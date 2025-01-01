Tất cả địa điểm
Công việc Kế toán thanh toán

-

Có 434 tin tuyển dụng việc làm trong ngày 14/09/2025

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm BIM Group Quảng Ninh
Tuyển Kế toán thanh toán BIM Group Quảng Ninh làm việc tại Quảng Ninh thu nhập Thỏa thuận
BIM Group Quảng Ninh
Hạn nộp: 04/10/2025
Quảng Ninh Còn 21 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Trang Thiết Bị Y Tế Cổng Vàng
Tuyển Kế toán thanh toán Công Ty Cổ Phần Trang Thiết Bị Y Tế Cổng Vàng làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Trang Thiết Bị Y Tế Cổng Vàng
Hạn nộp: 17/09/2025
Hà Nội Còn 4 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SSI
Tuyển Kế toán thanh toán CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SSI làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SSI
Hạn nộp: 24/09/2025
Hà Nội Còn 11 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN THAIHOLDINGS
Tuyển Kế toán thanh toán CÔNG TY CỔ PHẦN THAIHOLDINGS làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN THAIHOLDINGS
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 5 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm công ty TNHH Vĩnh Cara Diamond Jewelry
Tuyển Kế toán thanh toán công ty TNHH Vĩnh Cara Diamond Jewelry làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 13 - 15 Triệu
công ty TNHH Vĩnh Cara Diamond Jewelry
Hạn nộp: 18/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 5 ngày để ứng tuyển 13 - 15 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Trần Hồng Quân HOLDINGS
Tuyển Kế toán thanh toán Trần Hồng Quân HOLDINGS làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 18 Triệu
Trần Hồng Quân HOLDINGS
Hạn nộp: 05/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ AN VIỆT SÔNG HỒNG HOLDINGS
Tuyển Kế toán thanh toán CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ AN VIỆT SÔNG HỒNG HOLDINGS làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 13 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ AN VIỆT SÔNG HỒNG HOLDINGS
Hạn nộp: 11/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 13 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ANNA EYEGLASSES HÀ NỘI
Tuyển Kế toán thanh toán CÔNG TY TNHH ANNA EYEGLASSES HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 14 Triệu
CÔNG TY TNHH ANNA EYEGLASSES HÀ NỘI
Hạn nộp: 11/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 14 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠT PHƯƠNG HỘI AN Pro Company
Tuyển Kế toán thanh toán CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠT PHƯƠNG HỘI AN Pro Company làm việc tại Quảng Nam thu nhập 8 - 14 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠT PHƯƠNG HỘI AN Pro Company
Hạn nộp: 11/09/2025
Quảng Nam Đã hết hạn 8 - 14 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Xe nâng Thiên Sơn
Tuyển Kế toán thanh toán Công ty Cổ phần Xe nâng Thiên Sơn làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu
Công ty Cổ phần Xe nâng Thiên Sơn
Hạn nộp: 10/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH OOCL Logistics (Việt Nam)
Tuyển Kế toán thanh toán Công Ty TNHH OOCL Logistics (Việt Nam) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH OOCL Logistics (Việt Nam)
Hạn nộp: 10/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH LIÊN MINH VIỆT NAM
Tuyển Kế toán thanh toán CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH LIÊN MINH VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 8 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH LIÊN MINH VIỆT NAM
Hạn nộp: 10/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 6 - 8 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN NGỌC TRAI LONG BEACH
Tuyển Kế toán thanh toán CÔNG TY CỔ PHẦN NGỌC TRAI LONG BEACH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN NGỌC TRAI LONG BEACH
Hạn nộp: 07/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CP BIA & NGK HẠ LONG Pro Company
Tuyển Kế toán thanh toán CÔNG TY CP BIA & NGK HẠ LONG Pro Company làm việc tại Quảng Ninh thu nhập 12 - 15 Triệu
CÔNG TY CP BIA & NGK HẠ LONG Pro Company
Hạn nộp: 06/09/2025
Quảng Ninh Đã hết hạn 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH MTV Chuyển phát nhanh Thuận Phong- CN Hà Nội
Tuyển Kế toán thanh toán Công ty TNHH MTV Chuyển phát nhanh Thuận Phong- CN Hà Nội làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 14 Triệu
Công ty TNHH MTV Chuyển phát nhanh Thuận Phong- CN Hà Nội
Hạn nộp: 06/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 14 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phú Cường
