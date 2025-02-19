Tuyển Kiểm toán viên Hansol Electronics Vietnam Co.,ltd làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 12 - 22 Triệu

• Quản lý nhân lực trong nhóm nhỏ.

• Xác nhận với khách hàng hoặc trên hệ thống tiêu chuẩn của nhà máy.

• Lập tiêu chuẩn kiểm tra cho nhân viên kiểm tra OQC.

• Quản lý kiểm tra đánh giá chất lượng hàng thành phẩm trước khi xuất hàng.

• Hướng dẫn, đào tạo cho nhân viên tiêu chuẩn kiểm tra.

• Tính toán CAPA nhân lực kiểm tra hàng ngày, đáp ứng tiến độ kiểm tra xuất hàng.

• Quản lý chỉ số KPI của nhóm.

• Xử lý các vấn đề chất lượng phát sinh và cải tiến.

• Báo cáo kết quả kiểm tra hàng ngày cho cấp trên.

• Cải tiến quy trình kiểm tra, phương pháp kiểm tra tăng cường phát hiện lỗi và giảm chi phí kiểm tra.

• Làm việc theo ca (Ngày – Đêm)