Tuyển Kế toán Công Ty Cổ Phần Vinacordy làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 8 Triệu

Công Ty Cổ Phần Vinacordy
Ngày đăng tuyển: 25/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 26/12/2024
Công Ty Cổ Phần Vinacordy

Kế toán

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán Tại Công Ty Cổ Phần Vinacordy

Mức lương
7 - 8 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 173/39A Khuông Việt, Phường Phú Trung, Tân Phú, Quận Tân Phú

Mô Tả Công Việc Kế toán Với Mức Lương 7 - 8 Triệu

Nhập, xuất hàng hóa (mỹ phẩm: dầu gội, dầu xả, sữa tắm, kem dưỡng da,...)
Đóng hàng khi có đơn hàng của khách
Sắp xếp hàng hóa ngăn nắp, gọn gàng
Kiểm tra date và hàng hóa bị lỗi
Bảo quản hàng hóa trong kho và vệ sinh kho sạch sẽ.

Với Mức Lương 7 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ Kế toán trung cấp trở lên
Biết sử dụng vi tính
Kinh nghiệm 1 năm

Tại Công Ty Cổ Phần Vinacordy Thì Được Hưởng Những Gì

Thử việc 1 tháng
Có chế độ BHXH-BHYT-BHTN
Tặng quà các dịp lễ
Thưởng Tết

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Vinacordy

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần Vinacordy

Công Ty Cổ Phần Vinacordy

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: 237/19 Hòa Bình, Phường Hiệp Tân, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

