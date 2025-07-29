Tuyển Designer Dentium Vietnam làm việc tại Hà Nội thu nhập 500 - 700 USD

Mức lương 500 - 700 USD Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Green Park Tower, Dương Đình Nghệ, Yen Hoa, Cầu Giấy, Hanoi, Vietnam

Mô Tả Công Việc Designer Với Mức Lương 500 - 700 USD

• Chịu trách nhiệm thiết kế các tài liệu in ấn của công ty như Branding brochure, catalogue, poster, standee, POSM khác..

• Thiết kế các ấn phẩm, hình ảnh, video quảng cáo trên kênh Digital Marketing (website, facebook, youtube...).

• Thiết kế gian hàng hội thảo và lựa chọn, giám sát, làm việc với đối tác xây dựng.

• Xử lý hình ảnh, thực hiện design và lựa chọn đối tác, giám sát chất lượng in ấn các sản phẩm thiết kế đã được phê duyệt.

• Phối hợp với các nhân viên phòng Marketing thực hiện các công tác truyền thông, chiến lược marketing của phòng.

• Các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.

Với Mức Lương 500 - 700 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Tốt nghiệp chuyên ngành thiết kế, mỹ thuật, kiến trúc hoặc các chuyên ngành có liên quan.

• Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc thiết kế trong lĩnh vực tổ chức sự kiện, xây dựng.

• Thành thạo các phần mềm thiết kế và xử lý đồ họa như Photoshop, Illustrator, InDesign,…

• Có nhiều ý tưởng sáng tạo, có khả năng thể hiện, diễn đạt các ý tưởng thành sản phẩm, hình ảnh chuyên nghiệp.

Tại Dentium Vietnam Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Dentium Vietnam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.