Tuyển Kế toán thanh toán Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phú Cường làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phú Cường
Hạn nộp: 05/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN XHEROZONE
Tuyển Kế toán thanh toán CÔNG TY CỔ PHẦN XHEROZONE làm việc tại Hải Phòng thu nhập 10 - 12 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN XHEROZONE
Hạn nộp: 05/09/2025
Hải Phòng Đã hết hạn 10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ QUẢNG CÁO VÀ TRUYỀN THÔNG SCHANNEL
Tuyển Kế toán thanh toán CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ QUẢNG CÁO VÀ TRUYỀN THÔNG SCHANNEL làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ QUẢNG CÁO VÀ TRUYỀN THÔNG SCHANNEL
Hạn nộp: 04/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CP SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI AN PHÁT
Tuyển Kế toán thanh toán CÔNG TY CP SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI AN PHÁT làm việc tại Hưng Yên thu nhập 7 - 9 Triệu
CÔNG TY CP SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI AN PHÁT
Hạn nộp: 04/09/2025
Hưng Yên Đã hết hạn 7 - 8.5 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Vàng Bạc Đá quý Phú Nhuận - PNJ Pro Company
Tuyển Kế toán thanh toán Công Ty Cổ Phần Vàng Bạc Đá quý Phú Nhuận - PNJ Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 16 Triệu
Công Ty Cổ Phần Vàng Bạc Đá quý Phú Nhuận - PNJ Pro Company
Hạn nộp: 03/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 16 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH TFV Industries
Tuyển Kế toán thanh toán Công ty TNHH TFV Industries làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu
Công ty TNHH TFV Industries
Hạn nộp: 31/08/2025
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Bất động sản Bắc Bộ - thành Viên Đất Xanh Miền Bắc
Tuyển Kế toán thanh toán Công ty Cổ phần Bất động sản Bắc Bộ - thành Viên Đất Xanh Miền Bắc làm việc tại Thanh Hóa thu nhập 10 - 15 Triệu
Công ty Cổ phần Bất động sản Bắc Bộ - thành Viên Đất Xanh Miền Bắc
Hạn nộp: 03/09/2025
Thanh Hóa Đã hết hạn 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN HẠ TẦNG THANH NGUYÊN
Tuyển Kế toán thanh toán CÔNG TY CỔ PHẦN HẠ TẦNG THANH NGUYÊN làm việc tại Thái Nguyên thu nhập 10 - 14 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN HẠ TẦNG THANH NGUYÊN
Hạn nộp: 29/08/2025
Thái Nguyên Đã hết hạn 10 - 14 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH VÀ DỊCH VỤ BẤT ĐỘNG SẢN REALTY HOLDINGS
Tuyển Kế toán thanh toán CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH VÀ DỊCH VỤ BẤT ĐỘNG SẢN REALTY HOLDINGS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 17 - 25 USD
CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH VÀ DỊCH VỤ BẤT ĐỘNG SẢN REALTY HOLDINGS
Hạn nộp: 18/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 17 - 25 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Quốc tế Sala
Tuyển Kế toán thanh toán Công ty TNHH Quốc tế Sala làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 12 Triệu
Công ty TNHH Quốc tế Sala
Hạn nộp: 17/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 9 - 12 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN VĂN PHÚ
Tuyển Kế toán thanh toán CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN VĂN PHÚ làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 18 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN VĂN PHÚ
Hạn nộp: 06/08/2025
Hà Nội Đã hết hạn 13 - 18 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Funtap
Tuyển Kế toán thanh toán Công ty Cổ phần Funtap làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Funtap
Hạn nộp: 03/08/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Sao Y
Tuyển Kế toán thanh toán Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Sao Y làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Sao Y
Hạn nộp: 19/07/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN DU LỊCH LILY
Tuyển Kế toán thanh toán CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN DU LỊCH LILY làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN DU LỊCH LILY
Hạn nộp: 27/07/2025
Hà Nội Đã hết hạn 13 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CONG TY TNHH HUU TOAN GROUP
Tuyển Kế toán thanh toán CONG TY TNHH HUU TOAN GROUP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CONG TY TNHH HUU TOAN GROUP
Hạn nộp: 31/07/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Sự xuất hiện liên tục của các doanh nghiệp mới mỗi năm đã thúc đẩy nhu cầu tuyển dụng kế toán thanh toán. Mức lương của việc làm này dao động từ 8.000.000 - 35.000.000 VNĐ tùy thuộc vào kinh nghiệm, khu vực tuyển dụng như TP.HCM, Hà Nội, Đà Nẵng, Thanh Hóa, Hải Phòng, Nghệ An.

