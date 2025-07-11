Tuyển Kế toán thuế CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ HAUTE MAISON làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ HAUTE MAISON
Ngày đăng tuyển: 11/07/2025
Hạn nộp hồ sơ: 05/08/2025
CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ HAUTE MAISON

Kế toán thuế

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán thuế Tại CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ HAUTE MAISON

Mức lương
8 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Frodo’s Boutique

- Hanoi Office 1 Nguyễn Gia Thiều, Hoàn Kiếm, Quận Hoàn Kiếm

Mô Tả Công Việc Kế toán thuế Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

Kiểm tra hóa đơn chứng từ và các khoản thanh toán chi phí.
Hạch toán, làm báo cáo thuế định kỳ (báo cáo thuế GTGT hàng tháng)
Hoàn thiện hồ sơ sổ sách theo quy định của pháp luật.
Lưu trữ chứng từ, sổ sách kế toán của Công ty theo quy định.
Làm việc với cơ quan thuế, kiểm toán khi có phát sinh.
Các công việc khác có liên quan theo sự sắp xếp của quản lý.

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp TC, CĐ, ĐH chuyên ngành tài chính – kế toán
Ít nhất từ 1 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương
Thông thạo thuế, biết quyết toán thuế
Am hiểu các quy định, chuẩn mực kế toán và pháp luật thuế hiện hành.
Trung thực, có trách nhiệm cao với công việc
Thành thạo word, excel và các phần mềm ứng dụng văn phòng khác
Ưu tiên ứng viên thành thạo phần mềm Misa.

Tại CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ HAUTE MAISON Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 8 - 12 triệu (thỏa thuận theo năng lực và kinh nghiệm)
Thưởng lương tháng 13 và các dịp Lễ, Tết
Bảo hiểm xã hội đầy đủ theo quy định.
Công việc ổn định lâu dài, môi trường làm việc trẻ trung, thân thiện.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ HAUTE MAISON

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ HAUTE MAISON

CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ HAUTE MAISON

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: số 08 ngõ 19 Lý Nam Đế , Phường Hàng Mã, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

