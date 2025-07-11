Tuyển Kế toán thuế CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ HAUTE MAISON làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán thuế Tại CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ HAUTE MAISON
- Hà Nội: Frodo’s Boutique
- Hanoi Office 1 Nguyễn Gia Thiều, Hoàn Kiếm, Quận Hoàn Kiếm
Mô Tả Công Việc Kế toán thuế Với Mức Lương 8 - 12 Triệu
Kiểm tra hóa đơn chứng từ và các khoản thanh toán chi phí.
Hạch toán, làm báo cáo thuế định kỳ (báo cáo thuế GTGT hàng tháng)
Hoàn thiện hồ sơ sổ sách theo quy định của pháp luật.
Lưu trữ chứng từ, sổ sách kế toán của Công ty theo quy định.
Làm việc với cơ quan thuế, kiểm toán khi có phát sinh.
Các công việc khác có liên quan theo sự sắp xếp của quản lý.
Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Ít nhất từ 1 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương
Thông thạo thuế, biết quyết toán thuế
Am hiểu các quy định, chuẩn mực kế toán và pháp luật thuế hiện hành.
Trung thực, có trách nhiệm cao với công việc
Thành thạo word, excel và các phần mềm ứng dụng văn phòng khác
Ưu tiên ứng viên thành thạo phần mềm Misa.
Tại CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ HAUTE MAISON Thì Được Hưởng Những Gì
Thưởng lương tháng 13 và các dịp Lễ, Tết
Bảo hiểm xã hội đầy đủ theo quy định.
Công việc ổn định lâu dài, môi trường làm việc trẻ trung, thân thiện.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ HAUTE MAISON