1. Nhu cầu tuyển dụng kế toán thanh toán hiện nay

Kế toán thanh toán là vị trí quan trọng trong cả cơ quan nhà nước và doanh nghiệp tư nhân, luôn được tuyển dụng để đáp ứng nhu cầu xử lý và phân tích số liệu tài chính.

Kế toán thanh toán chịu trách nhiệm lập chứng từ thu chi, quản lý giao dịch tài chính, kiểm soát công nợ, đảm bảo dòng tiền ổn định và các giao dịch được thực hiện chính xác, kịp thời.

Theo Theo trang Tạp chí điện tử Người đưa tin năm 2024, có đến hơn 20.000 doanh nghiệp mới được thành lập mỗi năm, nhu cầu tuyển dụng kế toán ngày càng tăng mạnh. Bạn chỉ cần có chuyên môn vững và tích cực trau dồi kỹ năng, bạn sẽ có nhiều cơ hội việc làm rộng mở trong lĩnh vực này.

Theo các trang tuyển dụng, có đến vài trăm tin đăng tuyển việc làm kế toán thanh toán. Nếu bạn tích lũy được nhiều kinh nghiệm và chuyên môn vững vàng, bạn có thể được cân nhắc lên các vị trí cao hơn như kế toán tổng hợp, kế toán trưởng hoặc giám đốc tài chính.

Tuyển dụng kế toán giá thành chịu trách nhiệm lập chứng từ thu chi, quản lý giao dịch tài chính và kiểm soát công nợ
Tuyển dụng kế toán giá thành chịu trách nhiệm lập chứng từ thu chi, quản lý giao dịch tài chính và kiểm soát công nợ

2. Mức thu nhập bình quân của kế toán thanh toán

Mức lương trung bình việc làm kế toán thanh toán dao động từ 8.000.000 - 35.000.000 VNĐ/tháng, tùy thuộc vào kinh nghiệm và kỹ năng của ứng viên. Dưới đây là mức lương cụ thể cho từng vị trí bạn có thể tham khảo:

Mức lương theo cấp bậc

Việc làm kế toán thanh toán

Mức lương dao động

(VNĐ/tháng)

Thực tập sinh kế toán thanh toán

2.000.000 - 5.000.000

Nhân viên kế toán thanh toán

8.000.000 - 12.000.000

Chuyên viên kế toán thanh toán

9.000.000 - 15.000.000

Phó phòng kế toán thanh toán

18.000.000 - 25.000.000

Trưởng phòng kế toán thanh toán

20.000.000 - 35.000.000

3. Mô tả công việc của kế toán thanh toán

Tuyển dụng kế toán thanh toán đang có nhu cầu tuyển dụng nhiều với mức lương hấp dẫn, vậy công việc này cần làm những gì? Dưới đây là mô tả chi tiết của việc làm kế toán thanh toán.

