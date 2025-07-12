Tuyển Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Tập đoàn Onsen Fuji làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 40 Triệu

Công ty Cổ phần Tập đoàn Onsen Fuji
Ngày đăng tuyển: 12/07/2025
Hạn nộp hồ sơ: 10/08/2025
Công ty Cổ phần Tập đoàn Onsen Fuji

Kế toán trưởng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán trưởng Tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Onsen Fuji

Mức lương
30 - 40 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
5 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 2 ngõ 95 Chùa bộc, Đống Đa, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Kế toán trưởng Với Mức Lương 30 - 40 Triệu

Với Mức Lương 30 - 40 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kế toán, Tài chính, Kiểm toán.
Có chứng chỉ Kế toán trưởng, ACCA, CPA là một lợi thế.
Tối thiểu 5 năm kinh nghiệm ở vị trí Kế toán trưởng tại vị trí tương đương, ưu tiên đã làm việc tại các tập đoàn đầu tư xây dựng, bất động sản hoặc từng làm trong chuỗi khách sạn 4-5 sao, resort, khu du lịch nghỉ dưỡng..
Hiểu rõ luật Kế toán, luật Thuế, luật Doanh nghiệp, luật Đầu tư, luật Xây dựng, luật Du lịch và các quy định liên quan.
Có tư duy tài chính chiến lược, khả năng phân tích số liệu nhạy bén.
Kỹ năng lãnh đạo, quản lý nhóm tốt, giao tiếp khéo léo.

Tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Onsen Fuji Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập: Thoả thuận theo năng lực + phụ cấp
- Thưởng lương tháng thứ 13, thưởng lễ/tết
- Được hưởng các chế độ bảo hiểm theo quy định của Nhà nước;
- Môi trường làm việc năng động, thân thiện, chuyên nghiệp hướng đến sự phát triển bền vững;
- Các phụ cấp: ăn trưa và các phụ cấp khác theo quy định Công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Onsen Fuji

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần Tập đoàn Onsen Fuji

Công ty Cổ phần Tập đoàn Onsen Fuji

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 5,6 Ngọc Khánh Plaza – số 1 Phạm Huy Thông – Ba Đình – Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

