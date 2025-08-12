Tuyển Kỹ sư điện CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT TRẦN PHÚ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 25 Triệu

Mức lương 10 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 4 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Hồ Chí Minh - Bình Dương - Đồng Nai

Mô tả công việc:

· Liên hệ khách hàng cho các dự án mới về an toàn chống cháy nổ dùng công nghệ cao của Đức (GreCon, Rembe) và dự án sấy gỗ hiệu suất cao của Áo trong các ngành sản xuất công nghiệp: Furniture, MDF, Food, Coffee.. ,

· Quản lý, chăm sóc khách hàng,

· Tham gia quản lý triển khai lắp đặt dự án và bảo trì

· Thiết lập và xây dựng kế hoạch bán hàng cho các dự án mới

Yêu cầu:

· Tốt nghiệp ĐH, CD các ngành cơ khí chế tạo, cơ điện tử, điện tự động., · Sinh viên mới tốt nghiệp ĐH, CĐ hoặc có kinh nghiệm 1-2 năm · Tiếng anh giao tiếp, đọc hiểu tài liệu kỹ thuật tiếng anh · Sẵn sàng đi công tác trong và ngoài nước · Siêng năng, chịu khó và ham học hỏi, cầu tiến.

Tại CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT TRẦN PHÚ Thì Được Hưởng Những Gì

Quyền lợi: · Mức lương: Từ 10-25 triệu/tháng, phụ cấp công tác phí, thưởng cuối năm., · Được hưởng chế độ bảo hiểm và các phúc lợi khác theo luật · Được tổ chức du lịch, team building hằng năm. · Được thưởng tiến độ, hiệu quả công việc và các phúc lợi khác theo quy định. · Cơ hội được đào tạo chuyên môn ở nước ngoài.