  • Thanh toán nội bộ: Kế toán thanh toán đảm nhiệm việc thanh toán nội bộ bao gồm xử lý các khoản chi phí trong doanh nghiệp như lương nhân viên, chi phí văn phòng, các khoản công tác phí. Việc thanh toán phải được thực hiện đúng hạn, đúng đối tượng và phù hợp với ngân sách đã phê duyệt.

  • Thanh toán quốc tế: Kế toán thanh toán quốc tế chịu trách nhiệm quản lý các giao dịch với nhà cung cấp nước ngoài, lập lệnh thanh toán và theo dõi các khoản thu chi ngoại tệ. Đồng thời, người đảm nhận vị trí này cần xử lý hồ sơ liên quan đến LC, DP, DA và làm việc với ngân hàng về thủ tục vay, mua bán ngoại tệ.

  • Thanh toán thuế: Kế toán thanh toán chịu trách nhiệm thực hiện tiếp nhận, xử lý hóa đơn, chứng từ để kê khai, lập báo cáo thuế, báo cáo tài chính, nộp tờ khai đúng hạn. Ngoài ra, kế toán thanh toán còn lập và báo cáo thuế TNCN, tạm tính thuế TNDN theo quy định pháp luật.

  • Quản lý thu chi: Kế toán thanh toán phụ trách quản lý thu chi của doanh nghiệp, bao gồm thu tiền, đôn đốc công nợ, theo dõi tiền gửi ngân hàng, và xử lý thanh toán qua các phương thức khác nhau. Kế toán lập kế hoạch thanh toán định kỳ, quản lý chứng từ, chi nội bộ, và giải quyết các vấn đề thanh toán phát sinh.

  • Quản lý thanh toán vay: Kế toán thanh toán chịu trách nhiệm quản lý các khoản vay, bao gồm việc phối hợp với bộ phận tài chính để lập kế hoạch trả nợ vay, tính toán lãi suất và theo dõi số dư vay tại ngân hàng. Ngoài ra, kế toán cần xử lý các thủ tục vay vốn, theo dõi các khoản vay mới, gia hạn hoặc tất toán khoản vay cũ.

  • Hỗ trợ thanh toán dự án: Kế toán thanh toán thực hiện hỗ trợ thanh toán dự án, bao gồm việc theo dõi và báo cáo các khoản thu chi liên quan đến dự án, đảm bảo tính chính xác và kịp thời. lập báo cáo tài chính, in chứng từ và quản lý sổ sách theo yêu cầu của cấp trên. Bên cạnh đó, họ cũng phải báo cáo tình hình công nợ với khách hàng và nhà cung cấp, thực hiện đối chiếu công nợ và giải trình số liệu khi có yêu cầu.

Tuyển dụng kế toán thanh toán có vai trò trong việc thanh toán, quản lý thu chi, khoản vay, hỗ trợ thanh toán dự án
Tuyển dụng kế toán thanh toán có vai trò trong việc thanh toán, quản lý thu chi, khoản vay, hỗ trợ thanh toán dự án

4. Các lĩnh vực ngành nghề tuyển việc làm kế toán thanh toán

Kế toán thanh toán tuyển dụng ở nhiều lĩnh vực ngành nghề khác nhau, dưới đây là một số lĩnh vực tuyển dụng nhiều công việc kế toán thanh toán.

  • Lĩnh vực sản xuất: Trong lĩnh vực sản xuất, kế toán thanh toán đóng vai trò trong việc theo dõi các khoản thanh toán trong và ngoài nước, đối chiếu công nợ với nhà cung cấp và thực hiện các nghiệp vụ thu chi hàng ngày. Bên cạnh đó, kế toán thanh toán còn chịu trách nhiệm lập và điều chỉnh hóa đơn, báo cáo các khoản phải thu, cũng như kiểm soát hàng tồn kho và thực hiện nghĩa vụ thuế, đảm bảo tính chính xác và minh bạch trong hoạt động tài chính của doanh nghiệp.

