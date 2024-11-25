Tuyển Kế toán Công Ty Cổ Phần Vinacordy làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 8 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán Tại Công Ty Cổ Phần Vinacordy
Mức lương
7 - 8 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 173/39A Khuông Việt, Phường Phú Trung, Tân Phú, Quận Tân Phú
Mô Tả Công Việc Kế toán Với Mức Lương 7 - 8 Triệu
Nhập, xuất hàng hóa (mỹ phẩm: dầu gội, dầu xả, sữa tắm, kem dưỡng da,...)
Đóng hàng khi có đơn hàng của khách
Sắp xếp hàng hóa ngăn nắp, gọn gàng
Kiểm tra date và hàng hóa bị lỗi
Bảo quản hàng hóa trong kho và vệ sinh kho sạch sẽ.
Với Mức Lương 7 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Trình độ Kế toán trung cấp trở lên
Biết sử dụng vi tính
Tại Công Ty Cổ Phần Vinacordy Thì Được Hưởng Những Gì
Thử việc 1 tháng
Có chế độ BHXH-BHYT-BHTN
Tặng quà các dịp lễ
Thưởng Tết
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Vinacordy
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
