế toán trưởng Công ty Cổ phần WBO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công ty Cổ phần WBO
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY TNHH DU LỊCH & GIÁO DỤC THIÊN PHÚ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH DU LỊCH & GIÁO DỤC THIÊN PHÚ
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kế toán trưởng Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 40 - 60 Triệu Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam
40 - 60 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán trưởng Công Ty TNHH Com làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công Ty TNHH Com
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán trưởng Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 25 Triệu Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam
20 - 25 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán trưởng Công Ty CP Kỹ Thuật & Công Nghệ TANACO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 18 - 25 Triệu Công Ty CP Kỹ Thuật & Công Nghệ TANACO
18 - 25 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ THIẾT KẾ KIẾN TRÚC KIẾN GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 20 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ THIẾT KẾ KIẾN TRÚC KIẾN GROUP
12 - 20 triệu Kinh nghiệm: 4 năm
Tuyển Kế toán trưởng Công ty Cổ Phần Dược Phẩm LV Pharma làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 720 Triệu Công ty Cổ Phần Dược Phẩm LV Pharma
Trên 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán trưởng Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 45 - 55 Triệu Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam
45 - 55 triệu Chưa có kinh nghiệm