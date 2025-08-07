Tuyển Chuyên viên tuyển dụng Công Ty TNHH Rồng Phương Bắc làm việc tại Hà Nội thu nhập 500 - 700 USD

Công Tác Tuyển dụng (70%):

- Phụ Trách tuyển dụng khối Văn Phòng và nhà máy

- Thực hiện các hoạt động thu hút ứng viên, phát triển nguồn tuyển dụng dựa trên yêu cầu tuyển dụng

- Kết nối với ứng viên tiềm năng thông qua các nhóm tuyển dụng / nghề nghiệp trên mạng xã hội. Tìm kiếm, đề xuất các kênh tuyển dụng hiệu quả

- Tham gia thiết lập bảng mô tả công việc cho các vị trí tuyển dụng. Tiến hành tìm kiếm, sàng lọc hồ sơ, phỏng vấn sơ tuyển và lựa chọn các Ứng viên đáp ứng yêu cầu tuyển dụng, sắp xếp lịch phỏng vấn với Quản lý chuyên môn.

- Thực hiện quy trình tuyển dụng từ giai đoạn lọc hồ sơ, lựa chọn ứng viên, phỏng vấn và đánh giá kỹ năng.

- Thiết lập kế hoạch tuyển dụng hàng tuần / hàng tháng và báo cáo định kỳ lên Trưởng phòng / Ban Giám đốc.

- Chủ động phối hợp với các Phòng ban, đảm bảo nguồn ứng viên từ nhiều kênh : nội bộ và bên ngoài.

- Hoàn thiện các thủ tục để tuyển dụng Ứng viên vào làm việc theo quy trình.

- Tham gia xây dựng và phát triển thương hiệu nhà tuyển dụng.

- Giải quyết các vấn đề khác liên quan đến tuyển dụng & thực hiện các báo cáo và các nhiệm vụ khác