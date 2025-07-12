Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN KEHIN làm việc tại Vĩnh Phúc thu nhập 30 - 40 Triệu

Mức lương 30 - 40 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Vĩnh Phúc: Số 1 Mê Linh - Phường liên Bảo, TP Vĩnh Yên

Quản lý và điều hành phòng kế toán. Chịu trách nhiệm trước Ban Giám đốc về hoạt động của phòng kế toán.

+ Kiểm soát công nợ của khách hàng và phối hợp với Phòng kinh doanh xử lý các khoản công nợ khó đòi.

+ Kiểm duyệt các khoản thanh toán do các bộ phận đề nghị.

+ Lập các quyết toán công ty và hạch toán rõ ràng các chi phí, thu nhập, công nợ, khấu hao, thuế GTGT..

+ Lập báo cáo thuế phải nộp hàng tháng, quý, năm. Thực hiện công tác quyết toán thuế với cơ quan thuế.

+ Hỗ trợ ban lãnh đạo trong việc đưa ra quyết định chiến lược dựa trên phân tích tài chính và dự báo.

+ Tổ chức lưu giữ chứng từ theo chuẩn kế toán hiện hành.

+ Rà soát, cung cấp và giải trình các dữ liệu khi có các yêu cầu đột xuất của cấp trên hay cơ quan nhà nước

+ Hướng dẫn các kế toán viên xử lý và hạch toán dữ liệu, báo cáo.

+ Cập nhật và áp dụng các quy định pháp luật và chế độ chính sách để thực hiện công việc theo chuẩn mực kế toán.

+ Tối ưu hóa các khoản thuế phải nộp: Thuế TNDN, thuế GTGT.

Kinh nghiệm:

+ Từ 3-5 năm kinh nghiệm ở vị trí kế toán trưởng, đặc biệt trong lĩnh vực xây dựng công trình giao thông, công trình xây ựng, bất động sản, khách sạn, hoặc các công ty có doanh thu trên 200 tỷ.

Kiến thức chuyên môn:

+ Hiểu biết sâu rộng về kế toán, kiểm toán, thuế và luật doanh nghiệp.

+ Kinh nghiệm quyết toán thuế, lập báo cáo tài chính, và hiểu biết về các quy định thuế mới.

+ Có khả năng xây dựng hệ thống tài chính và kiểm soát nội bộ.

Kỹ năng mềm:

+ Quản lý và lãnh đạo: Khả năng quản lý, đào tạo và xây dựng đội nhóm kế toán.

+ Giao tiếp: Khả năng giao tiếp tốt để làm việc với các bộ phận khác và cơ quan thuế.

+ Giải quyết vấn đề: Khả năng phân tích, giải quyết các vấn đề liên quan đến tài chính và kế toán.

+ Kỹ năng tin học: Thành thạo các phần mềm kế toán như Misa, Excel, và các phần mềm văn phòng khác.

Yêu cầu khác:

+ Cẩn thận, trung thực, nhiệt tình và có trách nhiệm với công việc.

+ Mong muốn gắn bó lâu dài với công ty.

+ Có khả năng lập kế hoạch tài chính, đặc biệt là kế hoạch 3 năm và lộ trình IPO.

Lương và thưởng:

+ Mức lương thỏa thuận theo năng lực, có thể dao động từ 30-40 triệu đồng, thậm chí cao hơn tùy thuộc vào kinh nghiệm và năng lực của ứng viên.

+ Thưởng các ngày lễ, Tết, và thưởng tháng lương thứ 13 (tùy thuộc vào tình hình kinh doanh của công ty).

Bảo hiểm và các phúc lợi xã hội:

+ Đóng bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) theo quy định của pháp luật.

+ Các chế độ phúc lợi khác như: du lịch, nghỉ mát, các hoạt động nội bộ, và các chế độ khác theo quy định của công ty.

+ Môi trường làm việc và cơ hội phát triển:

+ Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, và có cơ hội thăng tiến trong công việc.

+ Được đào tạo, nâng cao nghiệp vụ thường xuyên.

+ Được khuyến khích sáng tạo và đổi mới.

