Tuyển Kiểm toán viên Hansol Electronics Vietnam Co.,ltd làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 12 - 22 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kiểm toán viên Tại Hansol Electronics Vietnam Co.,ltd
- Bắc Ninh: Bắc Ninh,Vietnam, Thành phố Bắc Ninh
Mô Tả Công Việc Kiểm toán viên Với Mức Lương 12 - 22 Triệu
• Quản lý nhân lực trong nhóm nhỏ.
• Xác nhận với khách hàng hoặc trên hệ thống tiêu chuẩn của nhà máy.
• Lập tiêu chuẩn kiểm tra cho nhân viên kiểm tra OQC.
• Quản lý kiểm tra đánh giá chất lượng hàng thành phẩm trước khi xuất hàng.
• Hướng dẫn, đào tạo cho nhân viên tiêu chuẩn kiểm tra.
• Tính toán CAPA nhân lực kiểm tra hàng ngày, đáp ứng tiến độ kiểm tra xuất hàng.
• Quản lý chỉ số KPI của nhóm.
• Xử lý các vấn đề chất lượng phát sinh và cải tiến.
• Báo cáo kết quả kiểm tra hàng ngày cho cấp trên.
• Cải tiến quy trình kiểm tra, phương pháp kiểm tra tăng cường phát hiện lỗi và giảm chi phí kiểm tra.
• Làm việc theo ca (Ngày – Đêm)
Với Mức Lương 12 - 22 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
• Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm quản lý chất lượng hoặc tương đương trong lĩnh vực điện tử.
• Có kinh nghiệm quản lý nhân lực
• Có kinh nghiệm làm check sheet kiểm tra QA/QC
Tại Hansol Electronics Vietnam Co.,ltd Thì Được Hưởng Những Gì
