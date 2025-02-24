Tuyển Kế toán thanh toán Navigos Search làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Kế toán thanh toán Navigos Search làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận

Navigos Search
Ngày đăng tuyển: 24/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 25/02/2025
Navigos Search

Kế toán thanh toán

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán thanh toán Tại Navigos Search

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Đồng Nai: Long Thành, Bien Hoa, Dong Nai, Vietnam

Mô Tả Công Việc Kế toán thanh toán Với Mức Lương Thỏa thuận

1. Quality Inspection for Finished Goods
2. Handle quality problems
3. Assist in arrangement of product inspection schedules
4. Conduct inline-final inspection
5. Provide professional advices to the factory on production & product quality issues
6. Give analysis, comments, and final decisions on the overall product quality
7. Give recommendations to the supplier for quality improvement
8. In-process quality control and test
9. Sample prepare to customers

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1. Solid experience in quality control, quality inspection, gauge instrument calibration and management.

Tại Navigos Search Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Navigos Search

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Navigos Search

Navigos Search

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: E.town Central, 11 Doan Van Bo Str, District 4, Ho Chi Minh city

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

