Tuyển Kế toán thanh toán Zamil Steel Buildings Vietnam Co. Ltd. làm việc tại Đồng Nai thu nhập 500 - 700 USD

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán thanh toán Tại Zamil Steel Buildings Vietnam Co. Ltd.
- Đồng Nai: 214
- 216 Đường Amata, Khu CN Amata, Long Bình, Biên Hòa, Đồng Nai, Biên Hoà
Mô Tả Công Việc Kế toán thanh toán Với Mức Lương 500 - 700 USD
1. Hệ thống thanh toán:
+ Thu thập, kiểm tra chứng từ và lập hóa đơn vào hệ thống Payable chủ yếu là liên quan đến người lao động
+ Đối chiếu các khoản phải trả.
+ Kiểm tra và lập hoá đơn petty cash.
2.Vấn đề nhập khẩu:
+ Theo dõi, thu thập đầy đủ tờ khai hải quan gốc và điền đầy đủ.
+ Cập nhật thông tin tờ khai hải quan về nhập nguyên vật liệu.
+ Xử lý hải quan Biên Hòa để giải quyết các vấn đề liên quan đến thuế hải quan. Chuẩn bị hồ sơ và theo dõi để được hoàn thuế nhập khẩu cho tất cả các lô hàng xuất khẩu từ nhà máy Amata.
3.Vấn đề xuất khẩu:
+ Theo dõi, thu thập toàn bộ tờ khai hải quan gốc để xuất và điền đúng.
+ Cập nhật thông tin tờ khai hải quan trên báo cáo tài liệu. Chuẩn bị báo cáo đơn hàng đa kênh xuất khẩu.
4. Các nhiệm vụ khác được giao
Với Mức Lương 500 - 700 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kế toán
Có kinh nghiệm làm Kế toán thanh toán từ 5 năm trở lên đối với các Công ty sản xuất quy mô vừa
Yêu cầu tiếng Anh đọc hiểu khá
Tại Zamil Steel Buildings Vietnam Co. Ltd. Thì Được Hưởng Những Gì
Làm việc 5 ngày/tuần, từ 08h00 sáng đến 04h30 chiều
02 tháng thử việc được hưởng 100% lương và tất cả các chế độ phúc lợi của công ty.
Công ty sẽ đóng các loại bảo hiểm bắt buộc theo quy định của bộ luật lao động.
12 ngày phép/năm, 11 ngày lễ/năm, các ngày nghỉ việc riêng được trả lương, nghỉ ốm.... theo luật lao động hoặc chính sách Công ty.
Chế độ nghỉ mát, quà tặng hoặc tổ chức sự kiện cho các dịp đặc biệt như sinh nhật, ngày phụ nữ, ngày trẻ em, tết.....
Nhiều chế độ đãi ngộ khác sẽ trao đổi chi tiết khi phỏng vấn ......
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Zamil Steel Buildings Vietnam Co. Ltd.
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