  • Lĩnh vực dịch vụ: Trong lĩnh vực dịch vụ, kế toán thanh toán đóng vai trò trong việc thu tiền góp vốn từ cổ đông, thu tiền từ thu ngân và thu hồi công nợ từ khách hàng. Kế toán theo dõi tiền gửi ngân hàng, lập kế hoạch thanh toán công nợ, xử lý các giao dịch thu chi và thực hiện thanh toán tiền mặt hoặc qua ngân hàng cho nhà cung cấp và đối tác.

  • Lĩnh vực thương mại: Kế toán thanh toán đóng vai trò trong việc quản lý dữ liệu mua bán hàng trên phần mềm, thực hiện kiểm kho định kỳ và theo dõi hóa đơn chứng từ phát sinh hàng tuần hoặc hàng tháng. Kế toán thanh toán cũng phối hợp với kế toán doanh thu để xác định các khoản phải thu và phải trả của khách hàng, đối tác, đồng thời thực hiện chuyển tiền quốc tế, thanh toán lương và hạch toán chứng từ.

  • Lĩnh vực bất động sản: Trong lĩnh vực bất động sản, kế toán thanh toán đảm nhiệm việc tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ, lập phiếu thu/chi và theo dõi quỹ tiền mặt cùng tiền gửi ngân hàng. Họ hạch toán chi phí, cập nhật ngân sách, đối chiếu công nợ và quản lý các khoản phải thu. Đồng thời, kế toán thanh toán lập báo cáo cho cơ quan chức năng và lưu trữ chứng từ, đảm bảo hiệu quả tài chính và tuân thủ quy định công ty.

Kế toán thanh toán tuyển dụng ở nhiều lĩnh vực như sản xuất, thương mại, dịch vụ, bất động sản
Kế toán thanh toán tuyển dụng ở nhiều lĩnh vực như sản xuất, thương mại, dịch vụ, bất động sản

5. Hình thức làm việc của kế toán thanh toán

Hiện nay, có nhiều hình thức tuyển dụng kế toán thanh toán phù hợp với nhiều ứng viên. Dưới đây là hai hình thức phổ biến nhất, mang lại cơ hội làm việc linh hoạt và hiệu quả.

5.1. Tuyển dụng kế toán thanh toán làm full time (toàn thời gian)

Tuyển dụng kế toán sản xuất full time làm việc theo ca cố định, từ 8 tiếng/ngày. Kế toán thanh toán thực hiện các nghiệp vụ thu, chi hàng ngày, quản lý công nợ phải thu - phải trả và lập báo cáo thanh toán định kỳ. Nhân viên kiểm tra chứng từ, hỗ trợ kiểm kê số liệu, quản lý thông tin khách hàng, nhà cung cấp và đảm bảo tuân thủ các quy định kế toán hiện hành.

5.2. Tuyển dụng kế toán thanh toán làm part time

Tuyển dụng kế toán thanh toán làm part time đa phần dành cho các bạn sinh viên trong kỳ thực tập. Thực tập sinh sẽ linh hoạt giữa thời gian biểu cá nhân và công việc trên công ty để sắp xếp ngày làm việc phù hợp và đầy đủ. Công việc part time thường sẽ đơn giản và nhẹ hàng hơn, thực tập sinh hỗ trợ thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn thuộc nhóm phụ trách, đảm bảo tuân thủ các quy định và quy trình của công ty. Đồng thời, việc làm này cần hoàn thành các công việc khác theo sự phân công của cấp quản lý.

6. Khu vực tuyển dụng việc làm kế toán thanh toán nhiều nhất

Với sự đa dạng trong tuyển dụng kế toán thanh toán ở nhiều lĩnh vực và mức lương hấp dẫn như vậy, việc làm này được tuyển dụng ở nhiều khu vực khác nhau, mời bạn cùng tham khảo dưới đây.

6.1. Tuyển dụng kế toán thanh toán TP.HCM

TP.HCM là trung tâm kinh tế lớn nhất cả nước với môi trường kinh doanh năng động, đa ngành nghề. Thành phố có số lượng doanh nghiệp lớn trong nhiều lĩnh vực, vì vậy nhu cầu tuyển dụng kế toán thanh toán ngày càng nhiều. Theo các trang việc làm, có đến vài trăm tuyển dụng ở lĩnh vực sản xuất, dịch vụ, thương mại, bất động sản.

