Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP PHẦN CỨNG làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP PHẦN CỨNG
Mức lương
15 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Số 4 Ngõ 9 Huỳnh Thúc Kháng, Đống Đa, Quận Đống Đa
Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 15 - 20 Triệu
Về doanh nghiệp
⸻
Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
• Tốt nghiệp chuyên ngành Kế toán, Tài chính, Kiểm toán,...
• Kinh nghiệm tối thiểu 2 năm ở vị trí kế toán tổng hợp.
• Cẩn thận, trung thực, có trách nhiệm với công việc.
• Sử dụng thành thạo Excel và phần mềm kế toán (ưu tiên MISA).
• Có tư duy hệ thống và khả năng tổ chức hồ sơ khoa học.
• Kinh nghiệm tối thiểu 2 năm ở vị trí kế toán tổng hợp.
• Cẩn thận, trung thực, có trách nhiệm với công việc.
• Sử dụng thành thạo Excel và phần mềm kế toán (ưu tiên MISA).
• Có tư duy hệ thống và khả năng tổ chức hồ sơ khoa học.
Tại CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP PHẦN CỨNG Thì Được Hưởng Những Gì
• Lương từ 12 – 20 triệu (xét theo năng lực thực tế).
• Thưởng lễ, Tết, hiệu quả công việc; lương tháng 13.
• Đóng BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ.
• Môi trường làm việc ổn định, không tạo áp lực “chạy chỉ tiêu ảo”.
• Thưởng lễ, Tết, hiệu quả công việc; lương tháng 13.
• Đóng BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ.
• Môi trường làm việc ổn định, không tạo áp lực “chạy chỉ tiêu ảo”.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP PHẦN CỨNG
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI