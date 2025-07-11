Tuyển Kế toán thuế CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ HAUTE MAISON làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

Mức lương 8 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Frodo’s Boutique - Hanoi Office 1 Nguyễn Gia Thiều, Hoàn Kiếm, Quận Hoàn Kiếm

Mô Tả Công Việc Kế toán thuế Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

Kiểm tra hóa đơn chứng từ và các khoản thanh toán chi phí.

Hạch toán, làm báo cáo thuế định kỳ (báo cáo thuế GTGT hàng tháng)

Hoàn thiện hồ sơ sổ sách theo quy định của pháp luật.

Lưu trữ chứng từ, sổ sách kế toán của Công ty theo quy định.

Làm việc với cơ quan thuế, kiểm toán khi có phát sinh.

Các công việc khác có liên quan theo sự sắp xếp của quản lý.

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp TC, CĐ, ĐH chuyên ngành tài chính – kế toán

Ít nhất từ 1 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương

Thông thạo thuế, biết quyết toán thuế

Am hiểu các quy định, chuẩn mực kế toán và pháp luật thuế hiện hành.

Trung thực, có trách nhiệm cao với công việc

Thành thạo word, excel và các phần mềm ứng dụng văn phòng khác

Ưu tiên ứng viên thành thạo phần mềm Misa.

Tại CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ HAUTE MAISON Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 8 - 12 triệu (thỏa thuận theo năng lực và kinh nghiệm)

Thưởng lương tháng 13 và các dịp Lễ, Tết

Bảo hiểm xã hội đầy đủ theo quy định.

Công việc ổn định lâu dài, môi trường làm việc trẻ trung, thân thiện.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ HAUTE MAISON