Mức lương dao động cho việc làm này dao động từ 8.000.000 - 40.000.000 VNĐ/tháng. Khu vực tuyển dụng việc làm tại TP.HCM tập trung nhiều ở quận 1, quận 7, quận 10, quận 6, thành phố Thủ Đức, Tân Phú, Tân Bình.

Tuyển dụng kế toán thanh toán ở quận 1, quận 7, quận 10, quận 6, Thủ Đức, Tân Phú, Tân Bình
Tuyển dụng kế toán thanh toán ở quận 1, quận 7, quận 10, quận 6, Thủ Đức, Tân Phú, Tân Bình

6.2. Tuyển dụng kế toán thanh toán tại Hà Nội

Hà Nội là thủ đô, trung tâm hành chính, chính trị của Việt Nam. Đồng thời, thành phố này cũng là nơi tập trung nhiều doanh nghiệp lớn, các tập đoàn đa quốc gia và cơ quan nhà nước. Do đó, nhu cầu tuyển dụng kế toán thanh toán đang gia tăng, với vài trăm tin đăng tuyển trong lĩnh vực sản xuất, dịch vụ, thương mại, bất động sản.

Mức lương dao động dành cho việc làm này từ 7.000.000 - 40.000.000 VNĐ/tháng. Khu vực tuyển dụng việc làm tại Hà Nội tập trung nhiều ở quận Nam Từ Liêm, Cầu Giấy, Đống Đa, Thanh Xuân, Long Biên, Hà Đông.

6.3. Tuyển dụng kế toán thanh toán tại Thanh Hóa

Thanh Hóa là tỉnh có nền kinh tế phát triển mạnh ở khu vực Bắc Trung Bộ, với sự gia tăng của các khu công nghiệp và cụm công nghiệp, nhu cầu tuyển dụng kế toán thanh toán là điều cần thiết. Theo các trang việc làm, có đến vài chục tin tuyển dụng trong các lĩnh vực sản xuất và thương mại. Mức lương dao động cho việc làm kế toán thanh toán dao động từ 12.000.000 - 20.000.000 VNĐ/tháng. Khu vực tuyển dụng việc làm tại Thanh Hóa tập trung nhiều ở huyện Ngọc Lặc, Thọ Xuân.

6.5. Tuyển dụng kế toán thanh toán tại Nghệ An

Nghệ An với sự phát triển của các doanh nghiệp địa phương và khu kinh tế Đông Nam tạo điều kiện cho các vị trí kế toán thanh toán được mở rộng, với vài chục tin tuyển dụng mỗi tháng. Nhu cầu tuyển dụng trong các lĩnh vực sản xuất và bất động sản. Mức lương dao động cho việc làm kế toán thanh toán dao động từ 12.000.000 - 40.000.000 VNĐ/tháng. Khu vực tuyển dụng việc làm tại Nghệ An tập trung nhiều ở thành phố Vinh, huyện Nghĩa Đàn, Tân Kỳ, Nghi Lộc.

6.6. Tuyển dụng kế toán thanh toán tại Hải Phòng

Hải Phòng có nền kinh tế địa phương phát triển dựa trên công nghiệp, dịch vụ cảng và xuất nhập khẩu, dẫn đến nhu cầu tuyển dụng kế toán thanh toán tại các doanh nghiệp. Theo các trang việc làm, có đến vài chục tin đăng tuyển ở lĩnh vực sản xuất, thương mại, bất động sản.

Mức lương dao động cho việc làm kế toán thanh toán dao động từ 12.000.000 - 35.000.000 VNĐ/tháng. Khu vực tuyển dụng việc làm tại Hải Phòng tập trung nhiều ở huyện An Dương, Cát Hải, quận Hồng Bàng, Hải An, Lê Chân.

