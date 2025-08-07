Tuyển Chuyên viên tuyển dụng Công Ty TNHH Rồng Phương Bắc làm việc tại Hà Nội thu nhập 500 - 700 USD

Tuyển Chuyên viên tuyển dụng Công Ty TNHH Rồng Phương Bắc làm việc tại Hà Nội thu nhập 500 - 700 USD

Công Ty TNHH Rồng Phương Bắc
Ngày đăng tuyển: 07/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 06/09/2025
Công Ty TNHH Rồng Phương Bắc

Chuyên viên tuyển dụng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chuyên viên tuyển dụng Tại Công Ty TNHH Rồng Phương Bắc

Mức lương
500 - 700 USD
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 505 Phố Minh Khai, Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam

Mô Tả Công Việc Chuyên viên tuyển dụng Với Mức Lương 500 - 700 USD

Công Tác Tuyển dụng (70%):
- Phụ Trách tuyển dụng khối Văn Phòng và nhà máy
- Thực hiện các hoạt động thu hút ứng viên, phát triển nguồn tuyển dụng dựa trên yêu cầu tuyển dụng
- Kết nối với ứng viên tiềm năng thông qua các nhóm tuyển dụng / nghề nghiệp trên mạng xã hội. Tìm kiếm, đề xuất các kênh tuyển dụng hiệu quả
- Tham gia thiết lập bảng mô tả công việc cho các vị trí tuyển dụng. Tiến hành tìm kiếm, sàng lọc hồ sơ, phỏng vấn sơ tuyển và lựa chọn các Ứng viên đáp ứng yêu cầu tuyển dụng, sắp xếp lịch phỏng vấn với Quản lý chuyên môn.
- Thực hiện quy trình tuyển dụng từ giai đoạn lọc hồ sơ, lựa chọn ứng viên, phỏng vấn và đánh giá kỹ năng.
- Thiết lập kế hoạch tuyển dụng hàng tuần / hàng tháng và báo cáo định kỳ lên Trưởng phòng / Ban Giám đốc.
- Chủ động phối hợp với các Phòng ban, đảm bảo nguồn ứng viên từ nhiều kênh : nội bộ và bên ngoài.
- Hoàn thiện các thủ tục để tuyển dụng Ứng viên vào làm việc theo quy trình.
- Tham gia xây dựng và phát triển thương hiệu nhà tuyển dụng.
- Giải quyết các vấn đề khác liên quan đến tuyển dụng & thực hiện các báo cáo và các nhiệm vụ khác

Với Mức Lương 500 - 700 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại Công Ty TNHH Rồng Phương Bắc Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Rồng Phương Bắc

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Rồng Phương Bắc

Công Ty TNHH Rồng Phương Bắc

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 196 Đường Tôn Thất Thuyết, phường 3, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

