Tuyển Kỹ sư điện CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT TRẦN PHÚ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 25 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư điện Tại CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT TRẦN PHÚ
Mức lương
10 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
4 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- Hồ Chí Minh
- Bình Dương
- Đồng Nai
Mô Tả Công Việc Kỹ sư điện Với Mức Lương 10 - 25 Triệu
Mô tả công việc:
· Liên hệ khách hàng cho các dự án mới về an toàn chống cháy nổ dùng công nghệ cao của Đức (GreCon, Rembe) và dự án sấy gỗ hiệu suất cao của Áo trong các ngành sản xuất công nghiệp: Furniture, MDF, Food, Coffee.. ,
· Quản lý, chăm sóc khách hàng,
· Tham gia quản lý triển khai lắp đặt dự án và bảo trì
· Thiết lập và xây dựng kế hoạch bán hàng cho các dự án mới
Với Mức Lương 10 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Yêu cầu:
· Tốt nghiệp ĐH, CD các ngành cơ khí chế tạo, cơ điện tử, điện tự động., · Sinh viên mới tốt nghiệp ĐH, CĐ hoặc có kinh nghiệm 1-2 năm · Tiếng anh giao tiếp, đọc hiểu tài liệu kỹ thuật tiếng anh · Sẵn sàng đi công tác trong và ngoài nước · Siêng năng, chịu khó và ham học hỏi, cầu tiến.
Tại CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT TRẦN PHÚ Thì Được Hưởng Những Gì
Quyền lợi: · Mức lương: Từ 10-25 triệu/tháng, phụ cấp công tác phí, thưởng cuối năm., · Được hưởng chế độ bảo hiểm và các phúc lợi khác theo luật · Được tổ chức du lịch, team building hằng năm. · Được thưởng tiến độ, hiệu quả công việc và các phúc lợi khác theo quy định. · Cơ hội được đào tạo chuyên môn ở nước ngoài.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT TRẦN PHÚ
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