Khu vực tuyển dụng kế toán thanh toán ở Hải Phòng ở huyện An Dương, Cát Hải, quận Hồng Bàng, Hải An, Lê Chân
Khu vực tuyển dụng kế toán thanh toán ở Hải Phòng ở huyện An Dương, Cát Hải, quận Hồng Bàng, Hải An, Lê Chân

6.6. Tuyển dụng kế toán thanh toán tại Đà Nẵng

Đà Nẵng là thành phố du lịch và dịch vụ hàng đầu miền Trung, thu hút vốn đầu tư trong và ngoài nước vào các dự án lớn. Sự phát triển của các doanh nghiệp nước ngoài và các dự án phát triển hạ tầng làm tăng nhu cầu tuyển dụng nhân lực kế toán thanh toán để quản lý các giao dịch tài chính. Nhu cầu tuyển dụng trong các lĩnh vực sản xuất, dịch vụ, thương mại, bất động sản.

Mức lương dao động cho việc làm kế toán thanh toán dao động từ 10.000.000 - 22.000.000 VNĐ/tháng. Khu vực tuyển dụng việc làm tại Đà Nẵng tập trung nhiều ở quận Hải Châu, Cẩm Lệ, Sơn Trà, Ngũ Hành Sơn, Thanh Khê.

7. Yêu cầu của nhà tuyển dụng đối với kế toán thanh toán

Để hoàn thành tốt các công việc, khi tuyển dụng kế toán thanh toán, bạn phải đáp ứng được một số yêu cầu của doanh nghiệp khi ứng tuyển việc làm này dưới đây:

Yêu cầu về trình độ chuyên môn

  • Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Kế toán, Tài chính - Ngân hàng.

  • Hiểu rõ các chế độ kế toán doanh nghiệp theo quy định hiện hành.

  • Có khả năng giao tiếp tiếng Anh tốt, tối thiểu trình độ B.

  • Nắm vững kiến thức cơ bản về hoạt động kinh doanh, có khả năng phân tích và giải thích dữ liệu tài chính.

Yêu cầu về kinh nghiệm làm việc

  • Thành thạo việc sử dụng các phần mềm kế toán phổ biến.

  • Có kinh nghiệm làm việc tại vị trí kế toán thanh toán.

Yêu cầu về kỹ năng

  • Khả năng tính toán: Hỗ trợ phân tích và đối chiếu chính xác dữ liệu tài chính.

  • Kỹ năng tin học văn phòng: Thành thạo các công cụ văn phòng như Excel, Microsoft Visual Basic, QuickBooks,…

  • Kỹ năng tổng quan và phân loại: Có khả năng quản lý nhiều đầu việc, xử lý và phân loại dữ liệu doanh nghiệp hiệu quả.

  • Kỹ năng giao tiếp: Truyền đạt thông tin, tư vấn và thuyết trình rõ ràng khi làm việc với khách hàng, đối tác hoặc cấp trên.

Yêu cầu về phẩm chất

  • Trung thực, có đạo đức nghề nghiệp và tinh thần trách nhiệm cao.

  • Cẩn thận, tỉ mỉ và chú ý đến từng chi tiết nhỏ để tránh sai sót tài chính.

  • Linh hoạt, chịu được áp lực công việc với khối lượng lớn và yêu cầu khắt khe.

Kế toán thanh toán cần có kỹ năng giao tiếp để truyền đạt thông tin, tư vấn và thuyết trình rõ ràng
Kế toán thanh toán cần có kỹ năng giao tiếp để truyền đạt thông tin, tư vấn và thuyết trình rõ ràng

Thị trường kinh tế ngày càng có nhiều biến động và sự cạnh tranh khốc liệt, các doanh nghiệp mới mọc lên ngày càng nhiều dẫn đến nhu cầu tuyển dụng kế toán thanh toán gia tăng, tạo nhiều cơ hội việc làm cho người lao động. Nếu bạn có bằng cấp, kiến thức chuyên môn về lĩnh vực kế toán thanh toán, đừng bỏ qua cơ hội này để có cho mình việc làm với mức lương ổn định.