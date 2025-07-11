Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP PHẦN CỨNG làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Mức lương 15 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 4 Ngõ 9 Huỳnh Thúc Kháng, Đống Đa, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

Về doanh nghiệp

⸻

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Tốt nghiệp chuyên ngành Kế toán, Tài chính, Kiểm toán,...

• Kinh nghiệm tối thiểu 2 năm ở vị trí kế toán tổng hợp.

• Cẩn thận, trung thực, có trách nhiệm với công việc.

• Sử dụng thành thạo Excel và phần mềm kế toán (ưu tiên MISA).

• Có tư duy hệ thống và khả năng tổ chức hồ sơ khoa học.

Tại CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP PHẦN CỨNG Thì Được Hưởng Những Gì

• Lương từ 12 – 20 triệu (xét theo năng lực thực tế).

• Thưởng lễ, Tết, hiệu quả công việc; lương tháng 13.

• Đóng BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ.

• Môi trường làm việc ổn định, không tạo áp lực “chạy chỉ tiêu ảo”.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP PHẦN CỨNG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin