Tuyển Kế toán Công Ty Cổ Phần Vinacordy làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 8 Triệu

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 173/39A Khuông Việt, Phường Phú Trung, Tân Phú, Quận Tân Phú

Mô Tả Công Việc

Nhập, xuất hàng hóa (mỹ phẩm: dầu gội, dầu xả, sữa tắm, kem dưỡng da,...)

Đóng hàng khi có đơn hàng của khách

Sắp xếp hàng hóa ngăn nắp, gọn gàng

Kiểm tra date và hàng hóa bị lỗi

Bảo quản hàng hóa trong kho và vệ sinh kho sạch sẽ.

Yêu Cầu Công Việc

Trình độ Kế toán trung cấp trở lên

Biết sử dụng vi tính

Kinh nghiệm 1 năm

Quyền Lợi

Thử việc 1 tháng

Có chế độ BHXH-BHYT-BHTN

Tặng quà các dịp lễ

Thưởng Tết

