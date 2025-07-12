Tuyển Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Tập đoàn Onsen Fuji làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 40 Triệu

Mức lương 30 - 40 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 2 ngõ 95 Chùa bộc, Đống Đa, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Kế toán trưởng Với Mức Lương 30 - 40 Triệu

Với Mức Lương 30 - 40 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kế toán, Tài chính, Kiểm toán.

Có chứng chỉ Kế toán trưởng, ACCA, CPA là một lợi thế.

Tối thiểu 5 năm kinh nghiệm ở vị trí Kế toán trưởng tại vị trí tương đương, ưu tiên đã làm việc tại các tập đoàn đầu tư xây dựng, bất động sản hoặc từng làm trong chuỗi khách sạn 4-5 sao, resort, khu du lịch nghỉ dưỡng..

Hiểu rõ luật Kế toán, luật Thuế, luật Doanh nghiệp, luật Đầu tư, luật Xây dựng, luật Du lịch và các quy định liên quan.

Có tư duy tài chính chiến lược, khả năng phân tích số liệu nhạy bén.

Kỹ năng lãnh đạo, quản lý nhóm tốt, giao tiếp khéo léo.

Tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Onsen Fuji Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập: Thoả thuận theo năng lực + phụ cấp

- Thưởng lương tháng thứ 13, thưởng lễ/tết

- Được hưởng các chế độ bảo hiểm theo quy định của Nhà nước;

- Môi trường làm việc năng động, thân thiện, chuyên nghiệp hướng đến sự phát triển bền vững;

- Các phụ cấp: ăn trưa và các phụ cấp khác theo quy định Công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Onsen Fuji

