Tuyển Kế toán trưởng Công ty CP TM XNK Uyên Phương làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 25 - 30 Triệu

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 2/9 Hồng Hà, Phường 2, Tân Bình, Quận Tân Bình

Quản lý và điều hành Phòng Kế Toán:

• Phân công, hướng dẫn và đào tạo nhân viên kế toán; giám sát hoạt động, đánh giá hiệu quả và cải tiến quy trình làm việc của phòng Kế Toán

• Đảm bảo bộ máy kế toán hoạt động hiệu quả, tuân thủ quy trình và quy định của công ty, pháp luật.

Quản lý tài chính, kế toán:

• Kiểm soát các khoản thu, chi, công nợ, tài sản, nguồn vốn của công ty.

• Lập báo cáo tài chính, báo cáo thuế.

• Phân tích tình hình tài chính, đưa ra các giải pháp tối ưu hóa hiệu quả sử dụng vốn.

• Thiết lập, hướng dẫn và thực hiện các nghiệp vụ hạch toán kế toán, lập chứng từ, sổ sách kế toán.

Kiểm soát nghiệp vụ xuất nhập khẩu:

• Phối hợp với Bộ phận Nhập khẩu kiểm tra tính hợp lệ, hợp pháp của các chứng từ, hóa đơn liên quan đến hoạt động nhập khẩu hàng hóa.

• Theo dõi, kiểm tra tình hình thực hiện các hợp đồng nhập khẩu.

• Quản lý hàng hóa nhập khẩu, đảm bảo số lượng, chất lượng, đúng yêu cầu sản phẩm.

• Kiểm soát chi phí nhập khẩu, đề xuất các giải pháp tiết kiệm, tối ưu hóa chi phí.

• Xử lý chứng từ thanh toán Quốc tế

Quản lý dòng tiền:

• Lập kế hoạch dòng tiền, đảm bảo nguồn vốn lưu động phục vụ hoạt động kinh doanh.

• Kiểm soát các khoản phải thu, phải trả, đảm bảo cân đối dòng tiền.

Các công việc khác:

• Tham gia xây dựng, hoàn thiện hệ thống kế toán, quy trình nghiệp vụ.

• Đề xuất các giải pháp cải tiến, nâng cao hiệu quả công tác kế toán, tài chính.

• Đại diện công ty làm việc với cơ quan thuế, hải quan, kiểm toán.

• Cung cấp số liệu kế toán đầy đủ và hỗ trợ Ban Giám đốc trong việc tổng hợp và phân tích các chi phí; từ đó đưa ra nhận định và các giải pháp phù hợp.

• Trình độ: Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành Kế toán, Tài chính, Kiểm toán.

• Kinh nghiệm: Từ 5 năm kinh nghiệm vị trí Kế Toán Trưởng trở lên.

• Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong về Công ty nhập khẩu

• Nắm vững kiến thức về kế toán, tài chính, thuế, hải quan, các quy định pháp luật liên quan.

• Có khả năng quản lý, điều hành, phân tích, giải quyết vấn đề

• Làm việc độc lập, khả năng chịu áp lực công việc, xử lý công việc linh hoạt.

• Có kinh nghiệm các Công ty về XNK và phân phối bán lẻ là một lợi thế

• Sử dụng vi tính thành thạo (phần mềm Kế toán, Excel)

• Trung thực, năng động, tinh thần trách nhiệm cao, có tinh thần đồng đội, làm việc nhóm tốt.

• Mức lương: 25.000.000 – 30.000.000

• Lương tháng 13, thưởng các dịp lễ tết, thưởng doanh thu cuối năm.

• Môi trường thân thiện, hòa đồng, năng động, nhiều cơ hội thăng tiến.

• Được trang bị đầy đủ công cụ làm việc (laptop/máy tính và các công cụ làm việc khác);

• Huởng đầy đủ các chế độ BHXH, BHYT, HĐLĐ, ngày phép và các chế độ khác theo quy định của nhà nước.

